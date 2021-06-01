Коронавирус: в Германии за день привились около 1,2 млн человек

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 172 млн жителей планеты. Свыше 3,7 млн заболевших скончались, более 155 млн человек выздоровели. DW следит за событиями четверга, 3 июня (время московское).

++14.00++

Дозы вакцины "Спутник V"

Посольство Сирии в Москве опровергло сообщения о том, что сирийский президент Башар Асад был привит от коронавируса вакциной "Спутник V". "Президент Асад болел коронавирусом, у него высокие антитела. В связи с этим у него нет необходимости в том, чтобы вакцинироваться", - сказал сирийский посол в Москве Рияд Хаддад журналистам, передает "Интерфакс".

Ранее днем "Интерфакс" и РИА "Новости" сообщили со ссылкой на Хаддада, что Асад получил прививку российской вакциной "Спутник V". Сирия зарегистрировала препарат 22 февраля и недавно получила первую партию.

++13.10++

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, за прошедшие сутки прививку от коронавируса получили почти 1,2 млн человек. Всего в стране по меньшей мере одной дозой вакцины привиты 37,1 млн человек (44,6% населения), а обе дозы - 16,3 млн человек (19,6%).

Вакцинация в ФРГ началась в декабре 2020 года, в настоящее время используются вакцины BioNTech/Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Президент Сирии привит вакциной "Спутник V"

++12.30++

Президент Сирии Башар Асад получил прививку российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщил сирийский посол в Москве Рияд Хаддад в ходе Петербургского международного экономического форума. Сирия зарегистрировала вакцину "Спутник V" 22 февраля и недавно получила первую партию препарата.

++11.40++

В России, по данным оперативного штаба, за последние сутки выявлено 8933 новых случаев заражения коронавирусом. Так, общее число инфицированных в РФ с начала пандемии достигло 5 099 182. Количество смертей в результате заражения выросло на 394 до 122 660.

++10.55++

В Украине за истекшие сутки зафиксировано 2581 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 102 человека, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны. Количество инфицированных с начала пандемии составило 2 209 417 человек, 50 959 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, выздоровели 2 072 091 человек.

++09.59++

В Оксфордев Великобритании 3 июня состоится встреча министров здравоохранения G7. Министры стран "большой семерки" - Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии - обсудят совместную стратегию предотвращения пандемий. Место проведения встречи выбрано не случайно - учеными Оксфордского университета в соавторстве со специалистами компании AstraZeneca была разработана одна из вакцин против коронавируса.

Эксперт не исключает четвертой волны пандемии в Германии

++08.48++

Эксперт в области здравоохранения Социал-демократической партии Германии, эпидемиолог Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) не исключает новой, четвертой, волны эпидемии в стране. Причинами ее возникновения, по мнению эксперта, могут стать возвращение многочисленных туристов из зарубежных летних отпусков и мутации коронавируса.

В интервью изданиям медиагруппы Funke Лаутербах, в частности, прогнозирует распространение более заразного индийского варианта коронавируса в европейских странах уже в ближайшие месяцы. Также, по его мнению, нельзя исключать, что осенью придется иметь дело с новой мутацией SARS-CoV-2. В связи с этим кроме ревакцинации населения может потребоваться иммунизация новыми, модифицированными препаратами.

++07.40++

Сэйко Хасимото, отвечающая в кабинете министров Японии за Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, исключила еще один перенос соревнований. Подобное развитие событий невозможно, заявила она в интервью изданию Nikkan Sports. Церемония открытия летней Олимпиады в японской столице запланирована на 23 июля. Это будут первые Игры, которые пройдут без иностранных зрителей.

++06.40++

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 4 640 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 692 468 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 166 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 88 940. Выздоровели более 3,5 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 34,1 случая заражения (днем ранее - 36,8). Наивысшего значения показатель заболеваемости достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая.

Министр здравоохранения РФ назвал условие ослабления ограничений

++05.30++

В прививочном поезде в Иркутске

Противоэпидемические ограничения, введенные в России из-за эпидемии COVID-19, могут быть частично сняты после того, как будут привиты 60 процентов жителей страны, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Если провакцинируются 60 процентов населения плюс количество переболевших, мы фактически создадим хороший иммунитет, поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям", - цитирует ТАСС слова Мурашко.

++04.40++

На одной из улиц ночной Барселоны

В ряде городов Испании вскоре возобновят работу ночные клубы. Ослабление ограничительных мер коснется регионов, в которых в течение 14 дней зарегистрировано менее 50 новых случаев инфицирования на 100 000 жителей. Ночные клубы, закрытые в Испании с августа 2020 года, смогут работать до 3 часов ночи.

++03.40++

Из-за локдаунов во всем мире снизился уровень городской преступности. К такому выводу пришли участники международного исследования под руководством ученых из Кембриджа и Утрехта. Эксперты изучили данные по 27 городам, в том числе по Барселоне, Чикаго, Сан-Паулу, Тель-Авиву и Ганноверу.

Так, за время пандемии на 35% снизилось число хулиганских нападений, а количество карманных краж уменьшилось почти вдвое. Меньший спад зафиксирован по убийствам - всего 14%. Это, по мнению исследователей, связано с тем, что большинство таких преступлений совершается не на улице, а дома.

++02.40++

В Бразилии, по данным портала Worldometer, за сутки выявлены 95 601 случай заражения коронавирусом, скончались 2507 пациентов. С начала эпидемии COVID-19 в Бразилии в общей сложности подтверждено более 16,7 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 467,7 тыс. пациентов, выздоровевшими считаются более 15 миллионов человек.

На конференции COVAX собрано дополнительно 2,4 млрд долларов

++01.30++

Вакцина в рамках программы COVAX для Конго

По итогам онлайн-конференции доноров международной программы (механизма) равного доступа к вакцинам COVAX было собрано дополнительные 2,4 млрд долларов. Это на 400 млн больше, чем планировалось. На эти средства COVAX сможет заказать 1,8 миллиона доз вакцины против коронавируса. В то же время на конференции была выражена озабоченность по поводу дефицита поставок препаратов.

Целью конференции, организованной по инициативе Японии и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации GAVI, был сбор дополнительных 2 млрд долларов к уже собранным 6,3 миллиарда. Ожидается, что вакцины, поставка которых запланирована на 2021 год и начало 2022 года, смогут защитить около 30 процентов взрослого населения более 90 бедных стран.

В Швейцарии впервые не зарегистрировано ни одной смерти от ковида

++00.30++

Скульптура в маске в Сент-Круа

В Швейцарии впервые за все время эпидемии COVID-19 не зарегистрировано ни одного летального исхода от болезни. По данным Федерального управления здравоохранения, за минувшие сутки выявлено 717 новых случаев заражения.

Общее число инфицированных с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 выросло до 696 213, скончались 10 268 человек.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 2 июня >>>

Смотрите также: