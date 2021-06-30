Коронавирус: в Грузии после 7 месяцев отменен комендантский час

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена почти у 183 млн жителей планеты. Свыше 3,9 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 167 млн человек выздоровели. DW следит за событиями четверга, 1 июля (время московское).

++02.15++

Как минимум половина новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии, зарегистрированных за последнюю неделю, по оценке Института имени Роберта Коха, вызвана его дельта-вариантом. Доля этой более заразной, чем другие, мутации среди зараженных в ФРГ постоянно растет с конца мая. Семидневный показатель заражаемости в стране пока по-прежнему снижается, однако специалисты опасаются изменения ситуации из-за распространения дельта-варианта вируса, впервые обнаруженного в Индии.

++00.50++

В Грузии прекратил действовать комендантский час, который был введен в ноябре 2020 года, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса. За последние сутки в республике выявлено 1010 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2, скончались 19 пациентов. В общей сложности с начала пандемии в Грузии подтверждено 366 078 случаев заражения, умерли от последствий коронавируса 5316 человек.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 30 июня >>>

Смотрите также: