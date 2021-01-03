Коронавирус: в Армении могут продлить карантин

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 87 млн жителей планеты. Около 1,9 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели почти 63 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 7 января (время московское).

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Центральный офис концерна Bayer в Леверкузене

Две немецкие компании - Curevac и Bayer - намерены в ближайшее время наладить совместное производство вакцины против коронавируса. О планах создания национального альянса сообщает немецкое издание The Pioneer (публикация выйдет в четверг). Эту информацию агентству dpa подтвердили источники в правительственных кругах. Альянс создается с целью ускорить вакцинацию населения Германии, так чтобы все жители были привиты еще до наступления лета, пишет The Pioneer.

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Правительство Армении может продлить режим карантина в стране из-за коронавируса еще на полгода.

"Министерство здравоохранения направило проект решения о продлении режима карантина в правительство. Данный шаг обусловлен ситуацией с пандемией в стране", - сказала пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян местным СМИ в среду.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян заявила радиостанции "Свобода", что решение может быть утверждено в первый рабочий день 2021 года - 8 января. 11 сентября 2020 года правительство Армении объявило карантин по всей территории республики до 11 января.

Хроника пандемии 6 января >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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