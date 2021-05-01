Коронавирус: в Грузии остановлен муниципальный транспорт

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19, в том числе, с помощью вакцинации. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса инфекция была выявлена более чем у 153 млн жителей планеты. Свыше 3,2 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровел почти 131 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 3 мая (время московское).

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В России суточный прирост числа заражения коронавирусной инфекцией составил 8489 случаев. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 336. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрирован 4 831 744 случая заражения коронавирусной инфекцией, 111 198 умерших и 4 450 289 выздоровевших.

В Грузии остановлен общественный транспорт

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В Грузии в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 3 по 13 мая остановлен муниципальный транспорт. Правительство также запретило гражданам со 2 по 5 мая посещать могилы усопших родственников. За нарушение этого запрета установлен штраф в размере 2000 тысяч лари (около 480 евро).

В Грузии действует комендантский час с 21.00 до 5.00 и ограничена работа крупных торговых центров в выходные дни. По словам директора Национального центра по контролю за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, в последние недели в Грузии отмечается существенный рост случаев заражения COVID-19, поэтому могут быть введены новые ограничения.

По данным Минздрава, всего с начала эпидемии в Грузии выявлено 312 954 случаев заражения, скончались 4163 человека.

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян привился от коронавируса

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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян вакцинировались против коронавирусной инфекции.

"Сегодня мы с Анной получили прививку, чтобы защититься от коронавируса. Призываем наших граждан активно обращаться в поликлиники и привиться", - написал Пашинян на своей странице в "Фейсбуке" и опубликовал видео.

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В США по состоянию на 2 мая (местное время) в процессе прививочной кампании сделано 245 млн 591 тыс. 469 инъекций от COVID-19, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Полностью вакцинированы 104 млн 774 тыс. 652 человека, минимум одна из положенных двух доз вакцины введена 147 млн 47 тыс. 12 жителям.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США по состоянию на воскресенье выявлено 32 420 702 случая заражения коронавирусом, зафиксировано 577 035 смертельных случаев от связанных с ним заболеваний. Население США насчитывает более 332,6 миллиона человек.

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В Украине за сутки выявлены 2758 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 154 пациента. Общее число случаев заражения в стране с начала эпидемии, по данным Минздрава, составило 2 085 938, скончались 44 750 пациентов, выздоровели 1 681 815 человек.

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Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии составил 9 160 случаев (неделей ранее – 11 907), сообщил Институт имени Роберта Коха. Тем самым с началаэпидемии в стране зарегистрированы в общей сложности 3 425 982 случая заражения Sars-CoV-2. За минувшие 24 часа сутки в ФРГ скончались 84 пациента (неделей ранее - 60), общее число летальных исходов увеличилось до 83 276. С начала эпидемии выздоровели около 3,04 млн человек.

Данные, публикуемые в понедельник, обычно бывают ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов в выходные дни и неполной информации из регионов.

Население Германии составляет примерно 84 млн жителей. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 146,9 случая заражения (днем ранее - 146,5, неделей ранее - 169,3).

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Власти США сообщили, что в стране были применены более 245 млн доз вакцин от коронавируса по состоянию на утро 2 мая. Более 147 млн человек получили как минимум одну дозу, в то время как почти 105 млн человек уже полностью привиты от COVID-19. В США используют двухдозовые вакцины Moderna и BioNTech/ Pfizer, а также однодозовый препарат Johnson & Johnson.

Профсоюз немецких полицейских просит запретить протесты против карантинных мер

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Акция протеста против локдауна в Касселе 20 марта 2021 года

Председатель профсоюза полицейских Германии Райнер Вендт (Rainer Wendt) потребовал федерального запрета на акции сторонников движения Querdenker ("Мыслящие нестандартно"), выступающих против правительственных мер по борьбе с пандемией. По мнению Вендта, во время таких мероприятий "правонарушения запрограммированы заранее", поскольку многие их участники сознательно не соблюдают дистанцию и не носят маски. Он отметил также, что трудно объяснить другим гражданам, почему они должны соблюдать комендантский час, в то время как участники таких акций, как первомайская демонстрация в Берлине, находятся на улице допоздна.

По официальным данным, во время беспорядков 1 мая в Берлине пострадали 93 полицейских. В ходе этой акции были задержаны 354 человека.

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Власти городов и коммун Германии требуют от федерального правительства единого общенационального плана по выходу из локдауна. "Число заражений за неделю в расчете на сто тысяч населения понижается, вакцинация идет. Мы можем надеяться, что скоро преодолеем третью волну пандемии. При условии увеличения числа привитых летом жизнь будет более близкой к нормальной", - заявил глава Объединения немецких городов и общин (DStGB) Герд Ландсберг (Gerd Landsberg) в интервью газете Rheinische Post, подчеркнув, что в подобной ситуации федеральное правительство должно представить единый план по ослаблению ограничений. "Спустя более года в режиме пандемии объяснить гражданам, почему мы двигаемся на ощупь, становится все сложнее", - добавил он.

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Чехия собирается самое позднее к 1 июня предоставить всем жителям в возрасте от 16 лет возможность сделать прививку от коронавируса. Сейчас в стране вакцинируют только граждан старше 55 лет и людей с хроническими заболеваниями. Темпы кампании вакцинации зависят в Чехии от поставок новых партий препаратов.

Олаф Шольц прививается в Берлине вакциной AstraZeneca

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К 7 мая в Германии должны определиться с привилегиями для привитых

Решение о снятии ряда карантинных ограничений для жителей Германии, получивших обе дозы прививки от коронавируса, может быть принято уже к 7 мая, заявил министр финансов ФРГ, вице-канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) в эфире немецкого общественно-правового телевидения. По его словам, правительство может рассмотреть постановление уже 5 мая. Для его вступления в силу необходима поддержка бундестага и бундесрата.

Вопрос о снятии карантинных ограничений для привитых расколол немецкое общество. Критики напоминают, что до сих пор не все жители Германии получили возможность сделать прививку, а значит, привилегии для вакцинировавшихся будут несправедливы по отношению к другим гражданам.

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Власти Берлина еще не определились, что делать с шестью работающими в городе центрами массовой вакцинации. По словам представителя сенатора Берлина по вопросам здравоохранения, планов сохранить их все после сентября 2021 года нет. Главные проблемы - оплата персонала и аренда помещений. Сообщается, что на третий квартал 2021 года власти города выделяют дополнительно 214 млн евро для содержания центров вакцинации. Изначально планировалось, что они будут закрыты к июню.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 2 мая >>>

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