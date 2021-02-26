Коронавирус: Курц и Путин обсудили совместное производство вакцины "Спутник V"

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 113 млн жителей планеты. Свыше 2,5 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 89 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 27 февраля (время московское).
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Из-за резкого роста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией власти Чехии решили резко ограничивает свободу передвижения граждан по всей стране. Начиная с понедельника, 1 марта, чехи смогут покидать районы своего проживания только в исключительных случаях. Разрешены поездки на работу, к врачу и в органы власти, если будут предоставлены соответствующие доказательства. Меры вводятся изначально сроком на три недели. Соблюдение их будут контролировать не только полиция, но и 5000 солдат.
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Правительство Эстонии ужесточило ограничения, призванные взять под контроль все ускоряющееся распространение коронавирусной инфекции. Продолжить очное обучение смогут только школьники 1-4классов. Старшеклассники, учащиеся профтехучилищ и вузов останутся на дистанционном образовании. Спортивные соревнования отменяются. Остаются закрытыми учреждения культуры и увеселительные заведения, а также бассейны и СПА-центры. Новые требования будут действовать до 28 марта.
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После многодневных дискуссий в Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) экспертный совет ведомства проголосовал за экстренный допуск вакцины против коронавируса от компании Johnson & Johnson к использованию в США. Несмотря на то, что решение экспертного совета имеет рекомендательный характер, обычно FDA следует ему без особого промедления. До сего момента к использованию в Соединенных Штатах допущены две вакцины: BioNTech/Pfizer и Moderna. Отличие вакцины Johnson & Johnson в том, что она требует только одной инъекции, а не двух. Кроме того, ее хранение и транспортировка не связаны со слишком низкими температурами.
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Канцлер Австрии Себастьян Курц и президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе "в деталях" обсудили возможности совместного производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Речь также шла о возможных поставках в Австрию российской вакцины, сообщили в Кремле, уточнив, что беседа состоялась по инициативе австрийской стороны. Среди стран Евросоюза Австрия выделяется особенно дружественными отношениями с Россией, напоминает агентство AFP.
Хроника пандемии 26 февраля >>>
Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции
Первой вакциной от Covid-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Moderna: родом из университета Гарварда
На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"
Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
"Спутник V": самая первая регистрация
В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sinovac: тихий конкурент из Китая
Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
CureVac: принтер для вакцин от Tesla
Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу
Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Johnson&Johnson: достаточно одной дозы
Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС, где регистрация ожидается в середине марта, выпускать ее будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.
Автор: Андрей Гурков