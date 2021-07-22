Коронавирус: в России за сутки выявили более 23,8 тысячи заражений

В России за прошедшие сутки выявлено 23 811 случаев заражений SARS-CoV-2. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в пятницу, 23 июля.

При этом наибольшее число инфицированных было зарегистрировано в Москве (3425 человек), Московской области (1965 человек) и Санкт-Петербурге (1940 заразившихся). Между тем показатели заражений в столице оказались примерно на 20 процентов ниже уровня предыдущего дня. Тогда в Москве зарегистрировали 4 287 новых пациентов.

Общее число инфицированных коронавирусом с начала пандемии в России, согласно официальной статистике, за сутки увеличилось до 6 078 522 человек, а количество жертв COVID-19 - до 152 296 человек. За последние 24 часа в стране скончались 745 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, число выздоровевших составило 22 547 человек.

Ранее, 22 июля, сотрудники научного центра "Вектор" сообщили о выявлении в России первых случаев заражения "бразильским" "гамма"-вариантом коронавируса.

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