Коронавирус: столица Мексики вновь разрешает концерты

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 157 млн жителей планеты. Свыше 3,2 млн человек скончались с диагнозом COVID-19. Выздоровели почти 135 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 8 мая (время московское).
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Федеральная врачебная палата призывает власти Германии максимально ускорить вакцинацию подростков. Их следует выделить в еще одну приоритетную группу, заявил президент отраслевого объединения Клаус Райнхардт (Klaus Reinhardt). Вакцина BioNTech/Pfizer уже разрешено применять среди шестнадцати- и семнадцатилетних, добавил он.
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Главы государств и правительств ЕС на саммите в Порту критично отнеслись к недавнему призыву президента США Джозефа Байдена отменить патенты на вакцины, сообщают информагентства со ссылкой на информированных дипломатов. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) дала очетливо понять, что выступает против. Администрация 46-го президента Соединенных Штатов несколькими днями ранее объяснила свое намерение поддержать такую инициативу стремлением увеличить производство лекарственных препаратов от COVID-19.
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Пляжные корзины в Германии
Нынешняя эпидемиологическая ситуация в Европейском Союзе дает его жителям хорошие шансы провести без проблем летний отпуск в странах ЕС, считает министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn). Путешествия внутри Евросоюза, вероятно, не будут зависеть от вакцинации, для поездок может быть достаточно тестирования, заявил Шпан изданию Rheinische Post. Сам министр намерен провести отпуск в ФРГ.
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Коронавирус прекратит распространяться по Великобритании к августу, заявил Клайв Дикс, покидающий пост главы правительственного штаба по вакцинации, изданию The Daily Telegraph. По мнению эксперта, к этому времени каждый житель королевства сделает хотя бы одну прививку и тем самым население будет защищено от всех известных на данный момент мутаций вируса.
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Жители столицы Мексики в ближайшие дни вновь смогут посещать концерты и спортивные мероприятия под открытым небом. В первом случае площадки разрешено заполнять на 30 процентов, во втором - на 25. Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум объяснила решение властей падением числа заражений на протяжении месяца. Эпидемиологическая ситуация в 22-миллионном городе оценивается по "светофорной" шкале, уровень угрозы заражения был понижен с "оранжевого" до "желтого".
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса ХопкинсаХроника пандемии 7 мая >>>
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Скорбь и траур по всей стране
Пандемия коронавируса стремительно распространяется в Индии. Более 330 тысяч новых случаев заражения за сутки - пока таких показателей не было ни в одной другой стране мира. Таким образом, только за последние четверо суток в Индии были инфицированы более миллиона человек. На фото: убитые горем родственники умершего пациента с ковидом возле одной из больниц в индийском Ахмадабаде.
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Коронавирус бушует в Индии
Переполненные больницы
Пациенты с COVID-19 ожидают своей очереди в больнице Нью-Дели. Многие лечебные учреждение в стране переполнены. "Нам остро не хватает кроватей, кислорода, лекарств, - рассказывает DW индийский врач, директор сети больниц Шухин Байай. - Мы вынуждены отказывать больным. То, что происходит в стране - это просто апокалипсис".
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Коронавирус бушует в Индии
Рикша вместо комнаты ожидания
Многие больные все же добираются до медиков - но должны часами ждать возле больниц, как, к примеру, мужчина на фото в моторикше в Ахмадабаде. Ему повезло - достался дефицитный кислородный баллон. Только в Дели, по официальным данным, не хватает около 5000 коек в реанимации. В некоторых больницах кислород уже практически закончился.
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Коронавирус бушует в Индии
Борьба за кислород
По всей стране родственники больных теснятся на заправочных станциях с пустыми баллонами, чтобы обеспечить своих близких кислородом (на фото: в Аллахабаде). На черном рынке он уже продается по грабительским ценам. Правительство рассматривает возможность остановки нефтеперерабатывающих и других заводов, использующих кислород в своем производстве. Вместо этого кислород будет поставляться в больницы.
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Коронавирус бушует в Индии
Пожар в реанимации
Однажды ночью в больнице в окрестностях Мумбая вспыхнул пожар, причина его до сих пор не выяснена. Полностью сгорело отделение интенсивной терапии, погибли не менее 13 пациентов с ковидом. Пожары - не редкость в Индии, в том числе и в больницах. Зачастую они вспыхивают из-за плохого или устаревшего оборудования. Меры пожарной безопасности крайне слабы, почти нигде нет аварийных выходов.
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Коронавирус бушует в Индии
Перегруженные крематории
С начала пандемии от последствий коронавируса умерло уже свыше 200 тысяч жителей Индии. Ежедневно число жертв увеличивается более чем на 2000. Единственный разрешаемый индуизмом вид похорон - кремация. Но во многих регионах страны (на фото: в Дели) крематории едва справляются с сожжением трупов.
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Коронавирус бушует в Индии
Эксперты сомневаются в официальной статистике
Но и эта внушающая ужас официальная статистика не вызывает доверия у независимых экспертов. "Фотографии умирающих в больницах ковидных больных и кремирования тел вне крематориев, иногда прямо на тротуарах, четко показывают, что масштаб трагедии намного больше", - рассказал DW врач из Индии Ануп Сарайя. Его точку зрения подтвердили DW и специалисты индийского Университета Ашока.
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Коронавирус бушует в Индии
"Двойной мутант": индийский вариант коронавируса
Ситуация в стране усугубляется стремительным распространением особенно заразной двойной мутации коронавируса. Из-за варианта B.1.617 многие страны запретили въезд прибывающим из Индии - в США это касается даже привитых от COVID-19. Существенно ограничен и въезд из Индии в Германию.
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Коронавирус бушует в Индии
В ожидании вакцины
В Индии живет более 1,3 миллиарда человек, но лишь мизерная часть - менее двух процентов взрослого населения - уже вакцинировано. При этом страна является одним из крупнейших производителей вакцин в мире. Но далеко не сразу индийским фармацевтическим фирмам было дано распоряжение в первую очередь удовлетворить внутренний спрос. С 1 мая вакцины должны быть доступны для всех индийцев старше 18 лет.
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Коронавирус бушует в Индии
Паломники во время пандемии
Впрочем, эксперты видят причину быстрого распространения инфекции не только в низких темпах вакцинации: ему способствуют и массовые религиозные, политические и спортивные мероприятия по всей стране. В Кумбха Меле, обряде массового паломничества, приняли участие несколько миллионов индуистов. Во время ритуального купания в Ганге никто не носил маски и не соблюдал дистанцию.
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Коронавирус бушует в Индии
Избирательная кампания вместо антивирусных мер
Политики тоже подавали скорее плохой пример. В штате Западная Бенгалия в начале апреля прошли региональные выборы. В ходе предвыборной кампании в мегаполисе Колкате прошли массовые мероприятия с участием ведущих политиков. Присутствовал на них и премьер-министр Нарендра Моди - яблоку было негде упасть среди тысяч его сторонников.
Автор: Томас Лачан, Евгений Жуков