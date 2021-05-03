Коронавирус: столица Мексики вновь разрешает концерты

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 157 млн жителей планеты. Свыше 3,2 млн человек скончались с диагнозом COVID-19. Выздоровели почти 135 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 8 мая (время московское).

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Федеральная врачебная палата призывает власти Германии максимально ускорить вакцинацию подростков. Их следует выделить в еще одну приоритетную группу, заявил президент отраслевого объединения Клаус Райнхардт (Klaus Reinhardt). Вакцина BioNTech/Pfizer уже разрешено применять среди шестнадцати- и семнадцатилетних, добавил он.

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Главы государств и правительств ЕС на саммите в Порту критично отнеслись к недавнему призыву президента США Джозефа Байдена отменить патенты на вакцины, сообщают информагентства со ссылкой на информированных дипломатов. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) дала очетливо понять, что выступает против. Администрация 46-го президента Соединенных Штатов несколькими днями ранее объяснила свое намерение поддержать такую инициативу стремлением увеличить производство лекарственных препаратов от COVID-19.

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Пляжные корзины в Германии

Нынешняя эпидемиологическая ситуация в Европейском Союзе дает его жителям хорошие шансы провести без проблем летний отпуск в странах ЕС, считает министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn). Путешествия внутри Евросоюза, вероятно, не будут зависеть от вакцинации, для поездок может быть достаточно тестирования, заявил Шпан изданию Rheinische Post. Сам министр намерен провести отпуск в ФРГ.

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Коронавирус прекратит распространяться по Великобритании к августу, заявил Клайв Дикс, покидающий пост главы правительственного штаба по вакцинации, изданию The Daily Telegraph. По мнению эксперта, к этому времени каждый житель королевства сделает хотя бы одну прививку и тем самым население будет защищено от всех известных на данный момент мутаций вируса.

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Жители столицы Мексики в ближайшие дни вновь смогут посещать концерты и спортивные мероприятия под открытым небом. В первом случае площадки разрешено заполнять на 30 процентов, во втором - на 25. Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум объяснила решение властей падением числа заражений на протяжении месяца. Эпидемиологическая ситуация в 22-миллионном городе оценивается по "светофорной" шкале, уровень угрозы заражения был понижен с "оранжевого" до "желтого".

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса ХопкинсаХроника пандемии 7 мая >>>

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