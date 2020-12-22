Коронавирус: В Германии зафиксирован наивысший суточный показатель смертности

Мировое сообщество продолжает бороться со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 78,36 млн жителей планеты. Свыше 1,72 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 55,12 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 23 декабря (время московское).

++07.00++

В Германии в среду зарегистрировано 24 740 новых заражений коронавирусной инфекцией, сообщает Институт Роберта Коха. При этом за 24 часа 962 человека умерли от коронавируса. Это наивысший суточный показатель. Всего с начала пандемии в стране от последствий COVID-19 скончались 27 968 человек.

Трамп выступает за расширение финансовой помощи населению

++06.00++

Представители Национальной службы здравоохранения Великобритании предупредили премьер-министра Бориса Джонсона, что заключение "Брекзита" без торгового соглашения приведет к "деструктивным изменениям" и нанесет удар системе здравоохранения "в то время, как она борется с величайшим вызовом в своей истории". Они призвали его продлить так называемый переходный период после выхода страны из Евросоюза. Даже месяц отсрочки позволит вывести больницы из "зоны непосредственной опасности", подчеркнули в ведомстве.

++05.00++

Президент США Дональд Трамп отклонил законопроект о помощи в период пандемии COVID-19. Он заявил во вторник, что хочет, чтобы Конгресс США увеличил выплаты американцам и малому бизнесу. В понедельник Конгресс принял пакет помощи на сумму 900 млрд долларов. Он предусматривает, в частности, выплаты до 600 долларов для взрослых и детей. "Я требую от Конгресса внести поправки в этот закон и повысить смехотворно низкую сумму в 600 долларов до двух тысяч или четырех тысяч долларов на супругов", - заявил Трамп.

++04.00++

Франция и Великобритания возобновят трансграничные поездки в среду, после 48-часового запрета, введенного, чтобы остановить распространение нового штамма коронавируса. Многие европейские страны в связи с новой мутацией вируса ограничили транспортное сообщение с Великобританией и остановили грузоперевозки из этой страны. Во вторник местные СМИ сообщали о сотнях грузовиков, простаивающих из-за запрета в портовом городе Дувре.

Байден: Худшее еще впереди

++03.00++

На улицах Нью-Йорка

Избранный президент США Джо Байден заявил, что наиболее сложный этап борьбы с пандемией COVID-19 в США еще не прошел. "Правда заключается в том, что худшие дни еще впереди, нам надо быть готовыми, и победа над этим вирусом потребует терпения и настойчивости"

++02.00++

В Киеве предприниматели провели шествие против введенных в стране карантинных мер. Участники акции попытались пройти к офису Владимира Зеленского, однако правоохранители отрезали проход к зданию. Кабинет министров Украины ранее ввел усиленные карантинные меры из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране. В этот период будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов не запрещается. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий, закрыты рынки, развлекательные заведения, учреждения культуры.

++01.00++

Москва, Красная площадь

В Москве за 24 часа от коронавирусной инфекции скончались 73 человека, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в российской столице выросло до 10 613. С начала эпидемии в Москве выявили 750 934 случая заражения COVID-19, в том числе 7237 - за последние сутки. Выздоровели 577 544 заболевших. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в течение недели уровень заболеваемости вырос на 5 процентов.

++00.00++

В Хорватии с 23 декабря вступает в силу запрет на передвижение между городами внутри страны. Ограничения продлятся до 8 января. Для людей, которым необходимо проехать в другой город, будут предусмотрены специальные пропуска. Помимо ограничения на передвижение между городами, власти также запретили устраивать в помещениях мероприятия численностью более десяти человек. Публичные мероприятия, в том числе, рождественские мессы, в Хорватии разрешены.

>>> Хроника пандемии 22 декабря >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также: