 Коронавирус: в России за сутки выявили более 23,8 тысячи заражений | Новости из Германии о России | DW | 23.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Коронавирус: в России за сутки выявили более 23,8 тысячи заражений

Суточный показатель заражений в Москве понизился на 20 процентов по сравнению с 22 июля. Однако он все еще остается самым высоким по стране.

Один из центров вакцинации от коронавируса в Москве

Один из центров вакцинации от коронавируса в Москве

В России за прошедшие сутки выявлено 23 811 случаев заражений SARS-CoV-2. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в пятницу, 23 июля.

При этом наибольшее число инфицированных было зарегистрировано в Москве (3425 человек), Московской области (1965 человек) и Санкт-Петербурге (1940 заразившихся). Между тем показатели заражений в столице оказались примерно на 20 процентов ниже уровня предыдущего дня. Тогда в Москве зарегистрировали 4 287 новых пациентов.

Общее число инфицированных коронавирусом с начала пандемии в России, согласно официальной статистике, за сутки увеличилось до 6 078 522 человек, а количество жертв COVID-19 - до 152 296 человек. За последние 24 часа в стране скончались 745 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, число выздоровевших составило 22 547 человек.

Ранее, 22 июля, сотрудники научного центра "Вектор" сообщили о выявлении в России первых случаев заражения "бразильским" "гамма"-вариантом коронавируса

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Регистрация второй немецкой мРНК-вакцины пока откладывается: она недостаточно эффективная, сообщила в июне 2021 компания CureVac, заключившая альянс с концерном Bayer. Это срывает план изготавливать ее прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного своей немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал летом 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:38

QR-коды в Москве отменили из-за приближающихся выборов? (21.07.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Проблема с обязательной вакцинации может привести к социальному взрыву в РФ? (15.07.2021)  

Жизнь после ковида: репортаж DW из Индии (20.07.2021)  

Также по теме

22.07.21 *** Zeng Yixin, Vice Minister of China's National Health Commission, speaks at a press conference at the State Council Information Office in Beijing, Thursday, July 22, 2021. Zeng said Thursday he was taken aback by the World Health Organization's plan for the second phase of a COVID-19 origins study. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Китай отказался участвовать в расследовании ВОЗ о происхождении Sars-CoV-2 22.07.2021

Замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь обвинил ВОЗ в пренебрежении здравым смыслом и высокомерном отношении к науке.

People wait in line for a COVID-19 vaccine at a vaccination center in Gostinny Dvora huge exhibition place in Moscow, Russia, Monday, July 12, 2021, the banner, center, reads Let's win COVID-19 together!. Russia has been facing a sharp rise of contagions in recent weeks, with daily new infections increasing from around 9,000 in early June to over 25,000 on Friday. (AP Photo/Pavel Golovkin)

Коронавирус: в России число случаев инфицирования превысило 6 млн 20.07.2021

В России с начала пандемии число выявленных инфицированных коронавирусом достигло 6 006 536. За сутки зарегистрированы 23 770 новых случаев, умерли с диагнозом COVID-19 - 784.

5479802 20.04.2018 A man at the entrance to the Russian Healthcare Ministry in Moscow. Grigoriy Sisoev / Sputnik Foto: Grigoriy Sisoev/Sputnik/dpa |

Минздрав РФ прокомментировал журналистское расследование по COVID-19 22.07.2021

Информацию о пятикратном занижении статистики по коронавирусу, полученную в ходе совместного журналистского расследования "Медиазоны", "Медузы" и "Холода", в Минздраве РФ назвали "фантазиями".

Реклама

Самые читаемые

Гёльчтальбрюкке - самый большой в мире кирпичный мост (фото)  

Сенсационная археологическая находка: будет ли переписана история Мюнхена?  

Наводнение в Германии: почему вода разрушила целые города?  