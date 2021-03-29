 Коронавирус: лидеры 23 стран - за новый договор о борьбе с пандемиями | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 29.03.2021

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Коронавирус

Коронавирус: лидеры 23 стран - за новый договор о борьбе с пандемиями

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 128 млн человек во всем мире, свыше 2,8 млн скончались. Выздоровели более 103 млн пациентов. DW следит за событиями 30 марта.

Человек в перчатках держит глобус

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 128 млн жителей планеты. Свыше 2,8 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 103 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 30 марта (время московское).

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Лидеры 23 государств выступили с призывом разработать новый международный договор о готовности к пандемиям и борьбе с ними. Такое соглашение должно быть нацелено на укрепление сотрудничества стран в областях оповещения о ЧС, обмена данными и профильных исследованиях, отметили главы государств и правительств. В числе выступивших с такой инициативой - канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, президент Чили Себастьян Пиньера и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 29 марта >>>

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    Автор: Андрей Гурков


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