Коронавирус: корона-скептики согласились с запретом демонстрации в Берлине

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 80 млн жителей планеты. Почти 1,75 млн человек скончались от последствий заражения, выздоровели более 56 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 25 декабря (время московское).

++02.15++

Папа Римский Франциск начал традиционную Рождественскую мессу в соборе Святого Петра в Ватикане. Учитывая обстоятельства, связанные с пандемией, в храме находилось меньше верующих, чем обычно, кроме того, были приняты необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

++02.00++

Чили начала вакцинацию против коронавируса первой из стран Южной Америки. Туда доставлены первые 10 тысяч доз вакцины от компаний BioNTech/Pfizer.

++01.00++

Турция в ближайшие дни получит первую партию китайской вакцины Sinovac, поскольку предварительные испытания с участием турецких добровольцев показали ее эффективность в 91 процент, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. По его словам, первая поставка включает в себя 3 млн доз, затем могут быть закуплены еще 50 млн для всеобщей вакцинации, которая начнется в стране в январе. Кроме того, Анкара готовится к подписанию договора о закупке 4,5 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer с открытой опцией на приобретение еще 30 млн доз.

Лидер корона-скептиков согласился с запретом демонстраций в праздники

++00.00++

Водомет против корона-скептиков в Берлине (ноябрь 2020)

Согласиться с запретом на демонстрации против коронавирусных ограничений в Берлине призвал своих сторонников основатель инициативы Querdenken (в переводе с немецкого "Нестандартное мышление". - Ред.) Михаэль Балльвег (Michael Ballweg). В рождественский вечер он опубликовал видеообращение, в котором просит "принять запрет демонстраций в Берлине и не ездить в Берлин ни 30 или 31 декабря, ни 1 января".

Изначально демонстрация корона-скептиков под лозунгом "Добро пожаловать, 2021 - год свободы и мира" была запланирована на новогодние праздники, но из-за полного запрета на массовые собрания в эти дни организаторы хотели перенести ее на 30 декабря. 23 декабря стало известно, что власти запретили манифестацию.

>>> Хроника пандемии 24 декабря >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также: