Коронавирус: В России - пик прироста новых случаев заражения с 19 марта

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была обнаружена более чем у 170 млн жителей планеты. Свыше 3,5 млн заболевших скончались, более 152 млн человек выздоровели. DW следит за событиями воскресенья, 30 мая (время московское).

В России - максимальный прирост новых случаев заражения с 19 марта

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В России суточный прирост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией составил 9694. Это максимальный прирост с 19 марта (9699). За сутки зафиксирован 355 летальных исходов.

В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрировано 5 063 442 случая заражения коронавирусной инфекцией, 121 162 умерших и 4 677 870 выздоровевших.

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В Индии в течение суток от последствий COVID-19 скончались 3460 человек, число умерших возросло до 325 972. За последние 24 часа, по данным Минздрава, зарегистрировано 165 553 новых случаев заражения. Всего с начала эпидемии в стране выявлено около 28 млн случаев. Местные эксперты считают, что реальные числа значительно выше. В Индии проживает более 1,3 млрд человек.

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В Украине за сутки выявлено 1703 новых случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 84 пациента. Общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии, по данным Минздрава, составило 2 201 4725, скончались 50 472 пациентов, выздоровели более 2 млн человек.

В ОАЭ разработаны новые правила для посещения мероприятий

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В Объединенных Арабских Эмиратах с 6 июня для посещения любых массовых мероприятий необходимо пройти вакцинацию от коронавируса и предъявить отрицательный тест на коронавирус. Как сообщили ранее местные СМИ со ссылкой на здравоохранительные органы, желающие посетить то или иное мероприятие должны предъявить справку о прививках или об отрицательных результатах теста, сделанного не ранее чем за 48 часов. Кроме того, необходимо иметь при себе электронное письмо о допуске в специальном мобильном приложении для посещения мероприятий.

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У входа в один из центров для проведения тестов в Штутгарте

В Германии суточный прирост заражений, по данным Института Роберта Коха, составил 3 852 случая, что на 2 862 меньше, чем неделей ранее. За последние 24 часа в стране скончались 56 пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии в 84-миллионной Германии было выявлено 3 679 148 случая заражения и 88 406 летальных исходов среди больных ковидом. Более 3 478 600 млн пациентов выздоровели. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 35,2 случая заражения. Неделей ранее этот показатель составлял 64,5 случая.

Данные, публикуемые в выходные и праздничные дни, обычно бывают ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.

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Британская разведка не исключает, что версия о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции из Уханьского института вирусологии КНР могла быть достоверной. Об этом заявили в издании The Sunday Times со ссылкой на источники в спецслужбах королевства.

Берлин выделит 50 млн евро для наращивания выпуска вакцин от коронавируса в ЮАР

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Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) пообещал, что Берлин выделит 50 млн евро для наращивания выпуска вакцин от коронавируса в Южно-Африканской Республике. Глава ведомства, посетивший ЮАР с визитом, отметил в интервью DW, что германская биотехнологическая компания BioNTech, а также другие производители готовы помочь ускорить этот процесс. По словам главы германского министерства, Берлин рассчитывает на "добровольное партнерство со стороны держателей патентов - таких компаний, как BioNTech, CureVac из Германии, и других фирм, которые действительно заинтересованы", с представителями местных фарморганизаций. "Здесь, в Южной Африке, уже есть компании - такие как Espin или Biotech, которые действительно соответствуют мировым стандартам", - подчеркнул он.

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Версию о лабораторном происхождении коронавируса, равно как и теорию о его естественном происхождении, нельзя считать доказанными, потому что не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию, заявил первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко. По его словам, у конвенции нет признанного всеми странами легитимного механизма контроля.

Премьер-министр Баварии потребовал скорейшей регистрации "Спутник V"

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Вакцина Sputnik V

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) потребовал от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) скорейшей регистрации российской вакцины "Спутник V". Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag. По словам Зёдера, проверка экспертами EMA вакцины должна быть ускорена и не может замедляться по идеологическим соображениям.

Bild am Sonntag сообщает со ссылкой на источники в правительственных кругах, что решение о возможности регистрации российской вакцины будет принято не ранее сентября. Бавария в случае разрешения "Спутник V" планирует закупить более 2,5 млн доз препарата.

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Протесты в Бразилии

За прошедшие сутки общее количество зафиксированных случаев COVID-19 в Бразилии возросло на 79 670 и достигло 16 471 600, сообщается на сайте Минздрава. Общее число летальных исходов от коронавирусной инфекции в стране составило 461 057, увеличившись за 24 часа на 2012 случаев.

Десятки тысяч протестующих вышли 29 мая на улицы более чем 200 городов Бразилии, требуя импичмента президента Жаира Болсонару из-за его неудовлетворительного реагирования на пандемию. Болсонару критиковали за его подход к COVID-19, который он назвал "несильным гриппом". Он неоднократно игнорировал призывы экспертов в области здравоохранения носить маски и выступал против применения мер изоляции. В некоторых городах демонстранты положили тысячи символических крестов в память о погибших во время пандемии.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 29 мая >>>

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