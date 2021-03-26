Коронавирус: конкурс "Евровидение" пройдет с участием публики

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 129 млн жителей планеты. Свыше 2,8 млн человек скончались с диагнозом COVID-19. Выздоровели более 104 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 1 апреля (время московское).

"Евровидение" пройдет с присутствием публики

++13.15++

На 65-й международный песенный конкурс "Евровидение", который пройдет в концертном зале Ahoy Arena в Роттердаме с 18 по 22 мая, будут допущены зрители. Все 9 концертов конкурса, включая генеральные репетиции, пройдут с присутствием публики, сообщается на официальном сайте конкурса. "Здоровье и безопасность всех участников мероприятия остаются нашим главным приоритетом", поэтому число зрителей будет ограничено, отмечают организаторы. Совместно с властями Роттердама еще обсуждается, как будут проходить продажа и билетов и допуск зрителей на концерты.

Ранее Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщал о трех возможных вариантах проведения "Евровидения". В частности, первый из них предполагал проведение конкурса с учетом соблюдения "социальной дистанции" и других строгих гигиенических мер, включающих регулярное тестирование на COVID-19.

++12.40++

В Польше за сутки зафиксирован 35 251 случай заражения COVID-19, что стало новым максимальным показателем. Так, общее число инфицированных в стране с начала пандемии выросло до более чем 2,35 млн, от последствий заражения скончались свыше 53,6 тысячи пациентов. Всего в Польше проживают 38 млн человек.

++12.00++

В Индии зафиксирован максимальный прирост заболеваемости коронавирусом с 11 октября. Так, за сутки число случаев COVID-19 выросло на 72 330 до 12,22 млн, сообщает индийский Минздрав. Это третий по величине показатель в мире после США и Бразилии. Количество жертв коронавируса выросло за сутки в Индии на 459 до 162.927.

++11.20++

За последние сутки в России выявлено 9169 новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб. Так, общее число инфицированных с начала пандемии выросло в стране до 4 554 264. Количество жертв коронавируса выросло на 383 до 99 233.

++10.30++

КНДР в связи пандемией коронавируса покинула значительная часть иностранных дипломатов, включая персонал международных гуманитарных организаций, в стране наблюдается острый дефицит товаров, в том числе лекарств, сообщает посольство РФ в Пхеньяне. Так, по его данным, временно закрыты представительства Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции, уехал весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций.

"Свои государства сейчас здесь представляют только 9 послов и четыре временных поверенных в делах, причем персонал большинства еще функционирующих здесь посольств сокращен до минимума", - говорится в сообщении.

В Узбекистане стартовала прививочная кампания

++09.40++

В Узбекистане началась прививочная кампания против нового коронавируса, сообщает в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны."В течение апреля в Ташкенте и других областных центрах в 19 прививочных пунктах планируется вакцинировать 142,3 тысячи человек", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в первую очередь вакцинировать будут пожилых людей в возрасте старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями, медработников, педагогов и сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщает "Интерфакс", в регионах Узбекистана создано 3138 пунктов вакцинации и организованы 862 мобильные бригады. К проведению кампании привлечены более 4000 врачей и свыше 11 000 сотрудников из числа среднего медицинского персонала.

На первом этапе планируется привить 4 млн человек, а до конца 2021 года - 7 миллиона. Население республики составляет 34,5 млн человек.

++08.55++

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 17 569 новых случаев заражения коронавирусом, умер 421 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 1 691 737 человек, 33 246 пациентов скончались, 1 323 83 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в Киеве (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.

++08.00++

На заводе американской компании Johnson&Johnson в Балтиморе (штат Мэриленд) допустили ошибку при смешивании ингредиентов вакцины от коронавируса, что привело тому, что 15 млн доз препарата подлежат утилизации. Об этом сообщила газета The New York Times. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) начало проверку производства.

++06.35++

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 24 300 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 833 173 случая заражения. За последние 24 часа скончался 201 пациент, общее число летальных исходов возросло до 76 543. Выздоровели более 2,8 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 134,2 случая заражения. Наивысшего значения этот показатель достигал 2 декабря 2020 - 197,6 случая.

Полицейские Германии готовятся к пасхальным праздникам

++06.00++

Профсоюз немецких полицейских озабочен серьезными проблемами, которые могут ожидать правоохранителей в дни пасхальных праздников в Германии. По мнению полицейских, в обществе ощутимо снижается степень солидарности с противоэпидемическими мерами, которые принимает правительство. По мнению председателя профсоюза Райнера Вендта (Rainer Wendt), которое он высказал в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, ситуация в этом плане становится все более напряженной, а "люди - все более нервозными и агрессивными".

В этом году Пасху в Германии празднуют 4 и 5 апреля: Великий четверг и Страстная пятница являются официальными выходными днями.

++05.00++

В США забракована партия вакцины против коронавируса производства компании Johnson & Johnson. Как объявили в самой компании в среду (по местному времени), сотрудники находящегося в Балтиморе (штат Мэриленд) предприятия Emergent BioSolutions, партнера Johnson & Johnson и AstraZeneca, несколько недель назад допустили ошибку при смешивании компонентов, что привело к потере 15 миллионов доз препарата.

По информации агентства AP, предприятие-партнер не было сертифицировано Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) для производства данной вакцины. Специалисты FDA проводят проверку производственных площадей Emergent BioSolutions. В компании Johnson & Johnson подчеркивают, что поступившие в медицинские учреждения партии вакцины безопасны, поскольку произведены ранее в Нидерландах.

В Тюрингии с 10 апреля откроют зоопарки

++04.00++

Пустынная центральная площадь в городе Апольда в Тюрингии

Власти восточногерманской федеральной земли Тюрингия, несмотря на самый высокий среди регионов Германии показатель заболеваемости, намерены комбинировать ограничительные меры с частичным ослаблением локдауна. В частности, с 10 апреля планируется открыть зоопарки и ботанические сады под открытом небом. Также будет разрешено оказание услуг, предусматривающих физический контакт.

Однако если в ходе обслуживания требуется снять защитную маску, то клиенты обязаны предъявить документ об отрицательном результате теста на коронавирус. Число новых случаев заражения в течение семи дней из расчета на 100 тыс. населения в Тюрингии составляет 242. По Германии этот показатель ниже более чем на 100 случаев.

++03.00++

Правительство Италии решило продлить до конца апреля ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Новое постановление кабинета Марио Драги предусматривает, среди прочего, обязательную вакцинацию представителей ряда категорий работников системы здравоохранения. Сотрудники клиник и аптек, которые в силу различных причин откажутся от прививок, будут переведены на работу, не связанную с высоким риском распространения инфекции. Тем не менее после пасхальных праздников учащиеся 1 - 6 классов в Италиивновь вернутся в школы, в том числе в регионах, обозначенных как "красные зоны". Постановление вступит в силу 7 апреля.

++01.50++

Кладбище в Порту-Алегри

В Бразилии зафиксирован новый пик суточного прироста летальных исходов - за последние 24 часа в стране от COVID-19 умерли 3 869 человек. Общее число инфицированных увеличилось на 90 638 человек. Всего с начала эпидемии в Бразилии выявлено более 12,4 млн случаев заражения SARS-CoV-2 и более 321 тыс. скончавшихся.

С 1 апреля возобновилось авиасообщение между Россией и Германией

++00.50++

С 1 апреля на взаимной основе возобновляется авиасообщение между Россией и Германией. Авиарейсы Lufthansa по маршруту Франкфурт-на-Майне - Москва - Франкфурт-на-Майне будут выполняться пять раз в неделю, три раза в неделю самолеты этой авикомапнии будут летать по маршруту Франкфурт-на-Майне - Санкт-Петербург - Франкфурт-на-Майне. Авиарейсы "Аэрофлота" планируется выполнять пять раз в неделю по маршруту Москва-Берлин-Москва и три раза в неделю в направлении Москва - Франкфурт-на-Майне - Москва.

Также возобновляется авиасообщение между Россией и Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Полеты в Венесуэлу (Москва-Каракас) будут выполняться два раза в неделю, в Сирию (Москва-Дамаск) - один раз в неделю. По одному разу в неделю самолеты будут летать в Таджикистан (Москва - Душанбе), Узбекистан (Москва-Ташкент) и в Шри-Ланку (Москва-Коломбо).

++00.01++

Вена

С 1 апреля австрийские федеральные земли Вена, Нижняя Австрия и Бургенланд вводят жесткий локдаун, все магазины - за исключением тех, которые удовлетворяют повседневные нужды населения, закрываются. Перестают работать музеи и зоопарки. Наконец, предусмотрены ограничения на выход из дома. Решение связано с тем, что в связи с высоким уровнем инфицирования коронавирусом нагрузка на отделения интенсивной терапии - по-прежнему серьезная. Средний показатель новых заражений за последние семь дней в трех землях Австрии - между 280 и 340 на 100 тысяч жителей, в целом по стране он - 260. Новые ограничительные меры будут действовать до 10 апреля.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 31 марта >>

Смотрите также: