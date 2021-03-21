Коронавирус: В Германии планируют продлить локдаун

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 эта инфекция была выявлена более чем у 123 млн жителей планеты. Свыше 2,7 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели почти 100 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 22 марта (время московское).

В Германии планируют продлить локдаун

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Ведомство федерального канцлера рассчитывает продлить локдаун до 18 апреля и отменять его послабления в регионах в случае особого увеличения количества новых заражений. Встреча руководителей федеральных земель с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) намечена на понедельник, 22 марта. Если средний показатель новых заражений за последние семь дней в каком-либо из регионов превысит 100 на 100 тысяч жителей, там могут быть введены дополнительные ограничения, например, запрет на выход из дома ночью или закрытие школ и детских садов.

В настоящий момент в Германии опять наблюдается "сильное распространение инфекции с экспоненциальной динамикой", что может привести в перегрузке системы здравоохранения в апреле, сказано в проекте решения, предлагаемого ведомством канцлера. Дальнейшие ослабления локдауна в настоящее время представляются невозможными.

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Во Франции около 6500 человек собрались на празднование карнавала в Марселе, хотя разрешение на это мероприятие отсутствовало. Многие из участников не надевали защитные маски. К месту событий прибыла полиция, чтобы прекратить несанкционированное празднование. При этом во Франции массовые мероприятия на открытом воздухе принципиально не запрещены, их проведение возможно при соблюдении антикоронавирусных ограничений.

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Министерство здравоохранения Германии, возглавляемое Йенсом Шпаном (Jens Spahn), закупало защитные маски типа FFP2 у компании Burda GmbH, с которой сотрудничает супруг главы Минздрава Даниэль Функе (Daniel Funke). Это следует из документов, попавших в распоряжение издания Der Spiegel. Сделке может сопутствовать конфликт интересов.

Даниэль Функе и Йенс Шпан

В ответ на запрос издания министерство сообщило, что с компанией Burda был заключен стандартный договор по обычным рыночным ценам. Представитель компании заявил, что Функе "ни на одном из этапов не был информирован о трансакциях" и не был вовлечен в процесс, кроме того, никаких комиссионных в связи со сделкой не выплачивалось. По данным журналистов, компания поставила 570 тысяч защитных масок, за которые министерство заплатило 909 тысяч евро.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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