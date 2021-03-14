Коронавирус: в Иране из-за пандемии потеряли работу более 1 млн человек

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 120 млн жителей планеты. Свыше 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели 96,5 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 15 марта (время московское).

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За последние 12 месяцев вследствие пандемии коронавируса работу потеряли более 1 миллиона иранцев, приводят местные СМИ слова министра внутренних дел Ирана Абдольрезы Рахмани Фазли. Сокращения коснулись практически всех отраслей экономики - среди прочего туризм, ресторанное и гостиничное дело, косметические салоны…

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 14 марта >>>

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