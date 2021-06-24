Коронавирус: в Германии менее 800 новых случаев заражения за сутки

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 180,5 млн жителей планеты. Более 3,9 млн заболевших скончались, свыше 165 млн человек выздоровели. DW следит за событиями пятницы, 25 июня (время московское).

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Трамвай в Дюссельдорфе

Федеральное правительство Германии выделит дополнительно 1 млрд евро финансовой помощи предприятиям общественного транспорта, пострадавшим из-за коронавирусного кризиса. Соответствующее решение было принято бундестагом в ночь на 25 июня. Федеральные земли, согласно новому закону, обязаны выделить своим транспортникам финансовую помощь в том же размере, что и федеральное правительство.

В 2020 году правительство ФРГ уже направило 2,5 миллиарда евро на нужды муниципального и регионального транспорта, испытывающего проблемы из-за дефицита пассажиров. Нынешнее решение вступит в силу после утверждения представительством федеральных земель - бундесратом.

В Германии - 774 новых случая заражения за сутки

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 774 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 725 580 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 62 пациента, общее число летальных исходов возросло до 90 678. Выздоровели более 3,6 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 6,2 случая заражения (днем ранее - 6,6). Наивысшего значения показатель заболеваемости достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая.

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Флаконы с вакциной "Спутник V"

В России около 350 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет примут участие в клинических исследованиях вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V". Для каждого возраста будет подобрана определенная концентрация препарата, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

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В Бразилии за сутки выявлены 73 602 случая заражения коронавирусом, скончались 2032 пациентов. С начала эпидемии COVID-19 в стране в общей сложности подтверждено более 18,2 млн случаев заражения коронавирусом, скончался 509 141 пациент, выздоровевшими считаются более 16,4 миллиона ранее инфицированных. В Бразилии проживают более 214 млн человек.

Губернатор Петербурга отрицает связь роста заражений с Евро-2020

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не считает, что чемпионат Европы по футболу способствовал новому росту числа заражений коронавирусом в Петербурге, где прошло шесть матчей турнира. "Футбол здесь не виноват… Пришел новый штамм", - сказал Беглов в эфире телеканала "78".

Польские болельщики в Санкт-Петербурге

По словам Беглова, иностранные болельщики должны были предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус по прибытии, многие из обслуживающего персонала, правоохранителей и волонтеров вакцинировались, в фан-зоне соблюдаются противоэпидемические требования.

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В Германии ограничения на въезд в страну из стран, отнесенных к зонам повышенного риска, может действовать даже в том случае, если будет снят режим эпидемиологической ситуации национального масштаба. Соответствующие изменения в Закон об эпидемиологической защите приняты поздно вечером 24 июня парламентом ФРГ - бундестагом.

Согласно поправкам, ограничения для въезжающих, введенные в связи с эпидемией, охватывающей всю территорию страны, могут оставаться в силе в течение года после того, как кризисный режим будет официально отменен.

Израиль из-за "дельта"-варианта вводит масочный режим в помещениях

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На одной из улиц Яффы

Жители Израиля с понедельника, 28 июня, вновь должны будут носить маски в помещениях из-за роста числа заражений "дельта"-вариантом коронавируса. Как сообщает The Times of Israel, ограничительная мера возвращается из-за того, что в Израиле впервые за несколько последних месяцев выявили большое число (169) случаев заражения SARS-CoV-2.

Власти Израиля также не рекомендуют жителям страны летать за границу, в особенности с непривитыми детьми. Израильтян также призывают сдавать ПЦР-тест, если они контактировали с зараженным человеком - вне зависимости от наличия прививки.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 24 июня >>>

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