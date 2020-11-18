Коронавирус: каждые 17 секунд в Европе умирает больной COVID-19

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 56 млн человек во всем мире, свыше 1,3 млн заболевших скончались. Выздоровели более 39 млн пациентов. DW следит за событиями 19 ноября.
Мировое сообщество борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 56 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,3 млн человек, выздоровели свыше 39 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 19 ноября (время московское).
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По данным министерства просвещения РФ, около 56% российских школьников учатся в очном формате. Еще часть учащихся занимаются в смешанном формате, заявил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире "России-24". "Один класс ходит (в школу – Ред.), условно, в четные дни недели, а другие классы, параллель, ходят в нечетные дни недели. Где-то отдельные темы изучаются дистанционно, а часть занятий проводится в очном формате", - отметил он.
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В Дании исчезла мутация коронавируса, обнаруженная у норок, сообщили власти в Копенгагене, пояснив, что это произошло благодаря тому, что в стране были уничтожены миллионы этих животных. По данным датского Минздрава, с 15 сентября не было выявлено ни одного нового случая заражения мутацией коронавируса.
В начале ноября власти Дании распорядились убить почти 17 млн норок после того, как на некоторых фермах в регионе Северная Ютландия были зафиксированы случаи передачи мутировавшего вируса от норки человеку. Речь идет об уникальной мутации, получившей название "очаг 5" ("Cluster 5").
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Каждые 17 секунд в Европе умирает один человек от последствий коронавирусной инфекции, заявила Всемирная организация здравоохранения. К такому выводу она пришла, исходя из общего числа летальных исходов от COVID-19 в европейском регионе на прошедшей неделе - более 29 тысяч. При этом каждую из прошлых двух недель число смертей от коронавируса в Европе увеличивалось на 18 процентов, заявил руководитель ВОЗ в Европе Ханс Клуге.
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В датском регионе Северная Ютландия снято большинство ограничений, введенных в связи с обнаруженной у норок мутацией коронавируса. Причиной стало снижение числа новых случаев заражения коронавирусом и его мутаций в результате уничтожения всех норок на фермах Северной Ютландии. Так, в регионе с 20 ноября возобновляется работа общественного транспорта, открываются рестораны и культурно-развлекательные заведения.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что случаи передачи мутировавшего коронавируса от норки человеку выявлены еще в пяти странах: Нидерландах, Италии, Испании, Швеции и США.
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В Великобритании заболевшая COVID-19 и впавшая в кому женщина родила близнецов. Это произошло еще в апреле, но новость стала известна за пределами Соединенного Королевства только сейчас. Женщина находилась в коме 4 недели и очнулась спустя 16 дней после кесарева сечения. Мальчик и девочка появились на свет на 26-й неделе беременности с весом всего 850 и 770 грамм и были выписаны после почти четырехмесячного пребывания в больнице.
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В Азербайджане до 28 декабря продлен "специальный карантин", сообщает оперативный штаб республики. В частности, в Баку останется закрытым метро, а в выходные дни по всей стране не будет ездить общественный транспорт. Кроме того, по выходным приостанавливается "оказание услуг на всех объектах", кроме аптек и продуктовых магазинов, а работать вне дома разрешено только 30% сотрудников всех частных и государственных компаний. С 21 ноября становится обязательным ношение защитных масок в закрытых помещениях и на улице.
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В метро белорусской столицы введен обязательный масочный режим, сообщает Минский метрополитен в своем Telegram-канале. Так, все работники метрополитена и пассажиры должны носить защитные маски и соблюдать другие противоэпидемиологические рекомендации. На станциях и в вагонах метро размещены памятки, по громкоговорителям и на информационной бегущей строке транслируются сообщения, призывающие пассажиров пользоваться масками. Руководство метрополитена отмечает, что с весны все станции и электропоезда подвергаются "тщательной" деизнфекции, а в вестибюлях размещены бесконтактные сенсорные дозаторы.
12 ноября в Минске был введен масочный режим.
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Правительство России выделит дополнительно 80 млрд рублей регионам для компенсации затрат, вызванных пандемией. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, напомнив, что ранее на поддержку регионов было направлено более 200 млрд рублей. Дополнительные средства получат 39 субъектов РФ, чтобы "выровнять ситуацию, выполнить все социальные обязательства перед людьми", а также на меры борьбы с коронавирусом.
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Министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) одобрила применение водометов на прошедшей в Берлине демонстрации противников ограничительных мер, введенных в связи с пандемией. "Государство должно показать, кто обладает монополей на применение силы. Недопустимо, чтобы государство смирялось с тем, что сразу много демонстрантов сознательно нарушают правила", - отметила Ламбрехт.
Накануне в Берлине полиция применила водометы против участников митинга против карантинных ограничений и поправок в Закон об эпидемиологической защите после того, как они отказались расходиться. Полиция объявила акцию завершенной из-за того, что протестующие не соблюдали такие гигиенические предписания, как ношение защитных масок и дистанция.
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Ситуация с коронавирусом в Германии остается серьезной, заявил на пресс-конференции в Берлине глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер (Lothar Wieler). Он отметил, что прирост заболеваемости сохраняется на высоком уровне и остается слишком высоким, так что пока рано говорить о положительных изменениях. Прекращение сильного роста суточного показателя заражений Вилер связал с введенным в начале ноября частичным локдауном, в рамках которого запрещено посещение ресторанов и таких заведений, как фитнес-студии и тату-салоны.
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Островное государство Самоа, расположенное в Тихом океане, сообщило о первом случае заражения коронавирусом. Речь идет об одном из приезжих, который находится на карантине в предоставленном властями учреждении. До сих пор Самоа считался одной из немногих территорий в мире, где не выявлено ни одного заражения.
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В России за минувшие сутки выявлено 23 610 новых случаев заражения коронавирусом, общий показатель с начала пандемии возрос до 2 015 608. Число летальных исходов от пневмонии COVID-19 увеличилось на 463 до 34 850, выздоровели в общей сложности 1 526 656 человек, сообщил оперативный штаб. Больше всего смертей от коронавируса зафиксировано в Москве (73) и Санкт-Петербурге (72).
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В Германии предупреждают об опасности третьей волны пандемии, которая может последовать через короткое время после второй. "После того как показатели сейчас снизятся и постепенно будут снимать ограничения, мы увидим "эффект йо-йо". Боюсь, что люди снова будут вести себя неосторожно", - заявил директор отделения интенсивной терапии гамбургской университетской клиники Эппендорф (UKE) Штефан Клуге (Stefan Kluge) в интервью газете Hamburger Abendblatt. Он напомнил, что после первой волны пандемии минувшим летом долго длился период спада заражений. "Но зимой из-за низких температур люди больше находятся в помещениях. Я опасаюсь, что тогда начнется третья волна", - отметил далее Клуге и подчеркнул важность соблюдения всех мер даже после окончания нового пика коронавирусной инфекции.
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В Армении за сутки коронавирусная инфекция обнаружена у 1520 человек, общее число подтвержденных случаев заражения достигло 121 979. Как сообщает Единый информационный центр республики, за сутки скончались еще 40 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 2348. Всего выздоровели после перенесенной инфекции коронавируса 88 388 человек.
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Почти половина (45%) жителей Казахстана не намерены прививаться от COVID-19, при этом 21% выступает категорически против вакцинации, считая ее опасной для здоровья. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope. Лишь 14% респондентов заявили, что считают вакцину действенным методом борьбы против коронавируса. За минувшие сутки в Казахстане число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло на 762 до 123 097, число летальных исходов- на 5 до 1964.
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В Украине зафиксирован новый максимум летальных исходов от COVID-19 за сутки. За прошедшие 24 часа скончались 257 инфицированных людей, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Общий официальный показатель смертей от коронавируса тем самым возрос до 10 369. Число случаев заражения SARS CoV-2 увеличилось на 13 357 до 583 510, сообщается далее. Среди прочих, выявлено 539 новых случая заражения среди детей и 673 - среди медиков.
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Полиция, врачи и ряд политиков в Германии призывают отменить в этом году новогодние фейерверки. Запуск пиротехники часто сопровождается большим стечением людей и употреблением алкогольных напитков, что в нынешней ситуации нежелательно, заявил газете Bild председатель Профсоюза германской полиции Райнер Вендт (Rainer Wendt). К запрету на фейерверки в новогоднюю ночь призвал и эксперт по внутренним делам Христианско-социального союза (ХСС) Михаэль Куффер (Michael Kuffer) и глава МВД Северного Рейна - Вестфалии Херберт Ройль (Herbert Reul). Ряд городов, в частности, Франкфурт-на-Майне и Ганновер, уже рассматривают возможность соответствующих распоряжений. Между тем министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) выступил против запрета на использование пиротехники. "Фейерверки должны быть разрешены в канун Нового года. Но и здесь необходимо со всей четкостью соблюдать гигиенические правила, касающиеся дистанции и масок. И это будет контролироваться", - предупредил он в интервью Bild.
Ранее запуск всех видов фейерверков и пиротехники в Новый год отменили в Нидерландах, чтобы позволить сотрудникам скорой помощи сконцентрироваться на помощи заболевшим COVID-19 и не отвлекаться на пострадавших в результате взрывов фейерверков. Пострадавшей от запрета отрасли будет выделено 40 миллионов евро на компенсацию убытков.
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В Японии зафиксирован максимальный показатель суточного прироста случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. За минувшие 24 часа в стране выявлен 2201 новый инфицированный, сообщил государственный телеканал NHK. Только в Токио число новых заражений превысило 500. Общий показатель инфицированных с начала пандемии в Японии тем самым почти достиг 121 тысячи, около 1900 человек скончались от последствий коронавирусной инфекции. Премьер-министр страны Ёсихидэ Суга заявил о "высшей степени эпидемической опасности" и призвал население полностью выполнять меры по борьбе с распространением инфекции, в частности, носить защитные маски. По данным NHK, 19 и 20 ноября состоятся консультации с экспертами о причинах роста новых заражений, после этого правительство намерено обсудить возможное ужесточение ограничительных мер.
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В Германии за сутки зафиксированы 22 609 новых заражений, общее число инфицированных достигло 855 916, следует из данных Института имени Роберта Коха. За последние 24 часа в ФРГ от последствий COVID-19 погиб 251 человек. Общее число смертей с начала пандемии - 13 370. Выздоровевшими считаются 562 700 человек.
++07.00++
В островном тихоокеанском государстве Самоа выявлен первый случай инфицирования коронавирусом. Об этом сообщила газетная группа Samoa Observer. По словам премьер-министра Туилаепы Саилеле Малиелегаои, зараженный - моряк, он прибыл в страну из новозеландского Окленда. Мужчина помещен в карантин.
++06.20++
Детский фонд ООН (UNICEF) озабочен возможностью появления "потерянного поколения" детей - из-за "долгосрочного воздействия" пандемии на их образование, питание и общее благополучие. Об этом говорится в отчете международной организации. Как пояснила исполнительный директор UNICEF Генриетта Форе, в случае инфицирования вирусом нового типа дети демонстрируют преимущественно "легкие симптомы", однако куда более серьезную угрозу представляют связанные с пандемией перебои в работе ключевых служб и стремительно растущий уровень бедности. "Будущее целого поколения находится под угрозой", - считает Форе.
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Компании BioNTech из ФРГ и Pfizer из США смогут зарегистрировать разработанную ими в рекордные сроки вакцину от коронавируса. Обе фирмы сообщили, что получили достаточно данных, чтобы считать клинические испытания предварительно завершенными. Согласно их результатам, эффективность препарата достигает 95 процентов. DW собрала информацию о том, как проходили испытания.
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С начала пандемии в германском бундестаге выявлены 89 случаев инфицирования вирусом нового типа. Об этом сообщили издания медиагруппы Funke. По их данным, среди зараженных - минимум 15 депутатов, 22 их помощника, 18 сотрудников, отвечающих за работу фракций, и 25 представителей административного персонала, еще девять человек - лица, нанятые сторонними фирмами. В последнее время темпы распространения инфекции в бундестаге значительно возросли: если в период с конца января по конец сентября было выявлено только 37 случаев инфицирования, то к концу октября эта цифра возросла до 55. Издания Funke связывают это с рабочими сессиями в сентябре и октябре.
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Общее число скончавшихся от последствий COVID-19 в Москве достигло 8082 (плюс 73 за сутки). Это следует из данных оперативного штаба. С начала пандемии в российской столице выявлены 530 804 случая заражения (плюс 8348 за 24 часа).
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Помощник министра здравоохранения и социальных служб США адмирал Бретт Джируар - ведущий участник рабочей группы по борьбе с коронавирусом - уверен в том, что Соединенные Штаты достигли "опасной точки" в ситуации с пандемией. "Сейчас мы наблюдаем самый большой прирост числа случаев инфицирования, процент госпитализаций от недели к неделе увеличивается на четверть, смертей - тоже, и движения в правильном направлении не наблюдается", - сказал он в эфире кабельного канала MSNBC.
По данным Worldometer, с начала пандемии в стране инфицированы свыше 11,8 млн человек, умерли более 255 тыс. "В данный момент мы находимся в крайне опасной ситуации, на которую нам необходимо отреагировать со всей серьезностью", - подчеркнул Джируар. Между тем федеральный судья округа Колумбия наложил запрет на постановление администрации Дональда Трампа в условиях пандемии высылать несовершеннолетних беженцев или мигрантов без сопровождения. Судья Эммет Салливан счел, что эта практика, введенная весной, является незаконной.
Хроника пандемии 18 ноября >>>
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