Коронавирус: в Украине введен локдаун до 24 января

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 88 млн жителей планеты. Свыше 1,9 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 63 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 8 января (время московское).

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Украина ужесточает меры по борьбе с распространением инфекции. С 8 по 24 января рестораны, кафе и бары не смогут принимать посетителей, а будут работать только на доставку или продавать еду на вынос. Кинотеатры, театры, спортзалы и фитнес-клубы приостановят деятельность, как и все магазины, за исключением продовольственных. Все массовые мероприятия запрещены. В 42-миллионной стране за время ведения статистики выявлено 1 099 493 заражения, 19 505 пациентов с новой инфекцией скончались, 773 214 выздоровели, следует из данных Минздрава.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 7 января >>>

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