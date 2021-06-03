Коронавирус: Премьер Великобритании Джонсон получил вторую прививку

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 172 млн жителей планеты. Более 3,7 млн заболевших скончались, свыше 155 млн человек выздоровели. DW следит за событиями пятницы, 4 июня (время московское).

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне, в четверг, сделал вторую прививку от коронавируса, таким образом пройдя полную вакцинацию от COVID-19. Британский премьер также призвал жителей страны получить вакцину от COVID-19.

Джонсон вакцинировался препаратом компании AstraZeneca, первую прививку он сделал 19 марта.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 3 июня >>>

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