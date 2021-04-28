Коронавирус: Moderna в 2022 году произведет до 3 млрд доз вакцины

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19, в том числе, с помощью вакцинации населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 150 млн жителей планеты. Свыше 3,1 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 127 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 29 апреля (время московское).

++11.30++

В России за сутки зафиксировано 7 848 новых случаев коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб. Так, общее число зараженных с начала пандемии достигло 4 787 273. Количество жертв коронавируса выросло на 387 до 109 367.

++10.30++

В Индии за 24 часа выявлено не менее 3645 случаев смерти в результате заражения COVID-19, что стало новым максимальным показателем с начала пандемии. Общее число жертв коронавируса в Индии достигло 204 832. Количество случаев заражения COVID-19 выросло за сутки на 379 257 до более 18,3 млн.

Moderna в 2022 году произведет до 3 млрд доз вакцины

++09.30++

Американский фармацевтический концерн Moderna планирует в 2022 году поставить по всему миру до 3 млрд доз вакцины от коронавируса. С этой целью расширяет свои производственные мощности ее подрядчик - швейцарская компания Lonza: в городе Фисп должны начать работу три дополнительные линии. Одновременно Moderna пообещала в текущем году увеличить поставки своей вакцины до 800 тысяч – 1 млрд доз.

++08.00++

Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии 28 апреля составил 24 736 случаев (неделей ранее - 29 518), сообщил Институт имени Роберта Коха. Тем самым с начала эпидемии в стране зарегистрированы в общей сложности 3 357 268 случаев заражения Sars-CoV-2. За минувшие 24 часа в ФРГ скончались 264 пациента (неделей ранее - 259), общее число летальных исходов увеличилось до 82 544. С начала эпидемии выздоровели около 2,98 млн человек. Население Германии составляет примерно 84 млн жителей. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 154,9 случая заражения (днем ранее - 160,6, неделей ранее - 161,1).

++06.45++

Президент США Джо Байден выступает в Конгрессе

Джо Байден пообещал, что США будут снабжать весь мир вакцинами от коронавируса, подобно тому, как во Второй мировой войне США были "арсеналом демократии" для всего мира. Как только у США будет достаточно вакцины для собственного населения, Вашингтон будет помогать всему миру, поскольку ни одна страна не справится с пандемией в одиночку, подчеркнул американский президент.

++05.25++

В Германии до сих пор выявлено всего 22 случая заражения индийским вариантом коронавируса B.1.617, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). По его данным, в стране по уровню распространения доминирует особенно заразный британский вариант B.1.1.7, и снижения его активности не наблюдается. Доля других вариантов вируса – бразильского (P.1) и южно-африканского (B.1.351) – в Германии составляет не более 1 процента у каждого из них, сообщил RKI.

++04.30++

Президент США Джо Байден призвал американцев участвовать в вакцинации от коронавируса. "Америка, иди и делай прививку!" - заявил глава Белого дома, выступая в Конгрессе США. По его словам, имеется достаточно вакцины для всех желающих. По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США полностью вакцинированы 29,5 процента американцев, одну прививку сделали уже более половины взрослого населения страны. С начала кампании вакцинации в декабре прошлого года в США использовано около 235 миллионов доз. Согласно последним опросам, около 20 процентов американцев не собираются делать прививку от коронавируса.

++03.25++

Амстердам

В Нидерландах со среды отменен ночной комендантский час, введенный 23 января; с 12 до 18 часов работают рестораны и кафе, которые были закрыты полгода, а также снят ряд ограничений на работу магазинов. Власти страны пошли на это, сделав ставку на ускорение вакцинации несмотря на то, что число новых заражений коронавирусом продолжает оставаться высоким (более 300), в среднем в настоящее время в два раза выше чем в Германии (примерно 160) в пересчете на 100 тысяч жителей за неделю. Ранее ряд ограничений общественной и деловой жизни отменили в Великобритании, Португалии, Италии и Швейцарии.

++01.50++

США выделили Индии помощь на сумму около 100 миллионов долларов для борьбы с эпидемией коронавируса в этой стране. "Индия оказала помощь Соединенным Штатам, когда в начале пандемии наши больницы были переполнены, а теперь США готовы помочь Индии в тяжелое для нее время", - говорится в заявлении Белого дома. В течение двух недель в Индию отправят 1100 кислородных баллонов, 1700 приборов для производства концентрированного кислорода, 15 миллионов масок N95, один миллион экспресс-тестов на коронавирус, а также препарат Ремдесивир. Кроме того, США перенаправят в Индию американский заказ компании AstraZeneca на поставку ингредиентов для производства вакцины от ковида, из которых Индия сможет произвести 20 миллионов доз препарата. В Индии продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация. В среду власти сообщили о суточном приросте инфицированных на 360 тысяч человек. По официальным данным, число жертв пандемии в стране превысило 200 тысяч.

++00.15++

С начала пандемии в Европе зарегистрировано более 50 миллионов случаев заражения коронавирусом, сообщило в ночь на четверг агентство AFP со ссылкой на данные властей 52 европейских стран и территорий. Это составляет примерно треть всех выявленых случаев коронавирусной инфекции в мире. За прошедшую неделю в Европе SARS-CoV-2 заразились 1,47 миллиона человек. За время пандемии на континенте умерло 1,06 миллиона человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 28 апреля >>>

Смотрите также: