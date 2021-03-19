 Коронавирус: в Париже начался локдаун | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.03.2021

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Мир

Коронавирус: в Париже начался локдаун

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру им заразились почти 123 млн человек, более 2,7 млн скончались. Выздоровели около 99 млн пациентов. DW следит за событиями 20 марта.

Набережная Сены до введения ограничительных мер, 28 февраля 2021 года

Набережная Сены до введения ограничительных мер, 28 февраля 2021 года

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 эта инфекция была выявлена почти у 123 млн жителей планеты. Более 2,7 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели около 99 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 20 марта (время московское).

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В Париже и нескольких других регионах Франции вступил в силу режим локдауна, который продлится месяц. Примерно каждый третий из 67 миллионов жителей страны пострадал от введения жестких ограничительных мер, пишет агентство dpa. В 16 административных районах все второстепенные магазины, кроме книжных и музыкальных, должны быть закрыты. Людям разрешено передвигаться только в радиусе 10 км от места проживания. Эти меры могут быть распространены на другие части страны, предупредили власти. Третью волну пандемии они связывают с появлением "британского штамма" коронавируса.

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Борис Джонсон привился вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил первую прививку от коронавируса. Вакцинация проходила в прямом эфире. Использовалась для нее разработанная при участии оксфордских ученых вакцина AstraZeneca.

После укола Джонсон заявил, что "не почувствовал буквально ничего", и призвал жителей Соединенного Королевства последовать его примеру и привиться от COVID-19. Кампания по вакцинации населения идет в Великобритании полным ходом. В стране привиты уже более 25 млн человек.

В понедельник, 15 марта, в ЕС было приостановлено использование вакцины AstraZeneca в связи с сообщением о нескольких случаях тромбоза, в том числе с летальным исходом, у привившихся этим препаратом пациентов. Однако после того как Европейское медицинское агентство EMA рекомендовало не отказываться от этой вакцины, с 19 марта ее применение возобновили в ряде стран Евросоюза, в том числе Франции и Германии.

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Несмотря на растущие суточные показатели новых заражений, правительство федеральной земли Рейнланд-Пфальц в Германии разрешило кафе и ресторанам с понедельника, 22 марта, снова начать обслуживать посетителей на улице. При этом оговаривается, что послабления будут действовать только в районах, где число новых заражений за неделю в пересчете на сто тысяч жителей не превышает 100.

Кроме того, чтобы получить столик, посетители должны будут предъявить негативный экспресс-тест на коронавирус. Маски разрешается снимать только уже сидя за столиком. Сидеть вместе за столом могут максимум пять человек из двух домохозяйств.

Бары, кафе и рестораны оставались в Германии закрытыми на протяжении более четырех месяцев, с ноября 2020 года.

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После переговоров с правительствами федеральных земель канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала ускорить темпы вакцинации в стране. "Мы можем ускориться и проявить больше гибкости, - сказала она. - Наш девиз: прививаться, прививаться, прививаться". Ожидается, что с апреля прививку от коронавируса можно будет сделать в Германии не только в специальных центрах вакцинации, но и в приемных у домашних врачей.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 19 марта >>>

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    Автор: Андрей Гурков


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