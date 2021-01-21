 Коронавирус: Португалия приостановит авиасообщение с Великобританией | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 21.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Коронавирус: Португалия приостановит авиасообщение с Великобританией

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 98 млн человек во всем мире, более 2 млн скончались. Выздоровели свыше 70 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 22 января.

Самолет Embraer E-190 португальской авиакомпании TAP Portugal Express

Самолет португальской авиакомпании TAP Portugal Express

Страны мира продолжают вводить жесткие ограничения для борьбы с пандемией COVID-19 и проводят вакцинацию населения. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 98 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 70 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 22 января (время московское).

++02.00++

Нидерланды впервые со Второй мировой войны введут комендантский час. Мера вступит в силу 23 января и будет действовать с 21.00 до 04.30 по местному времени (23.00-06.00 мск). Нарушителям грозит штраф в 95 евро. В королевстве в середине декабря был введен локдаун. Возбудитель COVID-19 в 17-миллионной стране обнаружен у 932 884 человек, 13 337 больных скончались.

++01.00++

Албания объявила персоной нон грата российского дипломата Алексея Кривошеева из-за неоднократного нарушения антикоронавирусных мер. Албанские власти получали жалобы по этому поводу с апреля 2020 года, подчеркнуло министерство иностранных дел и по делам Европы. Ведомство не уточнило, о каких именно нарушениях идет речь. Сотрудник посольства РФ в Тиране должен покинуть страну в течение 72 часов. Коронавирус в почти 3-миллионной Албании выявлен у 69 916 человек, из них 1296 умерли, 42 426 выздоровели.

++00.05++

Португалия приостановит авиасообщение с Великобританией ради борьбы с распространением нового варианта вируса, впервые обнаруженного в Соединенном Королевстве. Мера вступит в силу 23 января и не затронет рейсы, возвращающие граждан на родину, заявил португальский премьер-министр Антониу Кошта. В 10-миллионной республике подтверждено 595 149 заражений, 9686 пациентов с COVID-19 скончались, 434 237 выздоровели.

Хроника пандемии 21 января >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Будет ли коронавирус побежден уже в 2021 году?

    2021 год начинается под знаком вакцинации от коронавируса. Удастся ли победить ковид или вирус сможет-таки дать отпор? Ответ хотел бы знать и карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Рождество во время пандемии: карантин, маски и другие особенности

    Из-за пандемии коронавируса рождественские праздники в этом году проходят в условиях жестких ограничений. Но суть Рождества никто не отменял. Рождественская история от Сергея Елкина.

  • Путин на Кремлевской стене с огромным шприцем в руках

    Юмор сражается с коронавирусом

    Массовая вакцинация "Спутником V": убойный аргумент в руках Путина

    Президент Путин распорядился начать в РФ массовую вакцинацию от коронавируса SARS-CoV-2 прививкой "Спутник V". Третья фаза испытаний препарата еще не завершена. Это вызывает скепсис у Сергея Елкина.

  • три существа зеленого цвета в форме ковида спорят о том, чья очередь

    Юмор сражается с коронавирусом

    Третья волна на подходе, или Куда спешит коронавирус

    Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают о риске третьей волны коронавируса в начале 2021 года. Сергей Елкин о ковид-реалиях настоящего и ближайшего будущего.

  • Женщина в голубом с надписью Европа едет на животном с головой, похожей на изображение ковида и надписью на нем локдаун

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус и Европа: галопом от COVID-19 к новому локдауну?

    Из-за роста числа инфицированных коронавирусом и больных COVID-19 многие страны Европы приняли или намерены принять жесткие ограничительные меры. Сергей Елкин о том, куда мчится Европа.

  • Три человека, изображающие разные стратегии поведения в отношении коронавируса - серьезное отношение и игнорирование опасности.

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как вести себя при коронавирусе: три стратегии

    Люди по-разному реагируют на пандемию коронавируса: одни серьезно относятся к рекомендациям вирусологов, другие - игнорируют их. Карикатурист Сергей Елкин о типах отношения к COVID-19.

  • Люди в кафе сидят без масок, а официант кричит, что идет проверка Роспотребнадзора

    Юмор сражается с коронавирусом

    Поможет ли масочный режим избежать коронавирусного карантина в Москве?

    Жесткий карантин в Москве пока вводиться не будет, но будет проверяться соблюдение масочного режима. Насколько это действенно? Версия карикатуриста Сергея Елкина.

  • Люди вокруг падающей башни, на которой написано 5G, а сверху находится транспарант Вавилон

    Юмор сражается с коронавирусом

    Вышки 5G - жертвы теорий заговора во времена коронавируса

    Сторонники теорий заговора в ряде стран жгут вышки мобильной связи 5G, веря в то, что они влияют на распространение COVID-19. Сергей Елкин вспомнил в связи с этим библейский сюжет.

  • Мужчина и женщина в масках пьют на брудершафт, соблюдая дистанцию 1,5 метра

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус и этикет: социальная дистанция превыше всего

    Пандемия, коронавирус, социальная дистанция, COVID-19, средства защиты - эти слова не только прочно вошли в лексикон, но и изменили нашу жизнь. Сергей Елкин о новых формах этикета.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Защита от коронавируса: на иммунитет надейся, а про маску не забывай!

    Пока нет вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, люди вынуждены полагаться на свой иммунитет. Но и про предосторожности вроде медицинских масок не надо забывать, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как перчатки могут защитить от коронавируса?

    За появление в общественных местах без защитных масок и перчаток в Москве и Петербурге с 12 мая грозят штрафы. Но польза от перчаток спорна, не без сарказма напоминает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    После карантина: что будет, когда мир победит коронавирус?

    Во большинстве стран мира из-за коронавируса закрыты бары и рестораны, люди остаются дома, соблюдая режим самоизоляции. Но карантин однажды закончится, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Когда COVID-19 не страшен: надежная защита на время пандемии

    Как помешать распространению коронавируса? Методы известны - карантин, самоизоляция, социальная дистанция, мытье рук, ношение масок для лица. Все они - в одном рисунке от Сергея Елкина.

  • Мужчина в костюме Супермена лежит на диване, а над ним висит плакат Когда оставаясь дома, спасаешь мир

    Юмор сражается с коронавирусом

    Лайфхак: как остановить распространение коронавируса

    Из-за SARS-CoV-2 в ряде стран ограничивают социальные контакты. Карикатурист Сергей Елкин тоже советует по возможности оставаться дома, чтобы противостоять распространению вируса.

  • Два цифровых штрих-кода обмениваются приветствиями

    Юмор сражается с коронавирусом

    Электронные пропуска и коронавирус: мир после COVID-19

    Цифровые пропуска для передвижения по городу начнут проверять в Москве с 15 апреля. Меры призваны предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Прогноз на QR-будущее от Сергея Елкина.

  • Два коронавируса растягивают земной шар

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как мир проходит через жернова вирусной угрозы

    Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 стала угрозой для всего человечества. Карикатурист Сергей Елкин о том, как мир с ней справляется.

  • Улитка и черепаха обсуждают самоизоляцию в период пандемии коронавируса

    Юмор сражается с коронавирусом

    Самоизоляция и коронавирус: когда сидеть дома не в радость

    Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в самоизоляции, изоляции или на вынужденном карантине находятся миллионы людей. Карикатурист Сергей Елкин о жизни во времена COVID-19.

  • Люди с рулонами туалетной бумаги на головах

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус в головах, или Туалетная бумага оптом

    В связи с пандемией коронавируса люди запасаются едой и предметами личной гигиены. Ироничный взгляд карикатуриста Сергея Елкина на жизнь во времена коронавируса.

  • Черный лебедь в виде короновируса

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус: как ни готовься, а все равно - "черный лебедь"

    Коронавирус SARS-CoV-2 регистрируют у своих граждан все больше стран. Карикатурист Сергей Елкина о том, как сложно противостоять распространению COVID-19.

  • Инфодемия коронавируса - изображения SARS-CoV-2

    Юмор сражается с коронавирусом

    "Инфодемия" коронавируса: в чем главная угроза SARS-CoV-2?

    ВОЗ предостерегает от "инфодемии" в связи с коронавирусом. То есть от распространения в интернете мифов и теорий заговора о SARS-CoV-2. Карикатурист Сергей Елкин тоже против паники.

  • Дракон в противогазе

    Юмор сражается с коронавирусом

    Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ

    Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона.

    Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:59

Самые строгие ограничения в Германии: что о них думают местные жители?

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Израиль стал одним из лидеров по вакцинации от коронавируса  

Придут ли заграничные вакцины от коронавируса в Россию?  

Также по теме

Russland Impf- und COVID-19 Testzentrum

Коронавирус: Германия готова сотрудничать с РФ в борьбе с пандемией 21.01.2021

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 97 млн человек во всем мире, свыше 2 млн скончались. Выздоровели более 70 млн пациентов. DW следит за событиями 21 января.

Deutschland Berlin | Coronavirus, Impfzentrum

Коронавирус: в Германии сделано более миллиона прививок 16.01.2021

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 94 млн человек во всем мире, свыше 2 млн скончались. Выздоровели более 67 млн пациентов. DW следит за событиями 16 января.

Brasilien Coronavirus | Todesopfer

Коронавирус: пандемия унесла два миллиона человеческих жизней 15.01.2021

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 93 млн человек во всем мире, свыше 2 млн скончались. Выздоровели почти 67 млн пациентов. DW следит за событиями 15 января.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Навальный против Путина - финальная битва началась?  

Герр директор: где работает друг Путина Маттиас Варниг из фильма Навального  

Пока границы с ЕС и Украиной закрыты. Чего ожидать белорусам?  