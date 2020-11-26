Коронавирус: в Италии ослабляют ограничения

Страны мира борются со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 61,7 млн жителей планеты. Свыше 1,44 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 42,6 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 27 ноября (время московское).

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Большинство жителей Канады могут быть привиты от нового коронавируса к сентябрю 2021 года, заявил премьер-министр Джастин Трюдо. Еще в середине ноября медики считали, что массовая вакцинация растянется до конца 2021-го. Возбудитель COVID-19 в Канаде выявлен у 356 926 человек, с начала ведения статистики 11 874 пациента скончались, более 284 000 выздоровели.

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В Литве десятки норок на одной из звероферм уничтожены из-за обнаруженного у них SARS-CoV-2. Минздрав республики обеспокоен, но не вводит дополнительные меры предосторожности. Литва стала уже восьмой страной, где новый вирус был выявлен у норок.

Пабы на улице ирландского города Голуэй

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Ирландия в преддверии католического Рождества ослабляет ограничительные меры. С 1 декабря все точки розничной торговли, музеи, галереи и библиотеки вновь смогут принять посетителей при условии соблюдения мер социального дистанцирования, объяснил премьер-министр Михол Мартин. Кроме того, будет разрешено посещать спортзалы с целью индивидуальных тренировок и церковные службы. А с 18 декабря по 6 января под одной крышей смогут встречаться представители трех домохозяйств. В октябре Ирландия первой из стран Евросоюза ввела повторный локдаун.

В ряде областей Италии ослабляют ограничения

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В Италии области Калабрия, Ломбардия и Пьемонт с 29 ноября будут считаться "оранжевыми" зонами вместо "красных", а Лигурия и автономная область Сицилия - "желтыми" вместо "оранжевых". Соответствующий указ подписал глава Минздрава Роберто Сперанца.

В начале ноября власти разделили республику на три группы зон в зависимости от строгости ограничительных мер, установленных в дополнение к общенациональным. Так, в "красных" большинство магазинов закрыты, а жителям следует заполнить специальный формуляр, чтобы покинуть свои дома. Жителям "желтых" необходимо считаться только с общенациональными мерами, в числе которых - комендантский час, закрытие культурных учреждений и дистанционное обучение для учеников старших классов и студентов высших учебных заведений.

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Министерство здравоохранения ФРГ обратилось к вооруженным силам за помощью в доставке вакцины от нового вируса. Речь идет о надежном хранении доз вакцины в защищенных казармах, следует из письма статс-секретаря Минздрава Томаса Штеффена (Thomas Steffen), сообщает журнал Der Spiegel. Кроме того, бундесвер задействуют в распределении лекарственного препарата между центрами вакцинации в Германии.

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Молдова попросила ряд стран помочь с поставками вакцины от коронавируса. Молдавский премьер-министр Ион Кику заявил, что обратился к коллегам из Латвии и Литвы с просьбой выделить часть вакцин, которые они получат от Европейского Союза по квоте. "Я также намерен обсудить с коллегами из Венгрии, из Румынии и Российской Федерации, чтобы помогли предоставить Молдове вакцины от коронавируса, как только они пройдут все испытания и получат разрешения", - указал Кику.

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Власти Германии до конца июня 2021 года продлили финансовую помощь фирмам, пострадавшим из-за ограничительных мер. Согласно сообщению министерства финансов, речь идет о выплатах, которые не должны быть возвращены. При этом получить финподдержку смогут не только малые и средние предприятия, но любая фирма с годовым оборотом до 500 млн евро. Кроме того, максимальная сумма выплаты увеличивается с 50 тысяч до 200 тысяч евро в месяц.

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В Беларуси за последние сутки выявлен 1621 новый случай заражения коронавирусом - на 58 больше, чем днем ранее. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии выросло до 131 633. Прирост смертности в результате заражения составил 8 человек (всего 1136).

В Молдове вводятся новые ограничения

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Власти Молдовы вводят с 30 ноября по 15 января 2021 года ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. В частности, запрещаются все развлекательные мероприятия, прекращается деятельность дискотек, ночных клубов, караоке и подобных заведений. Ресторанам, барам, кафе разрешено работать до 22.00, в ночное время разрешена только доставка блюд на вынос. Запрещаются также проведение научных конференций, спортивных соревнований, работа театров, кинотеатров, концертных залов и домов культуры, а также митинги и другие собрания с участием более 50 человек. В Кишиневе сотрудники госучреждений и других предприятий перейдут на скользящий график работы, водители такси и общественного транспорта должны будут носить защитные маски.

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Хакеры из Северной Кореи пытались получить доступ к даннымюжнокорейских фирм, которые занимаются разработкой вакцины против коронавируса. Об этом парламентарии из Сеула сообщили СМИ со ссылкой на информацию спецслужбы NIS.

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В Литве зафиксирован рекордный суточный прирост числа заболевших коронавирусом - 2 339 случаев. Так, общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 56 тысяч. Количество смертей в результате заражения выросло на 22 до 471.

В Латвии за сутки выявлено 637 новых случаев COVID-19, их общее число выросло до 15 808. В Эстонии этот показатель вырос на 370 до 11 323. Количество смертей в результате заражения в Латвии выросло на 2 до 190, а в Эстонии - на 5 до 104.

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В российской армии началась массовая вакцинация от коронавируса, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пояснив, что соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. Планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих, уже более 2,5 тысячи из них привиты. До конца года число получивших прививку должно достигнуть 80 тысяч. Кроме того, в вооруженных силах России проводятся исследования по использованию плазмы вакцинированных военных с высоким титром антител для лечения COVID-19, в них участвуют 500 получивших вакцину военных.

На Самоа - первый случай коронавируса

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В островном тихоокеанском государстве Самоа зафиксирован первый случай коронавируса. Положительный тест на SARS-CoV-2 сдал 70-летний житель острова, прилетевший из Австралии.

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Власти города Пассау, расположенного в немецкой федеральной земле Бавария, запретили жителям покидать свои дома без уважительной причины (например, поездка на работу, поход к врачу или магазин). Запрет вводится 28 ноября и действует изначально одну неделю. Кроме того, запрещено употребление алкоголя в общественных местах, а ученики 7-11 классов переходят на очно-дистанционный формат обучения. Посетители домов престарелых, посещающие своих родственников, должны сдать экспресс-тест на коронавирус.

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В России вводится единый телефонный номер по вопросам, связанным с коронавирусом - 122, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По этому номеру отвечают сотрудники регионального колл-центра, которые в перспективе должны помочь не только вызвать скорую помощь или врача на дом, но также дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить консультацию специалиста и решить многие другие вопросы, связанные с COVID-19. Единый номер призван централизовать звонки в колл-центрах субъектов РФ, организовать их перенаправление в поликлиники, станции скорой помощи и другие службы.

Президент Бразилии не хочет прививаться от коронавируса

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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не собирается ставить себе прививку от коронавируса, когда это станет возможным. В видеопослании, распространенном в соцсетях, Болсонару назвал отказ от вакцинации своим "правом" и выразил сомнение в том, что парламент страны сможет обязать его делать прививку. Болсонару перенес COVID-19 в июле. После США и Индии Бразилия занимает третье место по числу случаев заражения коронавирусом (более 6,2 млн).

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В городе Раджкот на западе Индии в ходе пожара в больнице погибли пятеро пациентов с COVID-19, еще шестеро пострадали. По данным полиции, пожар начался ночью в отделении интенсивной терапии и был потушен примерно за один час. Около 30 пациентов транспортированы в другую больницу. Глава местной пожарной службы в интервью телеканалу NDTV предположил, что причиной пожара могло стать короткое замыкание.

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В Индии за последние сутки выявлено 43 тысячи новых случаев заражения COVID-19. Так, общее число инфицированных с начала пандемии в стране превысило 9,3 млн. Между тем в Индонезии зарегистрирован антирекорд: 5,8 тысяч новых случаев заражения за последние 24 часа. В общей сложности в стране выявлено более 522,5 тысячи случаев коронавируса.

Пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря в видеоформате

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Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 17 декабря в режиме онлайн. Как сообщается на сайте главы государства, переход к видеоформату связан "со сложной эпидемиологической обстановкой". Путин планирует выйти на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарёво, представители федеральных и зарубежных СМИ будут приглашены в зал Центра международной торговли.

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Переговоры Евросоюза и Великобритании по "Брекзиту" продолжатся в очной форме, так как европейская делегация больше не находится на карантине, сообщил в Twitter глава делегации Мишель Барнье. Он планирует сегодня проинформировать о ходе переговоров страны-члены ЕС и Европейский парламент, а вечером отправиться в Лондон для их продолжения. Переговоры были приостановлены 19 ноября из-за позитивного теста на SARS-CoV-2 у одного из членов делегации ЕС.

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В Магаданской области России продлен режим повышенной готовности, сообщает областной оперштаб. "Действие мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Магаданской области продлено до 15 января 2021 года. Режим функционирования "повышенная готовность" продлен", - говорится в сообщении областного оперативного штаба. В области коронавирус выявлен более чем у 5,5 тыс. человек, из них выздоровели более 4 тыс. пациентов, 53 пациента умерли.

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В Южной Корее второй день подряд фиксируют более 550 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает агентство "Ренхап". За минувшие сутки в стране заболели 569 человек. Днем ранее - 583 человека. Это рекордно высокие числа с начала пандемии. Общее число зараженных в Южной Корее с начала пандемии выросло до 32,8 тысячи, скончались 516 человек.

В столице страны Сеуле со вторника, 24 ноября, действует второй уровень угрозы распространением коронавируса. Он предусматривает закрытие баров и ночных клубов, запрещает работу ресторанов после 21:00. Ограничения продлятся не менее двух недель.

Новый пик заражений в России

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В России выявлены рекордные 27 543 случая заражения коронавирусом за сутки. Это на 2057 больше, чем день назад, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением вируса. Днем ранее, 26 ноября, коронавирус выявили у 25 486 человек. Всего в России коронавирус обнаружили у 2 215 533 человек.

За истекшие сутки больше всего случаев заражения выявили в Москве - 7918, что стало максимальным суточным приростом в городе с начала пандемии. В Петербурге также зафиксирован рекорд - 3687 случаев. В Московской области зарегистрировали 1058 случаев.

За прошедшие 24 часа умерли 496 человек (днем ранее - 524). Общее количество летальных исходов в РФ за все время пандемии - 38 558.

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Задолженность Германии в 2021 году вырастет на 180 млрд евро. Среди причин - меры по борьбе с пандемией и восстановление экономики. Для таких крупных долгов бундестаг должен вновь приостановить действие закрепленного в конституции "долгового тормоза". Это вторая по величине задолженность за всю историю ФРГ.

В Украине отмечен новый рекорд заражений коронавирусом

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В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксирован новый рекорд в 16 218 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 192 пациента, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов. Накануне в стране было выявлено 15 331 случай инфицирования, 25 ноября было отмечено 13 882 случаев, 24 ноября -12 287, а 23 ноября 10 945.

Общее количество инфицированных в Украине с начала пандемии на утро пятницы составило 693 407 человек, 11 909 человек умерли от COVID-19, выздоровели 326 238 человек.

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Большинство жителей Германии с пониманием относятся к ограничениям социальных контактов, введенных властями на время Рождества и Нового года в связи с пандемией коронавируса. Как следует из опроса общественного мнения, проведенного по заказу телерадиокомпании ARD, 73 процента респондентов намерены в праздники ограничить контакты с родными и близкими. В то же время 23 процента участников опроса не собираются этого делать.

++09.15++

На железнодорожных вокзалах и в поездах в Германии наблюдаются массовые нарушения ограничительных мер, принятых властями с целью сдерживания пандемии коронавируса, сообщает Reuters. Только за прошедшие два месяца служащие Федеральной полиции вынуждены были 145 000 раз выносить предупреждения пассажирам, которые были без защитных масок или неправильно носили их.

Большинство нарушителей карантинных мер подчинялись устным требованиям стражей порядка надеть маску. Однако примерно в 2500 случаях пассажиры отказывались это делать, и Федеральная полиция вынуждена была устанавливать их личные данные и передавать их в ведомства под делам здравоохранения по месту жительства упрямцев, которые затем возбуждали против них дела об административном нарушении и взимали с них штрафы.

++07.40++

Британско-шведская компания AstraZeneca объявила о дополнительных масштабных испытаниях вакцины AZD1222, разработанной совместно с Оксфордским университетом. Согласно предварительным результатам клинических исследований, эффективность этой вакцины составляет 70 процентов. Данный показатель, как утверждается, средний между 62% и 90%, полученными при разных схемах вакцинирования. Однако выборка испытуемых, привитых по более эффективной схеме, была значительно меньше. Именно этот метод будет испытан дополнительно.

В Германии - более одного миллиона инфицированных

++07.10++

В Германии с начала эпидемии выявлено 1 млн 006 тыс. 806 случаев заражения. Cуточный прирост заражений коронавирусом вновь приближается к 23 тысячам. По данным Института имени Роберта Коха, за сутки выявлено 22 806 инфицированных SARS-CoV-2. За последние 24 часа скончались 426 человек, общее число летальных исходов составило 15 586. Выздоровели более 670 000 человек.

++06.35++

Большинство жителей Германии считают, что мягкий локдаун в стране не закончится даже в январе. Как сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на репрезентативный опрос социологического института Insa, такое мнение высказали 79 процентов респондентов. Лишь 9 процентов участников опроса уверены, что противоэпидемиологические меры будут сняты в январе. Более того, 69 процентов опрошенных считают решение правительства об ужесточении так называемого мягкого локдауна в Германии правильным.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министры федеральных земель приняли решение продлить действующие в Германии ограничительные меры до 20 декабря с перспективой продления до начала января. В частности, теперь одновременно могут встречаться дома или в общественных местах не более пяти человек из двух домохозяйств.

++05.50++

В России могут продлить санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям, работающим с детьми, введенные в связи с эпидемией COVID-19, до 2022 года. Соответствующий проект постановления Главного государственного санитарного врача разработан Роспотребнадзором и опубликован на портале правовой информации. Особые санитарные правила по организации работы школ, детских садов, оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования и других организаций действуют до 1 января 2021 года. Если проект будет подписан, требования будут продлены еще на год.

++04.45++

Власти Ирландии, по данным местных СМИ, в течение дня объявят о возобновлении с 7 декабря работы ресторанов и пабов. Ранее было объявлено, что с 1 декабря снимаются ограничения с предприятий розничной торговли. Ирландия была одной из первых в Европе стран, которые ввели осенью жесткий локдаун. За последние сутки в Ирландии выявлено 257 случаев заражения коронавирусом. Нарастающим итогом с начала эпидемии здесь зарегистрированы 71 187 инфицированных, 2033 пациента скончались, 23 364 человека выздоровели.

Во Франции снижается прирост заражений и летальных исходов

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Полицейские на одном из рынков Парижа

Во Франции тенденция к стабилизации эпидемиологической ситуации зафиксирована сразу по двум показателям. За прошедшие сутки выявлено меньше новых случаев заражения, чем накануне - 13 563 (16 282), и меньше летальных исходов - 339 (381). Всего с начала эпидемии во Франции зарегистрировано 2 млн 183 тыс. 660 случаев заражения, 50 тыс.618 человек скончались.

++03.00++

В Бразилии за прошедшие сутки выявлено 37 614 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных SARS-CoV-2 с начала эпидемии - 6,2 миллиона человек. По данным министерства здравоохранения, за сутки скончался еще 691 пациент, общее число летальных исходов составило 171 460.

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что первые поставки вакцины против коронавируса в лечебные учреждения начнутся на следующей неделе. Об этом он сказал, выступая в День благодарения по видеосвязи перед военнослужащими, проходящими службу за границей. Первыми, по его словам, прививки получат представители групп риска - медицинские работники и пожилые люди. Между тем по состоянию на 26 ноября в США полностью все этапы регистрации не прошла ни одна вакцина.

В Таллине пройдет демонстрация противников масочного режима в помещениях

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В Таллине на пятницу, 27 ноября, запланировано проведение разрешенной властями демонстрации противников распоряжения правительства Эстонии об обязательном масочном режиме в публичных помещениях. "Мы - не рабы и не должны быть рабами. Мы все - свободные люди и живем на свободной земле. Решение правительства носить маски крайне неуместно и нарушает права человека", - говорится в распространенном в соцсетях призыве организаторов акции.

Таллин, Старый город

Департамент здоровья городской администрации выразил надежду на благоразумие людей и напомнил, что подобные мероприятия в других странах привели к новым вспышкам заболевания коронавирусом.

В Эстонии с начала эпидемии зарегистрировано около 11 тысяч случаев заражения, около 6,5 тысячи инфицированных выздоровели, 99 человек скончались. В четверг в стране был зафиксирован новый пик суточного прироста заражений - 415 случаев.

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Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 8603 до 8680, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом вечером в четверг. "В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении оперативного штаба. Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 73 человека. Всего в российской столице с начала эпидемии выявлено 577 177 случаев заражения, общее число выздоровевших составило 428 418 человек.

Хроника пандемии 26 ноября >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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