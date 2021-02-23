Коронавирус: почти половина жителей Германии входят в группу риска

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 112 млн жителей планеты. Свыше 2,49 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 88 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 24 февраля (время московское).

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Гана стала первой страной, получившей партию вакцин от COVID-19 в рамках инициативы COVAX, организованной Всемирной организацией здравоохранения. Как сообщает Детский фонд ООН (UNICEF), африканская страна получила 600 000 доз вакцин британско-шведского концерна AstraZeneca, изготовленных в Индии.

Исследование: почти половина жителей ФРГ - в группе риска

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Согласно исследованию, опубликованному немецким Институтом им. Роберта Коха (RKI), более половины жителей Германии старше 15 лет входят в группу риска развития тяжелой формы COVID-19 в связи с возрастом или хроническими и ранее перенесенными заболеваниями. По подсчетам RKI, речь идет примерно о 36,5 млн человек. (Общая численность населения ФРГ по состоянию на сентябрь 2020 года - 83,2 млн человек. - прим. Ред.).

При этом 21,6 млн из них относятся к "группе повышенного риска" - как правило, это лица старше 65 лет или те, кто страдает, например, хроническими заболеваниями почек, сахарным диабетом, тяжелой формой ожирения, астмой или перенес инфаркт. В рамках исследования с апреля 2019 года по октябрь 2020 были опрошены по телефону около 23 000 человек.

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Примерно в 10 из 96 департаментах Франции ситуация с коронавирусом "вызывает тревогу", заявил представитель правительства страны Габриэль Атталь после заседания кабинета министров. "Ситуация ухудшается", и правительство готово расширить ограничительные меры, но в то же время стремится предотвратить жесткий локдаун на территории всей страны, продолжил Атталь.

По общему числу инфицированных COVID-19 (3 629 891) Франция занимает шестое место в мире, третье в Европе после России (4 200 902) и Великобритании (4 134 639) и первое - среди стран Евросоюза.

Меркель - против "привилегий" для привитых

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) высказался против введения каких-либо исключений для тех, кто получил прививку от COVID-19. "Пока число привитых настолько меньше количества тех, кто ждет прививку, государству не следует обращаться с этими группами по-разному", - заявила Меркель в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Канцлер указала, что должно быть окончательно прояснен вопрос, могут ли привитые распространять коронавирус, и не исключила, что отдельные фирмы могут вводить "привилегии" для получивших прививку сотрудников.

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В Беларуси за сутки выявлено 1279 случаев коронавируса, что на 307 больше, чем накануне. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии достигло 281 707. Количество смертей в результате заражения выросло на 9 до 1939.

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Премьер-министр Чехии Бабиш объявил о намерении сильно ужесточить действующие ограничительные меры. Необходимо предотвратить "тотальную катастрофу в больницах", отметил Бабиш. Он намерен сегодня обсудить возможное ужесточение с оппозиционными партиями, профсоюзами и объединениями работодателей. Бабиш напомнил, что в Чехии уже выявлены случаи заражения мутациями коронавируса, впервые обнаруженными в Великобритании и Южно-Африканской республике (ЮАР).

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Египет стал 35-й по счету страной мира, где была зарегистрировано российская вакцина "Спутник V", сообщают разработчики.

Большинство россиян рассчитывают на полное открытие границ

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60 процентов российских туристов рассчитывают на полное открытие границ в 2021 году, свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом "Яндекс. Путешествия". Самыми желанными странами для путешествий участники опроса назвали Таиланд, Италию, Испанию, а также Турцию и Египет, которые уже открыли границы.

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Венгрия стала первой страной ЕС, где начали применять для иммунизации населения вакцину китайской компании Sinopharm. В течение недели ею будут привиты 275 000 человек, заявила главный санитарный врач Венгрии Сесилия Мюллер.

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Смягчение антиэпидемических ограничений в Венгрии пока не представляется возможным, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, третья волна коронавируса привела к росту числа инфицированных. Кроме того, подчеркнул Орбан, вакцину от COVID-19 получила пока лишь небольшая группа населения.

В Израиле полностью привита почти половина взрослого населения

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 11 749 случаев, умерли за сутки 383 пациента, выздоровели 12 218 человек, следует из данных оперативного штаба. С начала пандемии в России зарегистрировано 4 200 902 случая инфицирования, 84 430 умерших от коронавируса и 3 751 562 выздоровевших.

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В Израиле две дозы прививки от COVID-19 получили более 48% взрослого населения старше 16 лет, сообщил Минздрав страны. По его данным, полностью привиты более 3,1 млн человек. Накануне кабинет министров Израиля разрешил введение комендантского часа на период праздника Пурим с 25 по 27 февраля. Он призван не допустить массовые гуляния в стране, которые грозят привести к росту распространения инфекции.

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В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 5 850 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели - 3 645 человек, умерли 152 пациента, сообщил глава Минздрава страны Максим Степанов.

Треть жителей Германии отвергает ограничения их прав

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Вакцинация в Токио

Власти японских префектур выступили с инициативой смягчения введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений, ранее намеченного на 7 марта. Они ссылаются на то, что число новых случаев заражения коронавирусом имеет тенденцию к снижению. Накануне в Японии было зарегистрировано 1083 новых случая заражения. Решение правительства по этому вопросу ожидается в пятницу.

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Суточный прирост заражений в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 8007 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 402 818 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 422 человека, общее число летальных исходов достигло 68 740. Выздоровели свыше 2,2 млн человек. За последние 7 дней из расчета на 100 тыс. человек зарегистрировано 59,3 случая заражения - это меньше, чем днем ранее (60,5). Согласно решению федеральных и земельных властей, ослабление жестких противоэпидемических мер может начаться при снижении этого показателя до 35 случаев. 22 декабря 2020 года он достигал наивысшего значения - 197,6.

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Треть жителей Германии (33 процента) отвергает ограничения основных прав граждан, на которые власти пошли из-за пандемии коронавируса. Кроме того, 34 процента немцев заявляют, что не позволят сделать себе прививку от коронавируса. Таковы результаты опроса более тысячи взрослых жителей Германии, проведенного в конце прошлого года социологической службой Norstat Institut для Фонда Бертельсманна.

Украина переходит на адаптивный карантин

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В Украине начинает действовать адаптивный карантин и вводится "желтый" уровень эпидемиологической опасности на всей территории страны кроме отдельных областей. Согласно постановлению правительства от 17 февраля, на территории страны, как и раньше, будут действовать четыре уровня эпидемиологической опасности: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный". "Зеленый" уровень будет устанавливаться одновременно на всей территории Украины и позволит ослабить карантинные ограничения. Он будет достигнут, если уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее, чем 13 регионов Украины не будет превышать 50% эпидпорога, установленного для региона. Второй показатель - это коэффициент выявления случаев COVID-19 методом ПЦР и на антиген менее 5%.

По данным министерства здравоохранения, в "оранжевую" зону войдут Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области, где есть превышения по одному из показателей. На "оранжевом" уровне местные органы самоуправления могут вводить дополнительные ограничения. "Красный" уровень область будет вводить, если есть превышение двух показателей три дня подряд. Тогда вводятся жесткие карантинные ограничения. "Красный" уровень будет введен в Ивано-Франковской области с 26 февраля.

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К лету в Европе значительно улучшится ситуация с вакцинацией населения, заявила в среду глава Еврокомиссиии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) газете Augsburger Allgemeine. По ее словам, во втором квартале компанияBioNTech сможет поставить больше доз вакцины, чем ожидалось ранее. Кроме того, начнутся поставки препарата американской компании Johnson & Johnson. "Мы сделали ставку на шесть поставщиков вакцины, три из них уже используются (в Европе. – Ред.), две будут скоро зарегистрированы", - сказала фон дер Ляйен.

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В Мексике за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 1273 человека, заразились вирусом 8634 человека. Всего за время пандемии число смертельных случаев в стране достигло 181 809. Инфекция была выявлена у 2,05 миллиона человек.

В Дании принят новый закон о борьбе с эпидемиями

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Объединение немецких городов и общин требует скорейшего введения в Германии цифрового удостоверения о вакцинации для граждан. При этом речь не идет о том, что уже сейчас владельцев такого удостоверения освободят от действующих ограничений, заявил глава объединения Герд Ландсберг (Gerd Landsberg). Однако в среднесрочной перспективе к этому все придет с большой долей вероятности, как показывает происходящее в Израиле, сказал он.

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Парламент Дании одобрил новый закон о борьбе с эпидемиями, дающие властям более широкие полномочия для введения ограничений. С 1 марта он заменит действующие нормы, год назад принятые по ускоренной процедуре. Новый закон дает больше полномочий парламенту: без его согласия правительство не сможет вводить жесткие ограничительные меры. До конца февраля в Дании действует локдаун. Премьер-министр Метте Фредериксен в среду намерена объявить о том, будут ли нынешние меры продлены после 1 марта.

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В Польше растет скепсис населения по отношению к вакцинации. Около 33 процентов поляков не хотят делать прививку, выяснила социологическая служба CBOS. Это на 3 процента больше, чем по данным другого опроса, проведенного в январе. CBOS провел опрос с 1 по 11 февраля. Согласно его результатам прививку собираются сделать 55 процентов поляков, в возрасте до 49 лет – менее 50 процентов. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во вторник предостерег от третьей волны пандемии в стране. По его словам, вопрос не в том, наступит ли она, а в ее размахе. Однако польские власти не собираются снова вводить ограничения, отмененные в начале текущего года. Тогда в стране начали работать магазины, музеи, кинотеатры, плавательные бассейны. Во вторник в Польше было выявлено 6310 новых случаев заражения коронавирусом, на тысячу больше, чем неделей ранее.

Хроника пандемии 23 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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