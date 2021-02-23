Коронавирус: в Польше снижается доверие к прививкам

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 112 млн жителей планеты. Свыше 2,49 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 88 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 24 февраля (время московское).

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В Мексике за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 1273 человека, заразились вирусом 8634 человека. Всего за время пандемии число смертельных случаев в стране достигло 181 809. Инфекция была выявлена у 2,05 миллиона человек.

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Объединение немецких городов и общин требует скорейшего введения в Германии цифрового удостоверения о вакцинации для граждан. При этом речь не идет о том, что уже сейчас владельцев такого удостоверения освободят от действующих ограничений, заявил глава объединения Герд Ландсберг (Gerd Landsberg). Однако в среднесрочной перспективе к этому все придет с большой долей вероятности, как показывает происходящее в Израиле, сказал он.

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Парламент Дании одобрил новый закон о борьбе с эпидемиями, дающие властям более широкие полномочия для введения ограничений. С 1 марта он заменит действующие нормы, год назад принятые по ускоренной процедуре. Новый закон дает больше полномочий парламенту: без его согласия правительство не сможет вводить жесткие ограничительные меры. До конца февраля в Дании действует локдаун. Премьер-министр Метте Фредериксен в среду намерена объявить о том, будут ли нынешние меры продлены после 1 марта.

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В Польше растет скепсис населения по отношению к вакцинации. Около 33 процентов поляков не хотят делать прививку, выяснила социологическая служба CBOS. Это на 3 процента больше, чем по данным другого опроса, проведенного в январе. CBOS провел опрос с 1 по 11 февраля. Согласно его результатам прививку собираются сделать 55 процентов поляков, в возрасте до 49 лет – менее 50 процентов. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во вторник предостерег от третьей волны пандемии в стране. По его словам, вопрос не в том, наступит ли она, а в ее размахе. Однако польские власти не собираются снова вводить ограничения, отмененные в начале текущего года. Тогда в стране начали работать магазины, музеи, кинотеатры, плавательные бассейны. Во вторник в Польше было выявлено 6310 новых случаев заражения коронавирусом, на тысячу больше, чем неделей ранее.

Хроника пандемии 23 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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