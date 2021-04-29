Коронавирус: Португалия ослабляет режим чрезвычайного положения

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19, в том числе, с помощью вакцинации населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена почти у 151 млн жителей планеты. Свыше 3,1 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 128 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 30 апреля (время московское).

++01.00++

В Португалии ослабляется режим чрезвычайного положения, действовавший в стране почти пять с половиной месяцев. Начиная с 1 мая, рестораны, кафе и бары, а также театры, кинотеатры и другие культурно - развлекательные заведения смогут работать в уик-энд до 22.30. Ранее комендантский час действовал в выходные дни, начиная с 13 часов. Кроме того, торговые центры смогут работать в будние дни до 21 часа и по выходным до 19 часов. Также с 1 мая открывается сухопутная граница с Испанией.

++00:15++

Американский интернет-гигант Amazon заявил, что в 1-м квартале 2021 года его прибыль увеличилась втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив примерно 8,1 млрд долларов (год назад - 2,5 млрд). Причина тому - значительный рост онлайн-торговли из-за пандемии. Общий объем продаж превысил 100 млрд долларов, причем этот рубеж Amazon преодолевает второй квартал подряд.

++00:05++

Центр вакцинации в Берлине

В Германии за один день в четверг, 29 апреля, сделали более 1 млн прививок от коронавируса, сообщает Институт имени Роберта Коха. При этом 970 295 человек получили первый укол, еще 118 657 человек - второй. На данный момент не менее одной дозы вакцины получили 25,9% жителей Германии (21,5 млн человек), обе прививки были сделаны 7,5% населения (6,2 млн).

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 29 апреля >>>

Смотрите также: