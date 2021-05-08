Коронавирус: Мадагаскар получил первые дозы вакцины

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 158 млн жителей планеты. Почти 3,3 млн человек скончались с диагнозом COVID-19. Выздоровели более 135 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 9 мая (время московское).

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Вариант коронавируса B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии, проник в Южно-Африканскую Республику. В 4 эпизодах в провинциях Гаутенг и Квазулу-Наталь речь идет о вернувшихся из Индии, сообщил министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе. Эта мутация на континенте уже обнаружена в Кении, Марокко и Уганде.

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Мадагаскар получил первую порцию вакцины от COVID-19 с помощью механизма COVAX - 250 тысяч доз от британо-шведской компании AstraZeneca. Республика относилась к последним странам Африки без препаратов от инфекции. Президент Андри Радзуэлина неоднократно называл достаточным средством защиты напиток на основе полыни и согласился с необходимостью вакцинации лишь после начала второй волны эпидемии в апреле. В 26-миллионной стране подтверждено около 39 тысяч заражений, 716 человек с COVID-19 скончались, 35,7 тысячи выздоровели.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 8 мая >>>

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