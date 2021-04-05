Коронавирус: Португалия ослабила ограничительные меры

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 132 млн жителей планеты. Свыше 2,8 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 106 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 6 апреля (время московское).

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Гватемала приобретает 16 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил президент Алехандро Джамматтеи. Это количество позволит половине из 16,6 млн жителей центральноамериканской республики пройти полную вакцинацию. Первая партия в 8 миллионов доз уже оплачена и должна прибыть в ближайшие 2 недели, сказал глава государства.

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В Португалии вновь открылись музеи, средние школы и уличные кафе. Действуют определенные ограничения - так, за одним столиком могут сидеть не больше четырех человек. Групповые занятия в спортзалах по-прежнему запрещены. Власти рассчитывают уже в апреле вернуть за парты учеников старших классов и студентов, а также вновь разрешить работу концертных залов. Рестораны могут открыться в мае. Общенациональный локдаун в республике действовал с середины января, занятия в младших классах возобновились в середине марта.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 5 апреля >>>

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