Коронавирус: Курц и Путин обсудили совместное производство вакцины "Спутник V"

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 113 млн жителей планеты. Свыше 2,5 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 89 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 27 февраля (время московское).

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Из-за резкого роста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией власти Чехии решили резко ограничивает свободу передвижения граждан по всей стране. Начиная с понедельника, 1 марта, чехи смогут покидать районы своего проживания только в исключительных случаях. Разрешены поездки на работу, к врачу и в органы власти, если будут предоставлены соответствующие доказательства. Меры вводятся изначально сроком на три недели. Соблюдение их будут контролировать не только полиция, но и 5000 солдат.

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Правительство Эстонии ужесточило ограничения, призванные взять под контроль все ускоряющееся распространение коронавирусной инфекции. Продолжить очное обучение смогут только школьники 1-4классов. Старшеклассники, учащиеся профтехучилищ и вузов останутся на дистанционном образовании. Спортивные соревнования отменяются. Остаются закрытыми учреждения культуры и увеселительные заведения, а также бассейны и СПА-центры. Новые требования будут действовать до 28 марта.

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После многодневных дискуссий в Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) экспертный совет ведомства проголосовал за экстренный допуск вакцины против коронавируса от компании Johnson & Johnson к использованию в США. Несмотря на то, что решение экспертного совета имеет рекомендательный характер, обычно FDA следует ему без особого промедления. До сего момента к использованию в Соединенных Штатах допущены две вакцины: BioNTech/Pfizer и Moderna. Отличие вакцины Johnson & Johnson в том, что она требует только одной инъекции, а не двух. Кроме того, ее хранение и транспортировка не связаны со слишком низкими температурами.

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Канцлер Австрии Себастьян Курц и президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе "в деталях" обсудили возможности совместного производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Речь также шла о возможных поставках в Австрию российской вакцины, сообщили в Кремле, уточнив, что беседа состоялась по инициативе австрийской стороны. Среди стран Евросоюза Австрия выделяется особенно дружественными отношениями с Россией, напоминает агентство AFP.

Хроника пандемии 26 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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