Коронавирус: в Австрии водится частичный локдаун

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 129 млн жителей планеты. Свыше 2,8 млн человек скончались с диагнозом COVID-19. Выздоровели более 104 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 1 апреля (время московское).

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С 1 апреля на взаимной основе возобновляется авиасообщение между Россией и Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Авиарейсы по маршруту Франкфурт-на-Майне - Москва - Франкфурт-на-Майне будут выполняться пять раз в неделю, три раза неделю самолеты будут летать по маршруту Франкфурт-на-Майне - Санкт-Петербург - Франкфурт-на-Майне. Пять рейсов в неделю будут осуществляться по маршруту Москва-Берлин-Москва, три раза в неделю - в направлении Москва - Франкфурт-на-Майне - Москва.

Полеты в Венесуэлу (Москва-Каракас) будут выполняться два раза в неделю, в Сирию (Москва-Дамаск) - один раз в неделю. По одному разу в неделю самолеты будут летать в Таджикистан (Москва - Душанбе), Узбекистан (Москва-Ташкент) и в Шри-Ланку (Москва-Коломбо).

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С 1 апреля австрийские федеральные земли Вена, Нижняя Австрия и Бургенланд вводят жесткий локдаун, все магазины - за исключением тех, которые удовлетворяют повседневные нужды населения, закрываются. Перестают работать музеи и зоопарки. Наконец, предусмотрены ограничения на выход из дома. Решение связано с тем, что в связи с высоким уровнем инфицирования коронавирусом нагрузка на отделения интенсивной терапии - по-прежнему серьезная. Средний показатель новых заражений за последние семь дней в трех землях Австрии - между 280 и 340 на 100 тысяч жителей, в целом по стране он - 260. Новые ограничительные меры будут действовать до 10 апреля.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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