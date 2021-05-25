Коронавирус: в Германии изучили степень заразности по возрастным группам

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 168 млн жителей планеты. Почти 3,5 млн заболевших скончались, около 150 млн человек выздоровели. DW следит за событиями среды, 26 мая (время московское).
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Вооруженные конфликты затрудняют борьбу с распространением коронавируса и оказание помощи инфицированным во многих странах, заявил координатор ООН по оказанию чрезвычайной помощи Марк Лоукок. В Совбезе ООН он процитировал "многочисленные сообщения о зверствах'' в отношении мирных жителей зон конфликтов во время пандемии. Несмотря на призыв ООН к глобальному прекращению огня для борьбы с коронавирусом, многие вооруженные конфликты, в том числе в Сирии, Йемене и Конго, продолжаются во время пандемии, констатировал Лоукок. Не помешала она и вспышке новых конфликтов.
Отсутствие безопасности, санкции, антитеррористические меры и административные препятствия мешают гуманитарным операциям, указал координатор ООН. Поставки гуманитарной помощи замедлены из-за отмененных рейсов, закрытия границ, карантинных мер и локдауна.
В Бразилии ковид унес жизни более 450 тысяч человек
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Коронавирус продолжает распространяться в Бразилии. Минздрав этой страны сообщает о 73 453 новых случаях инфицирования за прошедшие сутки. Общее количество заражений уже превысило 16 миллионов, а число смертей выросло на 2173 до 452 031 в течение 24 часов.
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Ученые из берлинской клиники "Шарите" опубликовали в профильном издании Science данные исследования, в котором была проанализирована степень заразности пациентов с коронавирусом из разных возрастных групп.
Результаты анализа концентрации вируса в ПЦР-тестах 25 тысяч пациентов показали, что степень заразности во всех возрастных группах у взрослых людей примерно одинаковая, независимо от того, проявляются ли у них симптомы заражения и насколько тяжело протекает болезнь. У детей была выявлена меньшая концентрация вируса в тестах, однако руководитель исследования, немецкий вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten) утверждает, что это связано с тем, что для тестов у детей используются маленькие ватные тампоны. К тому же, у детей мазки берут не из носоглотки, а из горла, указал вирусолог.
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В США доля вакцинированных от коронавируса превысила половину взрослого населения страны, сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). По их данным, полностью привиты уже около 130 млн человек.
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Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери (Frank Ulrich Montgomery) считает, что, несмотря на снижающиеся показатели заражений, говорить о конце пандемии еще рано. "С моей точки зрения, эта пандемия не закончится никогда, - заявил эксперт в эфире немецких телеканалов RTL и n-tv. - Так же, как и вирус гриппа, этот вирус будет сопровождать нас еще очень, очень долго, на протяжении жизни поколений".
Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса
Хроника пандемии 25 мая >>>
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BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции
Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.
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Автор: Андрей Гурков