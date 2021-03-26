Коронавирус: в Германии за сутки более 24 тысяч новых случаев заражения

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 129 млн жителей планеты. Свыше 2,8 млн человек скончались с диагнозом COVID-19. Выздоровели более 104 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 1 апреля (время московское).

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 24 300 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 833 173 случая заражения. За последние 24 часа скончался 201 пациент, общее число летальных исходов возросло до 76 543. Выздоровели более 2,8 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 134,2 случая заражения. Наивысшего значения этот показатель достигал 2 декабря 2020 - 197,6 случая.

Полицейские Германии готовятся к пасхальным праздникам

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Профсоюз немецких полицейских озабочен серьезными проблемами, которые могут ожидать правоохранителей в дни пасхальных праздников в Германии. По мнению полицейских, в обществе ощутимо снижается степень солидарности с противоэпидемическими мерами, которые принимает правительство. По мнению председателя профсоюза Райнера Вендта (Rainer Wendt), которое он высказал в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, ситуация в этом плане становится все более напряженной, а "люди - все более нервозными и агрессивными".

В этом году Пасху в Германии празднуют 4 и 5 апреля: Великий четверг и Страстная пятница являются официальными выходными днями.

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В США забракована партия вакцины против коронавируса производства компании Johnson & Johnson. Как объявили в самой компании в среду (по местному времени), сотрудники находящегося в Балтиморе (штат Мэриленд) предприятия Emergent BioSolutions, партнера Johnson & Johnson и AstraZeneca, несколько недель назад допустили ошибку при смешивании компонентов, что привело к потере 15 миллионов доз препарата.

По информации агентства AP, предприятие-партнер не было сертифицировано Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) для производства данной вакцины. Специалисты FDA проводят проверку производственных площадей Emergent BioSolutions. В компании Johnson & Johnson подчеркивают, что поступившие в медицинские учреждения партии вакцины безопасны, поскольку произведены ранее в Нидерландах.

В Тюрингии с 10 апреля откроют зоопарки

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Пустынная центральная площадь в городе Апольда в Тюрингии

Власти восточногерманской федеральной земли Тюрингия, несмотря на самый высокий среди регионов Германии показатель заболеваемости, намерены комбинировать ограничительные меры с частичным ослаблением локдауна. В частности, с 10 апреля планируется открыть зоопарки и ботанические сады под открытом небом. Также будет разрешено оказание услуг, предусматривающих физический контакт.

Однако если в ходе обслуживания требуется снять защитную маску, то клиенты обязаны предъявить документ об отрицательном результате теста на коронавирус. Число новых случаев заражения в течение семи дней из расчета на 100 тыс. населения в Тюрингии составляет 242. По Германии этот показатель ниже более чем на 100 случаев.

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Правительство Италии решило продлить до конца апреля ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Новое постановление кабинета Марио Драги предусматривает, среди прочего, обязательную вакцинацию представителей ряда категорий работников системы здравоохранения. Сотрудники клиник и аптек, которые в силу различных причин откажутся от прививок, будут переведены на работу, не связанную с высоким риском распространения инфекции. Тем не менее после пасхальных праздников учащиеся 1 - 6 классов в Италиивновь вернутся в школы, в том числе в регионах, обозначенных как "красные зоны". Постановление вступит в силу 7 апреля.

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Кладбище в Порту-Алегри

В Бразилии зафиксирован новый пик суточного прироста летальных исходов - за последние 24 часа в стране от COVID-19 умерли 3 869 человек. Общее число инфицированных увеличилось на 90 638 человек. Всего с начала эпидемии в Бразилии выявлено более 12,4 млн случаев заражения SARS-CoV-2 и более 321 тыс. скончавшихся.

С 1 апреля возобновилось авиасообщение между Россией и Германией

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С 1 апреля на взаимной основе возобновляется авиасообщение между Россией и Германией. Авиарейсы Lufthansa по маршруту Франкфурт-на-Майне - Москва - Франкфурт-на-Майне будут выполняться пять раз в неделю, три раза в неделю самолеты этой авикомапнии будут летать по маршруту Франкфурт-на-Майне - Санкт-Петербург - Франкфурт-на-Майне. Авиарейсы "Аэрофлота" планируется выполнять пять раз в неделю по маршруту Москва-Берлин-Москва и три раза в неделю в направлении Москва - Франкфурт-на-Майне - Москва.

Также возобновляется авиасообщение между Россией и Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Полеты в Венесуэлу (Москва-Каракас) будут выполняться два раза в неделю, в Сирию (Москва-Дамаск) - один раз в неделю. По одному разу в неделю самолеты будут летать в Таджикистан (Москва - Душанбе), Узбекистан (Москва-Ташкент) и в Шри-Ланку (Москва-Коломбо).

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Вена

С 1 апреля австрийские федеральные земли Вена, Нижняя Австрия и Бургенланд вводят жесткий локдаун, все магазины - за исключением тех, которые удовлетворяют повседневные нужды населения, закрываются. Перестают работать музеи и зоопарки. Наконец, предусмотрены ограничения на выход из дома. Решение связано с тем, что в связи с высоким уровнем инфицирования коронавирусом нагрузка на отделения интенсивной терапии - по-прежнему серьезная. Средний показатель новых заражений за последние семь дней в трех землях Австрии - между 280 и 340 на 100 тысяч жителей, в целом по стране он - 260. Новые ограничительные меры будут действовать до 10 апреля.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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