Коронавирус: США намерены к концу июля привить 300 млн жителей

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 108 млн жителей планеты. Свыше 2,3 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 80 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 12 февраля (время московское).

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Парламент Чехии решил не продлевать режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса. Он был объявлен 5 октября и завершится 14 февраля. Уже на следующий день, 15 февраля, в Чехии могут открыться все магазины, музеи, театры, спортивные объекты. В Минздрав страны резко раскритиковали это решение, там опасаются коллапса системы здравоохранения. В некоторых регионах, в том числе в Праге, заявили о намерении ввести локальный локдаун.

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Черногория разрешила ввоз российской вакцины "Спутник V", первые дозы препарата будут доставлены в течение следующей недели. Страна также заявляла о планах покупки вакцины BioNTech/Pfizer и Sinofarm.

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США намерены привить 300 млн жителей к концу июля, заявил президент страны Джо Байден. По его словам, Вашингтон подписал контракты на покупку еще 200 миллионов доз вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna. Байден раскритиковал прежнее руководство страны за отсутствие плана борьбы с пандемией. В США проживают около 328 млн человек.

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