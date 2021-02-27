 Коронавирус: вакцину Johnson & Johnson зарегистрировали в США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.02.2021

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Мир

Коронавирус: вакцину Johnson & Johnson зарегистрировали в США

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 114,3 млн человек во всем мире, свыше 2,5 млн скончались. Выздоровели почти 90 млн пациентов. DW следит за событиями 28 февраля.

Шприц с вакциной от коронавируса на фоне логотипа компании Johnson & Johnson

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 114,3 млн жителей планеты. Свыше 2,5 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели почти 90 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 28 февраля (время московское).

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Немногим больше половины немцев отвергают идею ослабления карантинных ограничений для тех, кто привился от коронавируса. Это следует из репрезентативного опроса, проведенного бюро кредитных историй Schufa по заказу еженедельника Welt am Sonntag. 55 процентов респондентов не одобрили бы подобный шаг, говорят результаты исследования. В то же время 17 процентов опрошенных "поддержали бы его полностью". Сообщается, что чаще всего привилегии для вакцинированных отвергают те, кто сам не намерен делать прививку. В опросе участвовал 1001 житель Германии в период с 11 по 25 февраля.

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В США зарегистрировали для применения вакцину от коронавируса производства компании Johnson & Johnson. Сообщается, что препарат можно использовать в стране для пациентов в возрасте от 18 лет. Таким образом, вакцина от Johnson & Johnson стала третьей разрешенной к применению в США вакциной от коронавируса, после Moderna и BioNTech/Pfizer.

Предварительный договор о поставках вакцины с компанией Johnson & Johnson заключил и Евросоюз. Особенность препарата состоит в том, что колоть его нужно всего один раз. Кроме того, он хранится в обычных холодильниках, а не в специальных морозильных камерах при температуре минус 70 градусов. Ожидается, что ЕС зарегистрирует эту вакцину в середине марта, а выпускать ее будет дочка Johnson & Johnson в Бельгии - Janssen.

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Президент Чехии Милош Земан сообщил, что попросил президента РФ Владимира Путина о поставках вакцины "Спутник V". По его словам, Москва ответила согласием. В середине февраля вакцину от COVID-19 "Спутник V" после экстренной национальной регистрации начали применять в Венгрии. В Евросоюзе российский препарат пока официально зарегистрирован не был.

Хроника пандемии 27 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Андрей Гурков


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