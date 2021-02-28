Коронавирус: в Германии готовятся к выходу из локдауна

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 114,6 млн жителей планеты. Свыше 2,5 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 90 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 1 марта (время московское).

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Власти Германии продолжают разрабатывать стратегию по выводу страны из локдауна. Ожидается, что дальнейшие шаги по ослаблению карантинных мер будут названы 3 марта на виртуальной встрече глав правительств федеральных земель с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel). Одним из инструментов обеспечения безопасности контактов должны стать тесты на наличие коронавируса, сообщил глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун (Helge Braun) в эфире общественно-правового телеканала ARD.

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Федеральные земли Бавария, Саксония и Тюрингия объявили о намерении помочь Чехии в борьбе с пандемией, организовав поставки в страну 15 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил представитель правительства Саксонии Ральф Шрайбер (Ralph Schreiber). Как распределять полученную у Германии вакцину, будет решать правительство в Праге. Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить Чехию вакциной "Спутник V". Чехия сильнее других государств ЕС страдает от последствий пандемии. В стране с населением в 10,7 млн человек с начала пандемии коронавирусом заразились уже 1,2 млн человек. 20 тысяч пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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Из экономических соображений ЮАР ослабляет карантинные меры. Как объявил президент страны Сирил Рамапоса, кроме прочего, в ближайшее время будет сокращен период действия комендантского часа, а также ослаблены ограничения по встрече группами и продаже алкоголя.

По словам Рамапосы, он надеется, что ослабление ковидных ограничений в ЮАР приведет к росту потребления и улучшению ситуации на рынке труда. "Все наши усилия должны быть направлены на рост экономики", - подчеркнул глава государства.

Хроника пандемии 28 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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