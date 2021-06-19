Коронавирус: россиян могут отстранить от работы за отказ вакцинироваться

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации.По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена у около 179 млн жителей планеты. Почти 3,9 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 163 млн человек выздоровели. DW следит за событиями воскресенья, 20 июня (время московское).

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В Бразилии от коронавируса скончались более полумиллиона человек. По данным Минздрава, количество подтвержденных случаев заражения в стране увеличилось за сутки на 82 288, скончался 2301 человек. Общее число заражений составляет 17 883 750, жертввами коронавируса стали 500 800 человек.

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Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что сотрудников предприятий можно отстранить от работы при отказе вакцинироваться от коронавируса. По словам министра, отказ от прививки без объективных причин в регионах, где действует постановление об обязательной вакцинации может повлечь отстранение от исполнения обязанностей на период эпидемии без сохранения зарплаты. Ранее Котяков указал, что в трудовом законодательстве не предусмотрено увольнение за отказ от вакцинации.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 19 июня >>>

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