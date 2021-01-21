Коронавирус: Португалия приостановит авиасообщение с Великобританией

Страны мира продолжают вводить жесткие ограничения для борьбы с пандемией COVID-19 и проводят вакцинацию населения. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 98 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 70 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 22 января (время московское).

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Нидерланды впервые со Второй мировой войны введут комендантский час. Мера вступит в силу 23 января и будет действовать с 21.00 до 04.30 по местному времени (23.00-06.00 мск). Нарушителям грозит штраф в 95 евро. В королевстве в середине декабря был введен локдаун. Возбудитель COVID-19 в 17-миллионной стране обнаружен у 932 884 человек, 13 337 больных скончались.

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Албания объявила персоной нон грата российского дипломата Алексея Кривошеева из-за неоднократного нарушения антикоронавирусных мер. Албанские власти получали жалобы по этому поводу с апреля 2020 года, подчеркнуло министерство иностранных дел и по делам Европы. Ведомство не уточнило, о каких именно нарушениях идет речь. Сотрудник посольства РФ в Тиране должен покинуть страну в течение 72 часов. Коронавирус в почти 3-миллионной Албании выявлен у 69 916 человек, из них 1296 умерли, 42 426 выздоровели.

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Португалия приостановит авиасообщение с Великобританией ради борьбы с распространением нового варианта вируса, впервые обнаруженного в Соединенном Королевстве. Мера вступит в силу 23 января и не затронет рейсы, возвращающие граждан на родину, заявил португальский премьер-министр Антониу Кошта. В 10-миллионной республике подтверждено 595 149 заражений, 9686 пациентов с COVID-19 скончались, 434 237 выздоровели.

Хроника пандемии 21 января >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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