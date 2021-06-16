 Коронавирус: Таиланд назвал сроки возвращения туристов | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 17.06.2021

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Коронавирус

Коронавирус: Таиланд назвал сроки возвращения туристов

Коронавирусом с начала пандемии заразились почти 178 млн жителей планеты. Свыше 3,8 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 17 июня.

Пустой пляж на острове Пхукет

Пустой пляж на острове Пхукет

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена почти у 178 млн жителей планеты. Свыше 3,8 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 162 млн человек выздоровели. DW следит за событиями четверга, 17 июня (время московское).

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В Индии в течение суток от последствий COVID-19 скончались 2330 человек, число умерших возросло до 381 903. За последние 24 часа, по данным Минздрава, зарегистрирован 67 208 новый случай заражения. Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 29,7 млн случаев. Местные эксперты считают, что реальные числа значительно выше. В Индии проживает более 1,3 млрд человек.

В Токио отменят чрезвычайную ситуацию

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Япония планирует отменить чрезвычайную ситуацию в Токио и девяти других регионах 20 июня, за месяц до Олимпийских игр, объявило правительство страны. Более слабые ограничения предполагают, например, закрытие ресторанов и баров в 20.00, но позволят им продавать алкоголь до 19.00, в то время как сейчас продажа алкоголя запрещена. Ожидается, что более мягкие меры позволят впускать до 10 000 зрителей или занимать до 50 процентов мест на крупных мероприятиях токийской Олимпиады. Официальное заявление будет сделано в течение дня.

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Дюссельдорф

Дюссельдорф

Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 1330 случаев - на 1857 меньше, чем за неделю до этого. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 11,6 случая заражения (днем ранее - 13,2). Наивысшего значения этот показатель достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая.

За последние 24 часа скончались 105 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 90 179. Всего с начала пандемии COVID-19в ФРГ выявлено 3 718 955 случаев заражения. В Германии живут около 84 млн человек.

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Вторая разрабатываемая в Германии вакцина от коронавируса компании CureVac провалилась на промежуточной стадии испытаний. Была выявлена предварительная эффективность в 47 процентов по отношению к заболеванию COVID-19 всех уровней тяжести. Руководство CureVac объяснило относительно низкую эффективность вакцины на этой стадии наличием беспрецедентного количества вариантов вируса. ВОЗ рекомендует использовать вакцины с эффективностью выше 50%.

Таиланд назвал сроки возвращения туристов

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Кампания вакцинации в Таиланде

Кампания вакцинации в Таиланде

Таиланд планирует полностью открыться для вакцинированных иностранных туристов к середине октября. Они должны иметь возможность въезжать в страну "без карантина и других неудобных ограничений", заявил премьер Прают Чан-Оча, подчеркнув, что его цель - вернуть туристов в Таиланд в течение 120 дней. Туристическая отрасль - крупнейшая в тайской экономике, в ней задествованы миллионы жителей. В 2019 году в страну прибыло почти 40 млн иностранных туристов, однако уже в 2020 году из-за запрета на въезд в связи с пандемией туристическая инфраструктура пришла в упадок.

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Власти Коста-Рики приняли решение отказаться от закупки китайской вакцины от коронавируса Sinovac. С точки зрения Минздрава страны, препарат недостаточно эффективен.

Ранее Уругвай сообщал, что, судя по реальным данным об эффективности препарата Sinovac, полученным в ходе кампании по вакцинации населения страны, в 90% случаев эта вакцина помогает избежать как госпитализации, так и смерти пациентов.

ЕС одобрил план восстановления экономики Испании

Девушка в защитной маске смотрит на пустующие пляжи на Канарских островах в Испании, 2021 год

Нетипичная картина: пустующие пляжи на Канарских островах

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Вслед за Португалией Испания также получила со стороны Еврокомиссии одобрение плана правительства по восстановлению экономики от последствий пандемии. Согласно этому документу, до 2026 года Мадрид получит на эти цели почти 70 млрд евро. При этом около 40 процентов этой суммы должны быть инвестированы в борьбу с изменением климата, указали в Брюсселе.

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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) высказался за то, чтобы масочный режим в школах действовал как минимум до начала летних каникул.

По словам политика, он "с большим пониманием" относится к федеральным землям, которые собираются придерживаться этого ограничения до конца учебного года. Будет ли ношение масок отменено после каникул, решат министры образования земель в зависимости от эпидемиологической ситуации и уровня вакцинации, указал Шпан.

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Британское правительство планирует сделать обязательной прививку от коронавируса для персонала по уходу за больными и немощными людьми в Англии. Необходимость защитить людей из группы риска, по мнению Лондона, важнее, чем право сотрудников свободно решать, хотят ли они прививаться. Если парламент поддержит инициативу, она вступит в силу в октябре.

Профсоюзы раскритиковали это решение за то, что в данной ситуации с сотрудниками по уходу за больными обращаются иначе, чем с остальным населением страны. По данным профсоюза GMB, более трети сотрудников, работающих в области ухода за больными и немощными людьми, будут готовы задуматься об увольнении, если к вакцинации их будут принуждать.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 16 июня >>>

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