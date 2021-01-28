Коронавирус: Португалия закрывает выезд из страны

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 101 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 73,6 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 29 января (время московское).

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Американская фармкомпания Novavax заявила, что по итогам клинических испытаний в Великобритании эффективность ее вакцины против коронавируса составляет 89,3 процента. По предварительным данным, препарат от Novavax также эффективен против недавно обнаруженных мутаций вируса. Результаты исследования, в котором приняли участие 15 000 человек в возрасте от 18 до 84 лет, позволяют начать процесс лицензирования препарата в Великобритании, ЕС и других странах.

Португалия закрывает выезд из страны

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В связи с новым пиком числа заражений и летальных исходов правительство Португалии ужесточило противоэпидемические меры. Начиная с воскресенья, 31 января, вводится двухнедельный запрет на выезд из страны и пограничный контроль на границе с Испанией. В течение последних суток в стране выявлены 16 432 новых случая заражения, 303 человека умерли.

В Португалии проживают более 10 млн жителей. С начала эпидемии от COVID-19 здесь умерли 11 608 человек, причем более 3000 пациентов - только за последние две недели. С 15 января в Португалии действует локдаун.

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В Бразилии число инфицированных с начала эпидемии превысило 9 миллионов. За сутки в стране зарегистрировано 61 811 новых случаев заражения, от последствий коронавирусной инфекции скончались 1386 пациента. Общее число инфицированных составило 9 млн 58 тыс. 687. Выздоровевшими считаются 7 млн 877 тыс. 337 человек. Скончались с начала эпидемии 221 547 человек. В Бразилиипроживают около 210 миллионов человек.

Генеральный секретарь ООН привился от коронавируса

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Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш привился от коронавируса. "Мне повезло, и я испытываю чувство благодарности от того, что сегодня получил первую дозу вакцины от COVID-19", - написал Гутерриш в Twitter. Он призвал к тому, чтобы сделать вакцину доступной для всех и везде, подчеркнув, что безопасность каждого - это безопасность для всех. Прививку 71-летний политик получил в центре вакцинации, расположенном в помещении одной из школ нью-йоркского района Бронкс.

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Василий Лановой

В Москве от последствий коронавирусной инфекции на 88-м году жизни скончался известный российский актер Василий Лановой. 2 января, после того как тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат, актер был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что у Ланового отсутствовали тяжелые симптомы, однако была диагностирована пневмония с поражением 5 процентов легких. После нескольких недель лечения его состояние улучшилось, но в последнюю ночь актер был переведен в реанимацию.

В США медики-пенсионеры привлечены к кампании вакцинации

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Чтобы ускорить прививочную кампанию, правительство США разрешило участвовать в ней врачам и медсестрам, уже вышедшим на пенсию. Разрешение распространяется на всех медиков, у которых срок лицензии на врачебную практику истек в течение последних пяти лет. Кроме того, все лицензированные медсестры и врачи имеют право участвовать в кампании вакцинации на территории всей страны, заявило министерство здравоохранения в Вашингтоне. До сих пор такие полномочия действовали лишь внутри одного штата.

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Из-за южноафриканского варианта мутировавшего коронавируса Австралия приостанавливает въезд из Новой Зеландии без карантина еще на трое суток. Власти объясняют эту меру необходимостью защитить население Австралии от более контагиозной мутации. Несколько дней назад у двух жителей Новой Зеландии был обнаружен южноафриканский вариант коронавируса.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 28 января >>>

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