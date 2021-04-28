Коронавирус: США окажут Индии помощь на 100 миллионов долларов

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19, в том числе, с помощью вакцинации населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 150 млн жителей планеты. Свыше 3,1 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 127 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 29 апреля (время московское).

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Президент США Джо Байден призвал американцев участвовать в вакцинации от коронавируса. "Америка, иди и делай прививку!" - заявил глава Белого дома, выступая в Конгрессе США. По его словам, имеется достаточно вакцины для всех желающих. По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США полностью вакцинированы 29,5 процента американцев, одну прививку сделали уже более половины взрослого населения страны. С начала кампании вакцинации в декабре прошлого года в США использовано около 235 миллионов доз. Согласно последним опросам, около 20 процентов американцев не собираются делать прививку от коронавируса.

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Амстердам

В Нидерландах со среды отменен ночной комендантский час, введенный 23 января; с 12 до 18 часов работают рестораны и кафе, которые были закрыты полгода, а также снят ряд ограничений на работу магазинов. Власти страны пошли на это, сделав ставку на ускорение вакцинации несмотря на то, что число новых заражений коронавирусом продолжает оставаться высоким (более 300), в среднем в настоящее время в два раза выше чем в Германии (примерно 160) в пересчете на 100 тысяч жителей за неделю. Ранее ряд ограничений общественной и деловой жизни отменили в Великобритании, Португалии, Италии и Швейцарии.

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США выделили Индии помощь на сумму около 100 миллионов долларов для борьбы с эпидемией коронавируса в этой стране. "Индия оказала помощь Соединенным Штатам, когда в начале пандемии наши больницы были переполнены, а теперь США готовы помочь Индии в тяжелое для нее время", - говорится в заявлении Белого дома. В течение двух недель в Индию отправят 1100 кислородных баллонов, 1700 приборов для производства концентрированного кислорода, 15 миллионов масок N95, один миллион экспресс-тестов на коронавирус, а также препарат Ремдесивир. Кроме того, США перенаправят в Индию американский заказ компании AstraZeneca на поставку ингредиентов для производства вакцины от ковида, из которых Индия сможет произвести 20 миллионов доз препарата. В Индии продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация. В среду власти сообщили о суточном приросте инфицированных на 360 тысяч человек. По официальным данным, число жертв пандемии в стране превысило 200 тысяч.

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С начала пандемии в Европе зарегистрировано более 50 миллионов случаев заражения коронавирусом, сообщило в ночь на четверг агентство AFP со ссылкой на данные властей 52 европейских стран и территорий. Это составляет примерно треть всех выявленых случаев коронавирусной инфекции в мире. За прошедшую неделю в Европе SARS-CoV-2 заразились 1,47 миллиона человек. За время пандемии на континенте умерло 1,06 миллиона человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 28 апреля >>>

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