Коронавирус: В Германии зафиксирован наивысший суточный показатель смертности

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 78 млн человек во всем мире, свыше 1,7 млн скончались. Выздоровели более 55 млн пациентов. DW следит за событиями 23 декабря.
Мировое сообщество продолжает бороться со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 78,36 млн жителей планеты. Свыше 1,72 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 55,12 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 23 декабря (время московское).
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В Германии в среду зарегистрировано 24 740 новых заражений коронавирусной инфекцией, сообщает Институт Роберта Коха. При этом за 24 часа 962 человека умерли от коронавируса. Это наивысший суточный показатель. Всего с начала пандемии в стране от последствий COVID-19 скончались 27 968 человек.
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Представители Национальной службы здравоохранения Великобритании предупредили премьер-министра Бориса Джонсона, что заключение "Брекзита" без торгового соглашения приведет к "деструктивным изменениям" и нанесет удар системе здравоохранения "в то время, как она борется с величайшим вызовом в своей истории". Они призвали его продлить так называемый переходный период после выхода страны из Евросоюза. Даже месяц отсрочки позволит вывести больницы из "зоны непосредственной опасности", подчеркнули в ведомстве.
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Президент США Дональд Трамп отклонил законопроект о помощи в период пандемии COVID-19. Он заявил во вторник, что хочет, чтобы Конгресс США увеличил выплаты американцам и малому бизнесу. В понедельник Конгресс принял пакет помощи на сумму 900 млрд долларов. Он предусматривает, в частности, выплаты до 600 долларов для взрослых и детей. "Я требую от Конгресса внести поправки в этот закон и повысить смехотворно низкую сумму в 600 долларов до двух тысяч или четырех тысяч долларов на супругов", - заявил Трамп.
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Франция и Великобритания возобновят трансграничные поездки в среду, после 48-часового запрета, введенного, чтобы остановить распространение нового штамма коронавируса. Многие европейские страны в связи с новой мутацией вируса ограничили транспортное сообщение с Великобританией и остановили грузоперевозки из этой страны. Во вторник местные СМИ сообщали о сотнях грузовиков, простаивающих из-за запрета в портовом городе Дувре.
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Избранный президент США Джо Байден заявил, что наиболее сложный этап борьбы с пандемией COVID-19 в США еще не прошел. "Правда заключается в том, что худшие дни еще впереди, нам надо быть готовыми, и победа над этим вирусом потребует терпения и настойчивости"
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В Киеве предприниматели провели шествие против введенных в стране карантинных мер. Участники акции попытались пройти к офису Владимира Зеленского, однако правоохранители отрезали проход к зданию. Кабинет министров Украины ранее ввел усиленные карантинные меры из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране. В этот период будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов не запрещается. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий, закрыты рынки, развлекательные заведения, учреждения культуры.
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В Москве за 24 часа от коронавирусной инфекции скончались 73 человека, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в российской столице выросло до 10 613. С начала эпидемии в Москве выявили 750 934 случая заражения COVID-19, в том числе 7237 - за последние сутки. Выздоровели 577 544 заболевших. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в течение недели уровень заболеваемости вырос на 5 процентов.
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В Хорватии с 23 декабря вступает в силу запрет на передвижение между городами внутри страны. Ограничения продлятся до 8 января. Для людей, которым необходимо проехать в другой город, будут предусмотрены специальные пропуска. Помимо ограничения на передвижение между городами, власти также запретили устраивать в помещениях мероприятия численностью более десяти человек. Публичные мероприятия, в том числе, рождественские мессы, в Хорватии разрешены.
>>> Хроника пандемии 22 декабря >>>
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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