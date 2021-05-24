Коронавирус: Минздрав США предостерегает от поездок в Японию

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена почти у 168 млн жителей планеты. Свыше 3,4 млн заболевших скончались, более 149 млн человек выздоровели. DW следит за событиями вторника, 25 мая (время московское).

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Министр экономики Германии Петер Альтмайер пообещал немецким компаниямпродлить действие госпомощи и после 30 июня. "Мы будем продолжать, пока существует значительное количество предприятий, страдающих от долгосрочных последствий пандемии коронавируса", - заявил он в интервью изданию Bild. Конкретная дата, до которой будет продлена выплата госпомощи, еще обсуждается. Обязательным условием для получения помощиостается оборот по крайней мере на 30 процентов ниже уровня предыдущего года.

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За два месяца до открытия Олимпийских игр в Японии министерство иностранных дел США опубликовало заявление о нежелательности поездок в эту страну из-за широкого распространения там коронавируса. Уровень риска в связи с подобными поездками был поднят до самого высокого, четвертого. Даже привитые путешественники могут заразиться коронавирусом в Японии и тем самым способствовать распространению его новых вариантов, указано в заявлении Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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Эпидемиологическая ситуация в Бразилии продолжает ухудшаться. Минздрав страны сообщил, что за прошедшие 24 часа были зафиксированы 790 летальных исходов у пациентов с диагнозом COVID-19. Суточный прирост новых заражений к этому моменту равнялся 37 498 случаям.

Всего с начала пандемии в Бразилии, население которой составляет 211 млн человек, было выявлено около 16 млн случаев заражения коронавирусом. Около 450 тысяч пациентов скончались.

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Мальта, по заявлению министерства здравоохранения страны, стала первым государством в ЕС, где появился коллективный иммунитет к коронавирусу. Около 70 процентов взрослого населения, по официальным данным, уже сделало как минимум одну прививку. 42 процента населения Мальты в возрасте от 16 лет получили обе необходимые дозы вакцины, а среди людей в возрасте от 60 лет доля вакцинировавшихся достигает 95 процентов, говорится в документе.

Мальта является излюбленным туристическим направлением для отдыхающих из ЕС и других стран.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 24 мая >>>

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