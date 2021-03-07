Коронавирус: президент Сирии заразился коронавирусом

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 117 млн жителей планеты. Свыше 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 93 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 8 марта (время московское).

++17.30++

Зампредседателя фракции правящего в Германии блока консервативных партий ХДС/ХСС, депутат бундестага Георг Нюсляйн (Georg Nüsslein), ранее заподозренный в коррупции, покинул Христианско-социальный Союз (ХСС). Об этом сообщил генеральный секретарь ХСС Маркус Блюме (Markus Blume) в ходе видеоконференции президиума партии. Ранее появились сообщения о том, что Нюсляйн получил от частной компании в своем избирательном округе комиссионные за то, что помог ей получить госзаказ на поставку медицинских масок.

++17.09++

В Финляндии начали действовать новые ограничительные меры, призванные сдержать дальнейшее распространение коронавируса. В частности, во многих регионах страны студенты и ученики старших классов на три недели перейдут на дистанционное обучение. Запрещены спортивные и другие мероприятия для детей старше 12 лет, а также не рекомендуются встречи более чем 6 человек. Кроме того, в 15 из 19 финских регионах закроются заведения общепита

Финляндия входит в число стран Европы, которые наименее сильно пострадали от пандемии. Тем не менее, в последние недели число случаев заражения в Финляндии стало сильно расти. Всего в стране коронавирусом заразились более 62,5 тысяч человек, 774 заболевших скончались.

Таиланд меняет правила карантина для туристов

++18.40++

В Таиланде с апреля ослабляют правила по карантину для иностранных туристов,получивших прививку от COVID-19, сообщил министр здравоохранения страны Анутин Чарнвееракул- В частности, привитые приезжие должны будут провести на карантине 7 дней вместо положенных 10. При этом все туристы обязаны при въезде в Таиланд предъявить негативный результат теста на коронавирус.

++18.11++

В Афинах начались следственные действия в отношении полицейского, который предположительно избил молодого человека во время проверки соблюдения ограничительных мер. Накануне в интернете появилось видео, где полицейский избивает дубинкой молодого человека, а еще не менее трех стражей порядка стоят рядом. Полиция сообщила, что инцидент произошел в ходе контроля на площади Неа Смирни, проведенного из-за многочисленных жалоб на несоблюдение прохожими "масочного режима" и "социальной дистанции", при этом сотрудники "подверглись нападению" толпы из 30 человек, двое полицейских получили травмы, 11 человек были задержаны.

После появления видео в Афинах вспыхнули протесты после, которые переросли в столкновения с полицией. Стражи порядка применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.

++17.40++

Более 40% жителей Москвы имеют антитела к коронавирусу, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия-24". "Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета", - пояснила Ракова. По ее словам, в столице официально переболели COVID-19 более 1 млн человек.

++16.57++

На рынке в Дили

Власти азиатской страны Восточный Тимор распорядились ввести локдаун в столице Дили на одну неделю в свете опасений первой местной вспышки инфекции. Жителей просят не покидать дома за исключением необходимых случаев. Массовые культурные, спортивные и религиозные мероприятия временно запрещены. В стране с 1,29 млн жителей подтверждено лишь 122 заражения и ни одного летального исхода среди больных COVID-19. В большинстве случаев речь шла о прибывших из-за границы.

В Германии привиты 3% населения

++16.20++

В Германии 7 марта были поставлены 137 762 прививок от коронавируса, сообщается на специализированном портале министерства здравоохранения страны.Таким образом, общее число жителей страны, получивших обе дозы вакцины, выросло до 2 484 408, что равно примерно 3% всего населения. Если считать и тех, кто получил пока только первую прививку, то общее число привитых превышает 5,1 млн.

++16.00++

В Италии ужесточены меры борьбы с распространением инфекции. С 8 марта область Кампания считается "красной" зоной, объявило министерство здравоохранения. Неделей ранее такой статус получили области Базиликата и Молизе. Школы, магазины за исключением продовольственных, а также рестораны и бары должны приостановить работу, а свобода перемещения жителей существенно ограничена. А область Венето переведена в категорию "оранжевых" зон вместо "желтых". Вирус SARS-CoV-2 в 60-миллионной Италии обнаружен у 3,06 млн человек, почти 100 тысяч инфицированных скончались, около 2,5 млн выздоровели.

Президент Сирии заразился ковидом

++15.28++

Президент Сирии Башар Асад и его жена Асма сдали тест на коронавирус с положительным результатом. Об этом сообщает администрация сирийского президента, отмечая, что супруги чувствуют себя хорошо и симптомы проявились незначительно. Башар и Асма Асад находятся на самоизоляции и продолжают работать из дома.

++14.55++

Депутат германского бундестага от Христианско-демократического Союза (ХДС) Николас Лёбель (Nikolas Löbel) сдал депутатский мандат из-за скандала с закупками медицинских масок.

Николас Лёбель (фото из архива)

Ранее стало известно, что его фирма получила "откаты" на сумму примерно 250 000 евро за посредничество при получении договоров на продажу медицинских масокмежду поставщиком из федеральной земли Баден-Вюртемберг и двумя компаниями из Гейдельберга и Мангейма. Лёбель признал свою причастность к сделке и вышел из состава комитета бундестага по международным делам.

++14.22++

Власти Израиля начали вакцинацию работающих на территории страны палестинцев, а также жителей израильских поселений, построенных на Западном берегу реки Иордан. В частности, около 100 тысячам палестинцев будет сделана прививка американским препаратом Moderna, произведенным в Израиле. Кампания по вакцинации проходит под наблюдением отделения Минобороны Израиля KOGAT, координирующего сотрудничество с палестинскими территориями.

Вакцинация жителей Израиля началась два месяца назад, в нее были включены также палестинцы, проживающие в Восточном Иерусалиме. По официальным данным, прививку получили более 40% населения Израиля.

++13.40++

В Беларуси промышленное производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" начнется 30-31 марта, сообщил замминистра здравоохранения республики Дмитрий Чередниченко в интервью телеканалу ОНТ. По его словам, 26 февраля в Беларуси была произведена пробная партия в 15 тысяч ампул, которая теперь проходит экспертизу в РФ. С конца марта планируется производить в Беларуси по 500 доз вакцины "Спутник V" ежемесячно.

Детский фонд ООН обеспокоен ростом числа детских браков

++13.00++

В условиях пандемии растет риск заключения детских браков, предупреждает Детский фонд ООН (UNICEF). По его оценкам, в ближайшие десять лет число таких браков может вырасти во всем мире на 10 млн. Среди причин UNICEF назвал, в частности, закрытие школ, ухудшение экономической ситуации, перегруженность государственных органов и преждевременную смерть родителей. "COVID-19 еще сильнее усугубил трудную ситуацию, в которой находятся миллионы девочек", - указывает фонд.

++12.21++

По данным Германского объединения судей (Deutscher Richterbund), в 2020 году в немецкие суды поступило более 10 тысяч жалоб на ограничительные меры, введенные из-за пандемии.

Суд в Мюнстере разрешил возобновить работу парикмахерским для собак

В рамках тысяч дел суды проверили меры, при необходимости внося изменения, сообщил в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung глава объединения Свен Ребен (Sven Rebehn). По его словам, в большинстве случаев суды подтверждают необходимость ограничений. В 2021 году пока не зафиксировано сокращение поступления таких исков, отметил Ребен.

++11.45++

Новая Зеландия подписала договор о покупке еще 8,5 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer в дополнение к уже заказанным полутора миллионам, они прибудут в страну во втором полугодии, сообщила премьер-министр Джасинда Ардерн. Общего количества достаточно, чтобы сделать обе необходимые прививки всему населению страны. Выбор пал именно на этот препарат в силу его 95-процентной эффективности, объяснила глава правительства. В островном государстве с почти 5 млн жителей подтверждено 2405 заражений, 26 больных умерли, 2301 выздоровел.

++11.15++

В Англии ученики впервые с января вернулись в школы. Британский премьер-министр Борис Джонсон расценил это событие как веху в национальных усилиях в борьбе с вирусом. "Мы можем начать приближение к привычному укладу вещей благодаря решительности каждого подданного", - подчеркнул он. В этот же день возобновилось обучение в дошкольных учреждениях и начальных классах школ Северной Ирландии. А школы Уэльса и Шотландии частично возобновили занятия еще 22 февраля.

В Соединенном Королевстве с населением в 69 млн человек вирус был выявлен у 4,2 млн жителей, из них свыше 124 тысяч скончались. Первую прививку от COVID-19 сделали 22,21 млн жителей, а 1,12 миллиона получили обе требуемые дозы вакцины.

Новые данные по России и Украине

++10.40++

В России суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией составил 10 253 случая. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 379, сообщил оперативный штаб. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрированы 4 333 029 случаев заражения COVID-19, 89 473 умерших и 3 922 246 выздоровевших.

++09.45++

В Украине за истекшие сутки подтверждено еще 5572 заражения, сообщило министерство здравоохранения. Кроме того, за 24 часа скончались 106 человек с COVID-19, а 1734 пациента с этой инфекцией выздоровели. В целом в 42-миллионной стране вирус обнаружен у 1 406 800 человек, из них 27 128 умерли, 1 198 254 выздоровели.

В Германии ослаблены некоторые ограничения

++09.15++

Германия ослабляет некоторые ограничения. С 8 марта вновь открылись книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища. Остальные магазины, за исключением продовольственных и аптек, а также гостиницы, рестораны и прочие заведения пока останутся закрытыми. Кроме того, разрешены встречи до пяти человек из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет. А каждый гражданин получит возможность раз в неделю бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус, расходы федеральные власти берут на себя. Дальнейшие меры по отмене ограничений будут зависеть от претворения в действительность концепции регулярного тестирования жителей.

++08.30++

Вьетнам начал вакцинацию. Первые прививки были сделаны сотрудникам больниц в Ханое, Хайзыонге и Хошимине. Вакцина AstraZeneca прибыла в страну в конце февраля, власти рассчитывают получить еще 1,3 млн доз этого препарата в рамках инициативы COVAX в апреле. В 96-миллионной республике с момента проникновения инфекции подтверждено 2512 заражений, 35 человек с новой инфекцией скончались, 1920 выздоровели.

++07.45++

Женщина в маске в Гамбурге

В Германии суточный прирост заражений коронавирусом составил 5 011 случаев, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлены 2 505 193 случая инфицирования. За последние 24 часа скончались 34 человека с COVID-19, общее число летальных исходов в 83-миллионной стране составило 71 934. Выздоровели более 2,3 млн человек. За последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 68 случаев заражения - больше, чем днем ранее (66,1). 22 декабря 2020 года этот показатель достигал наивысшего значения - 197,6.

Пробуксовка европейской вакцинации вызывает тревогу у ряда мировых инвесторов

++06.45++

Пробуксовка вакцинации от коронавируса в Европе вызывает тревогу у ряда ведущих мировых инвесторов, сообщило агентство Bloomberg. По его оценкам, внутренние политические дрязги в ЕС, перебои с поставками препаратов, а также сопротивление прививочной кампании со стороны общественности приводит к существенному отставанию по темпам. Так, по данным агентства, если в Великобритании на 100 человек приходятся 33 введенные дозы вакцины, а в США - 25, то в ЕС - всего восемь. По прогнозам Bloomberg Economics, перерыв в один-два месяца в работе компаний и других форм бизнеса, закрытых из-за локдауна, может обойтись экономике ЕС в 50-100 млрд евро потерь от не произведенной продукции.

++05.30++

Центр глобального взаимодействия (GEC) при Госдепартаменте США считает, что российские спецслужбы "развернули кампанию, чтобы подорвать доверие" к западным вакцинам от коронавируса, включая разработанную германской компанией BioNTech и американской Pfizer. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских официальных лиц.



По данным издания, центр выявил четыре публикации, на примере которых, по его оценкам, можно было говорить о подобных усилиях. Так, в сообщениях нагнеталась информация о возможных осложнениях, ставилась под сомнение эффективность препаратов, отмечалось, что США поторопились с процессом одобрения вакцины BioNTehc/Pfizer. WSJ признает, что аудитория изданий - небольшая, однако оговаривается, что их повестка может в дальнейшем быть растиражирована российскими и международными СМИ. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы не имеют отношения к появлению в ряде СМИ публикаций с критикой западных вакцин.

Глава ЕК говорит о скором окончании нехватки вакцин

++04.28++

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) ожидает, что во втором квартале 2021 года ЕС будет ежемесячно получать около 100 млн доз вакцин от коронавируса, а к концу июня этот показатель достигнет 300 млн. Об этом фон дер Ляйен заявила в интервью газете Stuttgarter Zeitung.

++03.28++

Центр Бухареста

Ресторанам и театрам в румынском Бухаресте вновь на время запрещено работать - через пять недель после возобновления их деятельности в условиях пандемии. Власти столицы постановили, что с 8 марта гастрономические услуги будут оказываться только постояльцам отелей, всем остальным придется прибегнуть к заказу блюд на вынос. Театры, кинотеатры и игровые залы закрываются. В школах посещаемость будет обязательной только для учеников начальных и старших классов. За неделю число новых случаев инфицирования, регистрируемых за сутки, в стране практически удвоилось. Так, по данным на 5 марта, суточный прирост составлял 4342.

В США свыше 90 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины

++02.20++

В США свыше 90 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). При этом две дозы введены свыше 30,7 млн человек. Всего же в Соединенных Штатах на данном этапе доступны порядка 116,4 млн доз препаратов для вакцинации, включая поставленные германской компанией BioNTech и американской Pfizer. Население страны превышает 328 млн человек.

++01.00++

В Москве отменяется обязательный режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. С 8 марта данная мера носит рекомендательный характер. Кроме того, этим группам населения будут разблокированы социальные карты, как ранее пообещал мэр Сергей Собянин в своем блоге. Бары и рестораны в российской столице после более ранних послаблений могут работать и ночью, а театры и кинотеатры - заполнять залы наполовину. При этом власти просят по-прежнему носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Обязательный режим изоляции в столице действовал свыше пяти месяцев - с конца сентября 2020 года.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 7 марта >>>

Смотрите также: