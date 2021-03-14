Коронавирус: Нидерланды и Индонезия приостановили применение AstraZeneca

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 120 млн жителей планеты. Свыше 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 97 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 15 марта (время московское).

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Немецкая фармацевтическая компания IDT Biologika начала участвовать в производстве вакцины от COVID-19 американского концерна Johnson & Johnson. В частности, на головном заводе IDT Biologika в Дессау производится разлив и упаковывание доз вакцины. Ранее использование установок завода было зарезервированы для японской фармкомпании Takeda. Глава IDT Biologika Юрген Бецинг (Jürgen Betzing) отметил, что сотрудничество с Johnson & Johnson было согласованно с Takeda и эта договоренность "свидетельствует о способности нашей отрасли к реализации креативных решений для преодоления кризиса".

Ранее IDT Biologika начала производство препарата от COVID-19 AstraZeneca и разработку собственной вакцины.

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В Якутии смягчены ограничительные меры, введенные в связи с пандемией, сообщает федеральный оперативный штаб со ссылкой на пресс-службу правительства Якутии. Так, с 16 марта возобновят работу парки культуры и аттракционы при условии соблюдения "социальной дистанции" и "масочного режима". Кроме того, до 75% увеличится допустимая загрузка мест в кинотеатрах и театрах, разрешено проведение основных республиканских мероприятий, конференций, форумов, культурных и просветительских событий. Вместе с тем до 31 марта продлевается запрет на работу ночных клубов, караоке-залов, а режим самоизоляции для людей старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями будет действовать до апреля.

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Вакцинация медперсонала в Нидерландах

Нидерландское ведомство фармакологического надзора Lareb сообщило о десяти случаях появления необычных побочных эффектов после прививки от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Ни один из них не связан с сокращением числа тромбоцитов, пояснили специалисты. Ранее Нидерланды вошли в число стран, приостановивших использование AstraZeneca.

Индонезия отложила использование вакцины AstraZeneca

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Индонезия отложила вакцинацию препаратом от COVID-19 шведско-британского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета в связи сообщениями о проблемах со свертываемостью кровью, возникших у некоторых привитых этой вакциной в Европе. Министерство здравоохранения Индонезии ожидает проверки случаев заболеваний после прививки со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее европейский медицинский регулятор EMA заявил, что связи между упомянутыми случаями и прививкой AstraZeneca не установлено. Нидерланды, Ирландия, Дания, Норвегия и Исландия временно приостановили вакцинацию этим препаратом.

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В Италии, за исключением острова Сардиния, вступает в силу локадун, введенный из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Так, в регионах, которые по уровню риска заражения COVID-19 относятся к так называемой красной зоне (Ломбардия, Милан, Лацион), жителям разрешено покидать дома только в случае крайней необходимости, спортом на свежем воздухе можно заниматься только в одиночку, школьники перешли на дистанционное обучение. В остальных регионах, которые относятся к "оранжевой зоне", введены менее жесткие ограничения.

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В Украине за минувшие сутки выявлено 6792 новых случаев заражения коронавирусом, от пневмонии COVID-19 скончались 130 пациентов, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Среди новых инфицированных - 326 детей и 109 медработников, указал он. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Украине с начала пандемии составило 1 467 548, число летальных исходов - 28 433.

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В России обе прививки от COVID-19 получили 3,5 миллиона человек, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). По его данным, в абсолютном отношении это является самым максимальным показателем среди европейских стран. При этом Россия вместе с Китаем, США, Индией и Израилем входит в топ-пять стран в мире по общему числу жителей, прошедших вакцинацию, указывает РФПИ.

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В 2020 году на заводе Tesla в американском Фримонте (Калифорния), где работают около 10 000 человек, было выявлено почти полтысячи случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на документ местного органа по делам здравоохранения. В середине мая глава Tesla Илон Маск, несмотря на действие ограничительных мер, распорядился возобновить работу завода, приостановленную из-за локдауна. После это было зафиксировано сначала 10 случаев COVID-19 среди сотрудников завода, а к концу года их количество выросло до 450.

В России - почти 9,5 новых случаев COVID-19

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В России за последние сутки вирус SARS-CoV-2 обнаружен еще у 9437 человек (днем ранее - у 10 083), в том числе у 1353 жителей Москвы, сообщил оперативный штаб. По его сведениям, всего в стране с начала пандемии зарегистрированы 4 400 045 случаев заражения. За этот же период зафиксированы 92 494 летальных исхода, выздоровели 4 003 576 человек.

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Производство вакцин от коронавируса в мире находится под угрозой из-за экспортного контроля США, сообщила газета Financial Times со ссылкой на руководителей двух фирм-производителей из Индии. Так, исполнительный директор крупнейшего в мире производителя вакцин, Института сыворотки Индии Адар Пунавалла заявил, что глобальные усилия по вакцинации может подорвать американский Закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который впервые появился во время Корейской войны и позволяет принуждать бизнес выполнять заказы для военных нужд. По словам Пунаваллы, для производства вакцины Novavax Институту сыворотки Индии необходимо сырье из США. Если его не смогут получить, это будет серьезным ограничивающим фактором.

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За минувшие сутки в Германии выявлено 6604 новых случая заражения коронавирусом - на 1593 больше, чем неделю назад, сообщил Институт имени Роберта Коха. Общее число инфицированных в ФРГ с начала пандемии возросло до 2 575 849. Средний показатель новых зараженных за последние семь дней по всей стране увеличился до 82,9 на 100 тысяч жителей. Днем ранее он составлял 79 случаев. За последние 24 часа в стране скончались 24 человека от последствий коронавирусной инфекции. Общее число летальных исходов с начала пандемии составило 73 418.

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Малайзия не намерена отказываться от вакцины производства компании AstraZeneca. "Правительство уверено в решении Национального агентства по регулированию фармацевтики сертифицировать вакцину AstraZeneca. Мы принимали в расчет ее эффективность, безопасность и качество при выдаче разрешения", - цитирует газета "Нью Стрейтс таймс" заявление министра здравоохранения Адхама Бабы.

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Ровно спустя год после зафиксированной в Нью-Йорке гибели первого человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией в мегаполисе прошло траурное мемориальное мероприятие по более 30 тыс. жертв пандемии. Нью-Йорк весной 2020 года был эпицентром COVID-19 в США.

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В Лимасоле вместо ежегодного карнавального шествия, ранее отмененного в связи с пандемией коронавируса, прошел карнавал с демонстрацией костюмов внутри салонов личных автомашин. В нем приняли участие жители не только крупнейшего приморского города Кипра, но и других населенных пунктов острова. До начала акции ее участники отправили необходимые в период действия карантинного режима СМС-сообщения, извещающие власти о выезде из дома.

Нидерланды приостановили использование AstraZeneca

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Правительство Нидерландов объявило, что в качестве меры предосторожности приостанавливает использование в стране вакцины AstraZeneca по крайней мере до 29 марта. Этот шаг последовал за аналогичным решением властей Ирландии и ряда других стран.

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За последние 12 месяцев вследствие пандемии коронавируса работу потеряли более 1 миллиона иранцев, приводят местные СМИ слова министра внутренних дел Ирана Абдольрезы Рахмани Фазли. Сокращения коснулись практически всех отраслей экономики - среди прочего туризм, ресторанное и гостиничное дело, косметические салоны…

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 14 марта >>>

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