Коронавирус: в Германии около 32 тысяч новых заражений

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 88 млн жителей планеты. Свыше 1,9 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 63 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 8 января (время московское).

В Германии новый пик суточного прироста числа заражений

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В Германии за истекшие сутки подтверждено 31 849 новых заражений и 1188 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Всего в стране вирус SARS-CoV-2 выявлен у 1 866 887 человек, 38 795 больных COVID-19 скончались, более 1 494 000 выздоровели.

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В одной из школ Тэджона (Республика Корея)

В Южной Корее за сутки зарегистрированы 674 случая заражения SARS-CoV-2. Это рекордно низкий суточный прирост за последние пять дней. Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом достигло 67 360. За 24 часа в стране скончались 35 пациентов с COVID-19. Всего с начала эпидемии от последствий коронавирусной инфекции здесь умер 1081 пациент. Выздоровевшими, по данным портала Worldometer, считаются 47 649 человек. Несмотря на относительно стабильную ситуацию, власти Республики Корея не ослабляют ограничительные меры.

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В Бразилии за последние 24 часа в стране от последствий коронавирусной инфекции скончались 1524 пациента. За сутки в стране зарегистрировано 87 843 новых случая заражения. Общее число инфицированных составило 7 млн 961 тыс. 673 человека. Выздоровевшими считаются 7 млн 96 тыс. 931 человека. Скончались с начала эпидемии 200 498 человек. В стране проживают около 210 миллионов человек.

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Все въезжающие на территорию Англии начиная с понедельника, 11 января, обязаны предъявлять документ, подтверждающий прохождение теста на коронавирус. Действительным считается отрицательный результат тестирования, проведенного не более чем за трое суток до въезда. В случае отсутствия такого документа налагается штраф в размере 550 евро (в пересчете с фунтов стерлингов). Исключения сделаны, в частности, для водителей большегрузов, детей в возрасте до 11 лет и прибывающих из Ирландии.

Во Франции не будет карантинных послаблений

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Полицейские патрульные машины на Елисейских полях в Париже

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что ситуация в стране пока далека от нормальной, а потому строгие меры противодействия распространению коронавируса пока остаются в силе. По его словам, 15 тысяч новых случаев заражений коронавирусом за сутки - это значительно меньше, чем 50 тысяч случаев, ежедневно регистрировавшихся в конце октября, но ситуация остается нестабильной. Все уже закрытые из-за пандемии учреждения и службы не откроются до конца января. Глав правительства также сообщил, что из-за угрозы распространения нового варианта коронавируса граница с Великобританией останется пока закрытой.

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Гамбург стал первой федеральной землей Германии, в которой введены более жесткие противоэпидемические правила. Жителям Гамбурга предписано еще сильнее ограничить контакты. В частности, членам одной семьи разрешается встречаться только с одним представителем другого домохозяйства. При этом отменены исключения для детей до 14 лет. В соседних с Гамбургом федеральных землях Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн аналогичные ограничения вступят в силу соответственно в воскресенье и понедельник. Ужесточения ограничительных мер в регионах вводятся в соответствии с решениями, принятыми в минувший вторник на совместном совещании федерального и земельных правительств ФРГ.

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Германия в рамках договоренностей с ЕС получит больший объем вакцины от компании BioNTech. Если первоначально планировалась поставка около 55 миллионов доз, то теперь министерство здравоохранения ожидает 60 миллионов доз. Причина в том, что не все страны ЕС намерены полностью получить свою долю препарата. Таким образом, вместе с 30 миллионами доз, предусмотренных двусторонним соглашением между Берлином и BioNTech, Германия в общей сложности получит около 90 миллионов доз вакцины.

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Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал проведение до конца марта вакцинации от коронавируса жителей страны в возрасте до 16 лет. По его словам, уже имеется договоренность с американской компанией Pfizer о поставках необходимого числа доз вакцины. Кампания, которую Нетаньяху назвал "Возвращение к жизни", - очередной шаг Израиля ко всеобщей добровольной вакцинации населения. Первые прививки в стране были сделаны в середине декабря, за этот период вакцинированы уже 1,6 миллиона человек. С пятницы, 8 января, в стране ужесточены ограничительные меры.

В Украине введен жесткий локдаун до 24 января

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Украина ужесточает меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С 8 по 24 января рестораны, кафе и бары не смогут принимать посетителей, а будут работать только на доставку или продавать еду на вынос. Кинотеатры, театры, спортзалы и фитнес-клубы приостановят деятельность, как и все магазины, за исключением продовольственных.

Все массовые мероприятия запрещены. В 42-миллионной стране за время ведения статистики выявлено 1 099 493 заражения, 19 505 пациентов с новой инфекцией скончались, 773 214 выздоровели, следует из данных Минздрава.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 7 января >>>

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