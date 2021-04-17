Коронавирус: в Германии более 29,5 тыс. новых случаев заражения

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 144 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 122 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 22 апреля (время московское).

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В Южной Корее прививки сделаны почти 2 миллионам граждан. Как сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), в рамках общенациональной кампании иммунизации, стартовавшей 26 февраля, были вакцинированы 1 903 767 человек, или 3,66 процента от 52-миллионного населения страны. Двумя дозами вакцины привиты 60 622 человека.

KDCA отметила, что в последнее время ежедневно прививается в среднем 130 тысяч человек. Власти намерены завершить вакцинацию 3 миллионов человек к концу апреля и 12 миллионов - к концу июня с целью достижения коллективного иммунитета к ноябрю.

В Германии за сутки выявлено почти 30 тысяч инфицированных

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 29 518 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 217 710 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 259 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 80 893. Выздоровели более 2,8 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 161,1 случая заражения.

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Президент Эквадора Ленин Морено в среду (местное время) объявил о введении режима чрезвычайного положения в 16 из 24 провинций страны. "Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, сегодня я подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в 16 провинциях (из 24. - Ред.). Меры вступают в силу 23 апреля в 20.00 и будут действовать до 20 мая включительно", - написал Морено в своем Twitter.

Режим чрезвычайного положения, по его словам, подразумевает введение комендантского часа, а также запрет на свободное передвижение с пятницы по воскресенье. С начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в Эквадоре достигло 362 843, скончались 12 795.

США включили Германию в список не рекомендованных для поездок стран

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Сотрудники службы безопасности в аэропорту Вашингтона

США в среду, 21 апреля, добавили Германию в список стран, на которые в связи с опасной эпидемиологической обстановкой распространяется статус "не рекомендуемые для поездок" ("Do Not Travel"). Кроме ФРГ, в этот список дополнительно внесли еще 115 государств, в том числе Францию, Великобританию, Канаду, Мексику и Израиль. Ранее, 19 апреля, Госдеп объявил, что список стран, не рекомендуемых для посещения, будет расширен настолько, что он охватит до 80 процентов государств мира. До сих пор соответствующий перечень включал "всего" 34 страны.

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Рассмотрев иск 61-летнего жителя Германии, суд в Ахене решил, что у него нет права решать, какой вакциной он хочет привиться. По мнению судьи, право на свободный выбор вакцины не гарантируют ни основные права человека, ни постановление о проведении вакцинации от коронавируса в Германии. Заявитель утверждал, что у него имеются противопоказания против прививки препаратом AstraZeneca.

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На одном из кладбищ Сан-Паулу

В Бразилии суточный прирост случаев заражения коронавирусом составил 79 910 новых заражений. Скончались за сутки 3157 пациентов. Общее число зарегистрированных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Бразилии с начала эпидемии составило 14 122 795, от последствий COVID-19 умерли 381 687 человек. Выздоровевшими считаются более 12,6 миллиона человек.

В трех федеральных землях Германии сняты ограничения на применение AstraZeneca

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Вслед за Саксонией еще две федеральные земли Германии сняли ограничения по применению вакцины от коронавируса AstraZeneca. Теперь ее можно использовать для вакцинации пациентов всех возрастных групп в Мекленбурге - Передней Померании и Баварии. В земле Мекленбург - Передняя Померания прививки от коронавиурса делают в центрах вакцинации, у мобильных стендов, в больницах и приемных врачебных практик (семейных врачей). В Баварии же вакциной AstraZeneca можно привиться только во врачебных практиках. По словам министра здравоохранения земли Клауса Холечека (Klaus Holetschek), врачи лучше знают своих пациентов и поэтому могут определить, кому из числа тех, кто моложе 60 лет, можно предложить привиться этой вакциной.

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Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который открывается в четверг, из-за пандемии коронавируса вновь пройдет с учетом коронавирусных ограничений. Показы картин пройдут с учетом коронавирусных ограничений: с обязательным ношением масок и перчаток и с рассадкой с учетом социальной дистанции. Фестиваль откроется показом российской картины Тимура Бекмамбетова "Девятаев", рассказывающей о подвиге советского летчика Михаила Девятаева.

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин в Канаде отменен за день до отъезда туда сборной команды Германии. Федерация хоккея Канады получила эту информацию от Международной федерации хоккея с шайбой ИИХФ в среду (по местному времени).

Хоккейный турнир, который должен был пройти с 6 по 16 мая в Галифаксе и Труро, будет перенесен предварительно на лето. В Канаде с начала эпидемии выявлено более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом, более 23,7 тысячи человек скончались.

В США сделаны 200 миллионов прививок

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В США сделано 200 млн прививок от коронавируса менее чем за 100 дней президентства Джо Байдена. "Сегодня, в 92-й день в должности (президента), мы достигли отметки в 200 млн прививок. Это невероятное достижение для народа", - заявил глава Белого дома.

Байден сообщил, что по состоянию на 18 апреля более 50 процентов взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины. Кроме того, по его словам, к четвергу, 22 апреля, число привитых американцев в возрасте 65 лет и старше превысит 80 процентов. Он также отметил сокращение смертности на 80 процентов среди людей старше 65 лет.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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