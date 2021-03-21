 Коронавирус: В Германии планируют продлить локдаун | Новости из Германии о Германии | DW | 21.03.2021

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Германия

Коронавирус: В Германии планируют продлить локдаун

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру им заразились более 123 млн человек, свыше 2,7 млн скончались. Выздоровели почти 100 млн пациентов. DW следит за событиями 22 марта.

Плакат с требованием надеть маску на городской улице в центре Бонна

Плакат с требованием надеть маску на городской улице в центре Бонна

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 эта инфекция была выявлена более чем у 123 млн жителей планеты. Свыше 2,7 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели почти 100 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 22 марта (время московское).

В Германии планируют продлить локдаун

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Ведомство федерального канцлера рассчитывает продлить локдаун до 18 апреля и отменять его послабления в регионах в случае особого увеличения количества новых заражений. Встреча руководителей федеральных земель с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) намечена на понедельник, 22 марта. Если средний показатель новых заражений за последние семь дней в каком-либо из регионов превысит 100 на 100 тысяч жителей, там могут быть введены дополнительные ограничения, например, запрет на выход из дома ночью или закрытие школ и детских садов.

В настоящий момент в Германии опять наблюдается "сильное распространение инфекции с экспоненциальной динамикой", что может привести в перегрузке системы здравоохранения в апреле, сказано в проекте решения, предлагаемого ведомством канцлера. Дальнейшие ослабления локдауна в настоящее время представляются невозможными.

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Во Франции около 6500 человек собрались на празднование карнавала в Марселе, хотя разрешение на это мероприятие отсутствовало. Многие из участников не надевали защитные маски. К месту событий прибыла полиция, чтобы прекратить несанкционированное празднование. При этом во Франции массовые мероприятия на открытом воздухе принципиально не запрещены, их проведение возможно при соблюдении антикоронавирусных ограничений.

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Министерство здравоохранения Германии, возглавляемое Йенсом Шпаном  (Jens Spahn), закупало защитные маски типа FFP2 у компании Burda GmbH, с которой сотрудничает супруг главы Минздрава Даниэль Функе (Daniel Funke). Это следует из документов, попавших в распоряжение издания Der Spiegel. Сделке может сопутствовать конфликт интересов.

Даниэль Функе и Йенс Шпан

Даниэль Функе и Йенс Шпан

В ответ на запрос издания министерство сообщило, что с компанией Burda был заключен стандартный договор по обычным рыночным ценам. Представитель компании заявил, что Функе "ни на одном из этапов не был информирован о трансакциях" и не был вовлечен в процесс, кроме того, никаких комиссионных в связи со сделкой не выплачивалось. По данным журналистов, компания поставила 570 тысяч защитных масок, за которые министерство заплатило 909 тысяч евро.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 21 марта >>>

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

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  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

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  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

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  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

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    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

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    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:14

Скандал с медицинскими масками в Германии - депутаты от блока Меркель брали откаты

 

Контекст

Спасет ли мобильное приложение Германию от локдауна?

Чтобы открыть бары, рестораны и разрешить концерты, власти Германии делают ставку на приложение для отслеживания контактов. Фаворит на эту роль подвергается критике с разных сторон.  

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