 Коронавирус: Португалия ослабляет режим чрезвычайного положения | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Коронавирус: Португалия ослабляет режим чрезвычайного положения

Коронавирусом заразились около 151 млн жителей планеты. Свыше 3,1 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 128 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 30 апреля.

Пограничный контроль на границе с Испанией

Пограничный контроль на границе с Испанией

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19, в том числе, с помощью вакцинации населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена почти у 151 млн жителей планеты. Свыше 3,1 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 128 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 30 апреля (время московское).

++01.00++

В Португалии ослабляется режим чрезвычайного положения, действовавший в стране почти пять с половиной месяцев. Начиная с 1 мая, рестораны, кафе и бары, а также театры, кинотеатры и другие культурно - развлекательные заведения смогут работать в уик-энд до 22.30. Ранее комендантский час действовал в выходные дни, начиная с 13 часов. Кроме того, торговые центры смогут работать в будние дни до 21 часа и по выходным до 19 часов. Также с 1 мая открывается сухопутная граница с Испанией.

++00:15++

Американский интернет-гигант Amazon заявил, что в 1-м квартале 2021 года его прибыль увеличилась втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив примерно 8,1 млрд долларов (год назад - 2,5 млрд). Причина тому - значительный рост онлайн-торговли из-за пандемии. Общий объем продаж превысил 100 млрд долларов, причем этот рубеж Amazon преодолевает второй квартал подряд. 

++00:05++

Медработники делают прививки в берлинском центре вакцинации

Центр вакцинации в Берлине

В Германии за один день в четверг, 29 апреля, сделали более 1 млн прививок от коронавируса, сообщает Институт имени Роберта Коха. При этом 970 295 человек получили первый укол, еще 118 657 человек - второй. На данный момент не менее одной дозы вакцины получили 25,9% жителей Германии (21,5 млн человек), обе прививки были сделаны 7,5% населения (6,2 млн).

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 29 апреля >>>

Смотрите также:

  • Indien Bildergalerie Coronavirus | Ahmedabad, Trauer Angehörige

    Коронавирус бушует в Индии

    Скорбь и траур по всей стране

    Пандемия коронавируса стремительно распространяется в Индии. Более 330 тысяч новых случаев заражения за сутки - пока таких показателей не было ни в одной другой стране мира. Таким образом, только за последние четверо суток в Индии были инфицированы более миллиона человек. На фото: убитые горем родственники умершего пациента с ковидом возле одной из больниц в индийском Ахмадабаде.

  • Indien Bildergalerie Coronavirus | Neu Delhi, Krankenhaus

    Коронавирус бушует в Индии

    Переполненные больницы

    Пациенты с COVID-19 ожидают своей очереди в больнице Нью-Дели. Многие лечебные учреждение в стране переполнены. "Нам остро не хватает кроватей, кислорода, лекарств, - рассказывает DW индийский врач, директор сети больниц Шухин Байай. - Мы вынуждены отказывать больным. То, что происходит в стране - это просто апокалипсис".

  • TABLEAU | Indien Coronakrise Impfungen Krematorien

    Коронавирус бушует в Индии

    Рикша вместо комнаты ожидания

    Многие больные все же добираются до медиков - но должны часами ждать возле больниц, как, к примеру, мужчина на фото в моторикше в Ахмадабаде. Ему повезло - достался дефицитный кислородный баллон. Только в Дели, по официальным данным, не хватает около 5000 коек в реанимации. В некоторых больницах кислород уже практически закончился.

  • TABLEAU | Indien Coronakrise Impfungen Krematorien

    Коронавирус бушует в Индии

    Борьба за кислород

    По всей стране родственники больных теснятся на заправочных станциях с пустыми баллонами, чтобы обеспечить своих близких кислородом (на фото: в Аллахабаде). На черном рынке он уже продается по грабительским ценам. Правительство рассматривает возможность остановки нефтеперерабатывающих и других заводов, использующих кислород в своем производстве. Вместо этого кислород будет поставляться в больницы.

  • Indien Coronavirus l Brand im Krankenhaus in Virar bei Mumbai

    Коронавирус бушует в Индии

    Пожар в реанимации

    Однажды ночью в больнице в окрестностях Мумбая вспыхнул пожар, причина его до сих пор не выяснена. Полностью сгорело отделение интенсивной терапии, погибли не менее 13 пациентов с ковидом. Пожары - не редкость в Индии, в том числе и в больницах. Зачастую они вспыхивают из-за плохого или устаревшего оборудования. Меры пожарной безопасности крайне слабы, почти нигде нет аварийных выходов.

  • Weltspiegel 23.04.2021 | Indien Coronakrise Krematorien

    Коронавирус бушует в Индии

    Перегруженные крематории

    С начала пандемии от последствий коронавируса умерло уже свыше 200 тысяч жителей Индии. Ежедневно число жертв увеличивается более чем на 2000. Единственный разрешаемый индуизмом вид похорон - кремация. Но во многих регионах страны (на фото: в Дели) крематории едва справляются с сожжением трупов.

  • Indien Coronapandemie Scheiterhaufen Krematorium

    Коронавирус бушует в Индии

    Эксперты сомневаются в официальной статистике

    Но и эта внушающая ужас официальная статистика не вызывает доверия у независимых экспертов. "Фотографии умирающих в больницах ковидных больных и кремирования тел вне крематориев, иногда прямо на тротуарах, четко показывают, что масштаб трагедии намного больше", - рассказал DW врач из Индии Ануп Сарайя. Его точку зрения подтвердили DW и специалисты индийского Университета Ашока.

  • Indien Kumbh mela in Haridwar

    Коронавирус бушует в Индии

    "Двойной мутант": индийский вариант коронавируса

    Ситуация в стране усугубляется стремительным распространением особенно заразной двойной мутации коронавируса. Из-за варианта B.1.617 многие страны запретили въезд прибывающим из Индии - в США это касается даже привитых от COVID-19. Существенно ограничен и въезд из Индии в Германию.

  • TABLEAU | Bildergalerie Indien Coronavirus | Ahmedabad, Impfzentrum

    Коронавирус бушует в Индии

    В ожидании вакцины

    В Индии живет более 1,3 миллиарда человек, но лишь мизерная часть - менее двух процентов взрослого населения - уже вакцинировано. При этом страна является одним из крупнейших производителей вакцин в мире. Но далеко не сразу индийским фармацевтическим фирмам было дано распоряжение в первую очередь удовлетворить внутренний спрос. С 1 мая вакцины должны быть доступны для всех индийцев старше 18 лет.

  • Indien Kumbh mela in Haridwar

    Коронавирус бушует в Индии

    Паломники во время пандемии

    Впрочем, эксперты видят причину быстрого распространения инфекции не только в низких темпах вакцинации: ему способствуют и массовые религиозные, политические и спортивные мероприятия по всей стране. В Кумбха Меле, обряде массового паломничества, приняли участие несколько миллионов индуистов. Во время ритуального купания в Ганге никто не носил маски и не соблюдал дистанцию.

  • Indien, Kalkutta | Parlamentswahlen Narendra Modi

    Коронавирус бушует в Индии

    Избирательная кампания вместо антивирусных мер

    Политики тоже подавали скорее плохой пример. В штате Западная Бенгалия в начале апреля прошли региональные выборы. В ходе предвыборной кампании в мегаполисе Колкате прошли массовые мероприятия с участием ведущих политиков. Присутствовал на них и премьер-министр Нарендра Моди - яблоку было негде упасть среди тысяч его сторонников.

    Автор: Томас Лачан, Евгений Жуков


Смотреть видео 05:11

Можно ли говорить о третьей волне пандемии в России? (29.04.2021)

Контекст

"Это верхушка айсберга". Какова реальная смертность от COVID-19 в Индии?

Заболеваемость COVID-19 в Индии бьет все рекорды, тела умерших не успевают кремировать. Эксперты попытались оценить реальные масштабы распространения инфекции в стране.  

Комментарий: Парадоксы российской вакцинации

Россия все больше отстает по темпам вакцинации от стран-лидеров, но, похоже, это не очень волнует власти. Гораздо больше их беспокоят проблемы российской вакцины за рубежом - считает Александр Плющев.   

Индийский вариант: коронавирус, ускользающий от антител

У нового варианта коронавируса, выявленного в Индии, найдены сразу две мутации шиповидного белка. Этим вариантом могут заразиться как уже переболевшие люди, так и вакцинированные.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Комендантский час в Берлине - что думают о нем жители города? (26.04.2021)  

Мир спешит на помощь Индии (28.04.2021)  

Также по теме

Symbolbild EU Corona

Коронавирус: в Евросоюзе выявлено более 30 млн случаев заражения 29.04.2021

Коронавирусом заразились около 151 млн жителей планеты. Свыше 3,1 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 128 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 29 апреля.

Deutschland Corona-Pandemie Impfkampagne | Frankfurt am Main

Коронавирус: в Германии частично вакцинирована четверть населения 28.04.2021

Коронавирусом заразились более 149 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 127 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 28 апреля.

Masernwelle in der Ukraine

Последствия прививки от коронавируса. DW разоблачает мифы о вакцинации 25.04.2021

Вакцины против коронавируса изменяют человеческую ДНК. Прививка повышает риск бесплодия. Иммунитет после ковида выше, чем после прививки. Правда это или ложь, выясняла DW.

Реклама

Самые читаемые

Немки удаляют татуировки. Почему?  

Байден предостерег Путина от дальнейшей эскалации  

Единый фронт против Лукашенко: удастся ли оппозиции в Беларуси сплотиться?  