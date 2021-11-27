Коронавирус: ученые ФРГ призвали срочно ограничить контакты

В условиях продолжающегося ухудшения ситуации с пандемией COVID-19 в Германии Национальная академия наук "Леопольдина" рекомендует в ближайшие дни ввести ограничения на социальные контакты. Быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2 "требует немедленного принятия ответных мер", говорится в заявлении академии в Галле, опубликованном в субботу, 27 ноября.

"С медицинской и эпидемиологической точек зрения эффективно будет значительно сократить контакты на несколько недель начиная со следующей недели, - пишут ученые. - Учитывая ослабление иммунитета, эти меры должны временно применяться также к вакцинированным и выздоровевшим, которым за это время необходимо сделать повторные прививки".

Жесткие ограничения, в случае их строгого соблюдения, позволят "положить конец экспоненциальному росту числа новых случаев заражения в ходе четвертой волны и, как следствие, также уменьшить нагрузку на систему здравоохранения", говорится в заявлении. По мнению экспертов, применение одного лишь правила 2G, при котором участие в общественной жизни разрешается только привитым и переболевшим COVID-19, без ограничений контактов является менее эффективным. В этом случае, как отмечается, следует рассчитывать на более длительное течение четвертой волны и увеличение числа летальных случаев.

Призыв расширить кампанию вакцинации от ковида

В академии призывают значительно активизировать кампанию по вакцинации населения от коронавирусной инфекции и постепенно вводить обязательную вакцинацию. Невакцинированные должны как можно скорее получить прививки, для этого граждан придется мотивировать или наложить на них обязательства, говорится в заявлении. В частности, отмечается необходимость быстрого введения обязательной вакцинации для работников сферы здравоохранения. В общей сложности около 30 миллионов человек должны иметь возможность получить третью прививку к католическому Рождеству, пишут академики.

В ФРГ новый максимум заражений

Семидневный показатель распространения вируса SARS-CoV-2 в Германии (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) повышается 20-й день подряд и достиг нового максимума - 444,3, сообщил утром в субботу Институт имени Роберта Коха (RKI). Днем ранее значение показателя составляло 438,2.

Согласно данным RKI, в течение последних 24 часов по всей стране было зарегистрировано 67 125 новых случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 5 717 295 жителей ФРГ.

От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за последние сутки в стране умерли 303 пациента. Общее количество летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 100 779. Выздоровели более 4,8 млн человек. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней составляет 5,97.

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