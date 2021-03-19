Коронавирус: в Париже начался локдаун

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 эта инфекция была выявлена почти у 123 млн жителей планеты. Более 2,7 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели около 99 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 20 марта (время московское).
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В Париже и нескольких других регионах Франции вступил в силу режим локдауна, который продлится месяц. Примерно каждый третий из 67 миллионов жителей страны пострадал от введения жестких ограничительных мер, пишет агентство dpa. В 16 административных районах все второстепенные магазины, кроме книжных и музыкальных, должны быть закрыты. Людям разрешено передвигаться только в радиусе 10 км от места проживания. Эти меры могут быть распространены на другие части страны, предупредили власти. Третью волну пандемии они связывают с появлением "британского штамма" коронавируса.
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Борис Джонсон привился вакциной AstraZeneca
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил первую прививку от коронавируса. Вакцинация проходила в прямом эфире. Использовалась для нее разработанная при участии оксфордских ученых вакцина AstraZeneca.
После укола Джонсон заявил, что "не почувствовал буквально ничего", и призвал жителей Соединенного Королевства последовать его примеру и привиться от COVID-19. Кампания по вакцинации населения идет в Великобритании полным ходом. В стране привиты уже более 25 млн человек.
В понедельник, 15 марта, в ЕС было приостановлено использование вакцины AstraZeneca в связи с сообщением о нескольких случаях тромбоза, в том числе с летальным исходом, у привившихся этим препаратом пациентов. Однако после того как Европейское медицинское агентство EMA рекомендовало не отказываться от этой вакцины, с 19 марта ее применение возобновили в ряде стран Евросоюза, в том числе Франции и Германии.
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Несмотря на растущие суточные показатели новых заражений, правительство федеральной земли Рейнланд-Пфальц в Германии разрешило кафе и ресторанам с понедельника, 22 марта, снова начать обслуживать посетителей на улице. При этом оговаривается, что послабления будут действовать только в районах, где число новых заражений за неделю в пересчете на сто тысяч жителей не превышает 100.
Кроме того, чтобы получить столик, посетители должны будут предъявить негативный экспресс-тест на коронавирус. Маски разрешается снимать только уже сидя за столиком. Сидеть вместе за столом могут максимум пять человек из двух домохозяйств.
Бары, кафе и рестораны оставались в Германии закрытыми на протяжении более четырех месяцев, с ноября 2020 года.
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После переговоров с правительствами федеральных земель канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала ускорить темпы вакцинации в стране. "Мы можем ускориться и проявить больше гибкости, - сказала она. - Наш девиз: прививаться, прививаться, прививаться". Ожидается, что с апреля прививку от коронавируса можно будет сделать в Германии не только в специальных центрах вакцинации, но и в приемных у домашних врачей.
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
Хроника пандемии 19 марта >>>
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Автор: Андрей Гурков