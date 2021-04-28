 Коронавирус: Moderna в 2022 году произведет до 3 млрд доз вакцины | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 29.04.2021

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Коронавирус

Коронавирус: Moderna в 2022 году произведет до 3 млрд доз вакцины

Коронавирусом заразились более 150 млн жителей планеты. Свыше 3,1 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 127 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 29 апреля.

Пузырек с вакциной Moderna

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19, в том числе, с помощью вакцинации населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 150 млн жителей планеты. Свыше 3,1 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 127 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 29 апреля (время московское).

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В России за сутки зафиксировано 7 848 новых случаев коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб. Так, общее число зараженных с начала пандемии достигло 4 787 273. Количество жертв коронавируса выросло на 387 до 109 367. 

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В Индии за 24 часа выявлено не менее 3645 случаев смерти в результате заражения COVID-19, что стало новым максимальным показателем с начала пандемии. Общее число жертв коронавируса в Индии достигло 204 832. Количество случаев заражения COVID-19 выросло за сутки на 379 257 до более 18,3 млн.

Moderna в 2022 году произведет до 3 млрд доз вакцины

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Американский фармацевтический концерн Moderna планирует в 2022 году поставить по всему миру до 3 млрд доз вакцины от коронавируса. С этой целью расширяет свои производственные мощности ее подрядчик - швейцарская компания Lonza: в городе Фисп должны начать работу три дополнительные линии. Одновременно Moderna пообещала в текущем году увеличить поставки своей вакцины до 800 тысяч – 1 млрд доз.

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Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии 28 апреля составил 24 736 случаев (неделей ранее - 29 518), сообщил Институт имени Роберта Коха. Тем самым с начала эпидемии в стране зарегистрированы в общей сложности 3 357 268 случаев заражения Sars-CoV-2. За минувшие 24 часа в ФРГ скончались 264 пациента (неделей ранее - 259), общее число летальных исходов увеличилось до 82 544. С начала эпидемии выздоровели около 2,98 млн человек. Население Германии составляет примерно 84 млн жителей. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 154,9 случая заражения (днем ранее - 160,6, неделей ранее - 161,1).

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Президент США Джо Байден выступает в Конгрессе

Президент США Джо Байден выступает в Конгрессе

Джо Байден пообещал, что США будут снабжать весь мир вакцинами от коронавируса, подобно тому, как во Второй мировой войне США были "арсеналом демократии" для всего мира. Как только у США будет достаточно вакцины для собственного населения, Вашингтон будет помогать всему миру, поскольку ни одна страна не справится с пандемией в одиночку, подчеркнул американский президент.

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В Германии до сих пор выявлено всего 22 случая заражения индийским вариантом коронавируса B.1.617, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). По его данным, в стране по уровню распространения доминирует особенно заразный британский вариант B.1.1.7, и снижения его активности не наблюдается. Доля других вариантов вируса – бразильского (P.1) и южно-африканского (B.1.351) – в Германии составляет не более 1 процента у каждого из них, сообщил RKI.

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Президент США Джо Байден призвал американцев участвовать в вакцинации от коронавируса. "Америка, иди и делай прививку!" - заявил глава Белого дома, выступая в Конгрессе США. По его словам, имеется достаточно вакцины для всех желающих. По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США полностью вакцинированы 29,5 процента американцев, одну прививку сделали уже более половины взрослого населения страны. С начала кампании вакцинации в декабре прошлого года в США использовано около 235 миллионов доз. Согласно последним опросам, около 20 процентов американцев не собираются делать прививку от коронавируса.

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Жители Амстердама катаются на лодках по каналам

Амстердам

В Нидерландах со среды отменен ночной комендантский час, введенный 23 января; с 12 до 18 часов работают рестораны и кафе, которые были закрыты полгода, а также снят ряд ограничений на работу магазинов. Власти страны пошли на это, сделав ставку на ускорение вакцинации несмотря на то, что число новых заражений коронавирусом продолжает оставаться высоким (более 300), в среднем в настоящее время в два раза выше чем в Германии (примерно 160) в пересчете на 100 тысяч жителей за неделю. Ранее ряд ограничений общественной и деловой жизни отменили в Великобритании, Португалии, Италии и Швейцарии.

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США выделили Индии помощь на сумму около 100 миллионов долларов для борьбы с эпидемией коронавируса в этой  стране. "Индия оказала помощь Соединенным Штатам, когда в начале пандемии наши больницы были переполнены, а теперь США готовы помочь Индии в тяжелое для нее время", - говорится в заявлении Белого дома. В течение двух недель в Индию отправят 1100 кислородных баллонов, 1700 приборов для производства концентрированного кислорода, 15 миллионов масок N95, один миллион экспресс-тестов на коронавирус, а также препарат Ремдесивир. Кроме того, США перенаправят в Индию американский заказ компании AstraZeneca на поставку ингредиентов для производства вакцины от ковида, из которых Индия сможет произвести 20 миллионов доз препарата. В Индии продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация. В среду власти сообщили о суточном приросте инфицированных на 360 тысяч человек. По официальным данным, число жертв пандемии в стране превысило 200 тысяч.

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С начала пандемии в Европе зарегистрировано более 50 миллионов случаев заражения коронавирусом, сообщило в ночь на четверг агентство AFP со ссылкой на данные властей 52 европейских стран и территорий. Это составляет примерно треть всех выявленых случаев коронавирусной инфекции в мире. За прошедшую неделю в Европе SARS-CoV-2 заразились 1,47 миллиона человек. За время пандемии на континенте умерло 1,06 миллиона человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 28 апреля >>>

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    Пациенты с COVID-19 ожидают своей очереди в больнице Нью-Дели. Многие лечебные учреждение в стране переполнены. "Нам остро не хватает кроватей, кислорода, лекарств, - рассказывает DW индийский врач, директор сети больниц Шухин Байай. - Мы вынуждены отказывать больным. То, что происходит в стране - это просто апокалипсис".

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    Борьба за кислород

    По всей стране родственники больных теснятся на заправочных станциях с пустыми баллонами, чтобы обеспечить своих близких кислородом (на фото: в Аллахабаде). На черном рынке он уже продается по грабительским ценам. Правительство рассматривает возможность остановки нефтеперерабатывающих и других заводов, использующих кислород в своем производстве. Вместо этого кислород будет поставляться в больницы.

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    Коронавирус бушует в Индии

    Перегруженные крематории

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    Но и эта внушающая ужас официальная статистика не вызывает доверия у независимых экспертов. "Фотографии умирающих в больницах ковидных больных и кремирования тел вне крематориев, иногда прямо на тротуарах, четко показывают, что масштаб трагедии намного больше", - рассказал DW врач из Индии Ануп Сарайя. Его точку зрения подтвердили DW и специалисты индийского Университета Ашока.

  • Indien Kumbh mela in Haridwar

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    "Двойной мутант": индийский вариант коронавируса

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    Коронавирус бушует в Индии

    В ожидании вакцины

    В Индии живет более 1,3 миллиарда человек, но лишь мизерная часть - менее двух процентов взрослого населения - уже вакцинировано. При этом страна является одним из крупнейших производителей вакцин в мире. Но далеко не сразу индийским фармацевтическим фирмам было дано распоряжение в первую очередь удовлетворить внутренний спрос. С 1 мая вакцины должны быть доступны для всех индийцев старше 18 лет.

  • Indien Kumbh mela in Haridwar

    Коронавирус бушует в Индии

    Паломники во время пандемии

    Впрочем, эксперты видят причину быстрого распространения инфекции не только в низких темпах вакцинации: ему способствуют и массовые религиозные, политические и спортивные мероприятия по всей стране. В Кумбха Меле, обряде массового паломничества, приняли участие несколько миллионов индуистов. Во время ритуального купания в Ганге никто не носил маски и не соблюдал дистанцию.

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    Коронавирус бушует в Индии

    Избирательная кампания вместо антивирусных мер

    Политики тоже подавали скорее плохой пример. В штате Западная Бенгалия в начале апреля прошли региональные выборы. В ходе предвыборной кампании в мегаполисе Колкате прошли массовые мероприятия с участием ведущих политиков. Присутствовал на них и премьер-министр Нарендра Моди - яблоку было негде упасть среди тысяч его сторонников.

    Автор: Томас Лачан, Евгений Жуков


 

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Катастрофа в Индии: миллионы зараженных, нехватка кислорода и медикаментов, тысячи умерших ежедневно  

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