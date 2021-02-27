Коронавирус: вакцину Johnson & Johnson зарегистрировали в США
Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 114,3 млн человек во всем мире, свыше 2,5 млн скончались. Выздоровели почти 90 млн пациентов. DW следит за событиями 28 февраля.
Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 114,3 млн жителей планеты. Свыше 2,5 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели почти 90 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 28 февраля (время московское).
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Немногим больше половины немцев отвергают идею ослабления карантинных ограничений для тех, кто привился от коронавируса. Это следует из репрезентативного опроса, проведенного бюро кредитных историй Schufa по заказу еженедельника Welt am Sonntag. 55 процентов респондентов не одобрили бы подобный шаг, говорят результаты исследования. В то же время 17 процентов опрошенных "поддержали бы его полностью". Сообщается, что чаще всего привилегии для вакцинированных отвергают те, кто сам не намерен делать прививку. В опросе участвовал 1001 житель Германии в период с 11 по 25 февраля.
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В США зарегистрировали для применения вакцину от коронавируса производства компании Johnson & Johnson. Сообщается, что препарат можно использовать в стране для пациентов в возрасте от 18 лет. Таким образом, вакцина от Johnson & Johnson стала третьей разрешенной к применению в США вакциной от коронавируса, после Moderna и BioNTech/Pfizer.
Предварительный договор о поставках вакцины с компанией Johnson & Johnson заключил и Евросоюз. Особенность препарата состоит в том, что колоть его нужно всего один раз. Кроме того, он хранится в обычных холодильниках, а не в специальных морозильных камерах при температуре минус 70 градусов. Ожидается, что ЕС зарегистрирует эту вакцину в середине марта, а выпускать ее будет дочка Johnson & Johnson в Бельгии - Janssen.
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Президент Чехии Милош Земан сообщил, что попросил президента РФ Владимира Путина о поставках вакцины "Спутник V". По его словам, Москва ответила согласием. В середине февраля вакцину от COVID-19 "Спутник V" после экстренной национальной регистрации начали применять в Венгрии. В Евросоюзе российский препарат пока официально зарегистрирован не был.
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции
Первой вакциной от Covid-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Moderna: родом из университета Гарварда
На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"
Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
"Спутник V": самая первая регистрация
В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sinovac: тихий конкурент из Китая
Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
CureVac: принтер для вакцин от Tesla
Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу
Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Johnson&Johnson: достаточно одной дозы
Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС, где регистрация ожидается в середине марта, выпускать ее будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.