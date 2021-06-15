Коронавирус: Майорка возвращается к нормальной жизни

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 177 млн жителей планеты. Свыше 3,8 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 161 млн человек выздоровели. DW следит за событиями среды, 16 июня (время московское).

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В американском штате Нью-Йорк сняты почти все ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса. В силе остаются только меры, основанные на директивах Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), которые касаются, в частности, общественного транспорта и системы здравоохранения. Последние ограничения в коммерческом секторе и сфере социальной жизни, введенные самим штатом, будут сняты немедленно, заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, объясняя этот шаг тем, что 70 процентов взрослого населения штата уже получили хотя бы одну прививку. Штат Нью-Йорк с одноименным мегаполисом был одной из самых горячих точек пандемии в США в прошлом году.

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Благодаря положительному развитию ситуации с коронавирусом Майорка понемногу возвращается к нормальной жизни. Так, с субботы, 19 июня, рестораны и ночные клубы на этом испанском острове и других Балеарах - Ибице, Менорке и Форментере - будут работать не до полуночи, а до двух часов ночи. По словам пресс-секретаря регионального правительства, официальное решение о новых правилах должно быть принято в пятницу, заявил. Кроме того, с субботы будут смягчены и другие ограничения: на стоящих на улице столиках ресторанов, баров и кафе разрешается садиться до 12 человек, а не 10. При этом посетители этих заведений снова смогут обслуживаться за стойкой.

ЮАР ужесточила ограничения в борьбе с третьей волной пандемии

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Больница в ЮАР

В связи с резким ростом числа случаев инфицирования коронавирусом в последние две недели Южно-Африканская Республика (ЮАР) ужесточила ограничения, продлив комендантский час и ограничив продажу алкоголя. За минувшие 14 дней ежедневные показатели новых случаев заражения удвоились, а число госпитализаций за тот же период выросло почти на 60 процентов. "На нас надвигается третья волна пандемии. Мы должны сдержать ее", - сказал президент Сирил Рамапоса в обращении к нации.

Комендантский час будет действовать с 22.00 до 04.00 по местному времени, а рестораны и бары должны будут закрываться за час до его наступления. Розничная продажа алкоголя будет ограничена в дневное время с понедельника по четверг. Запрещается собираться группам более 50 человек внутри помещения и 100 человек - на открытом воздухе. По данным портала Worldometer, с начала пандемии в стране инфицированы 1 761 066 человек, от последствий COVID-19 скончались 58 087 человек. В стране проводится кампания вакцинации, однако с прививками есть проблемы. Так, придется утилизировать 2 млн доз вакцины Johnson&Johnson, после того как возникли подозрения, что на одном из предприятий производителя в препарат попали посторонние вещества.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 15 июня >>>

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