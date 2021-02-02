 Коронавирус: эксперты ВОЗ инспектируют Ухань | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.02.2021

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Мир

Коронавирус: эксперты ВОЗ инспектируют Ухань

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 104 млн человек во всем мире, свыше 2,2 млн скончались. Выздоровели более 76 млн пациентов. DW следит за событиями 3 февраля.

Уханьский институт вирусологии

Уханьский институт вирусологии

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 104 млн жителей планеты. Свыше 2,2 млн человек скончались, выздоровели более 76 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 3 февраля (время московское).

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В Германии за прошедшие сутки коронавирус выявлен еще у 9705 человек, а 975 больных COVID-19 скончался, следует из данных Института имени Роберта Коха. За 7 дней на 100 тысяч человек пришлось 82,9 новых заражений. Инфекция с момента проникновения в ФРГ подтверждена у 2 237 790 человек. За это время примерно 1,973 млн человек выздоровели, 58 956 скончались.

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Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изучающая вопрос о происхождении коронавируса SARS-CoV-2, в среду посетила Уханьский институт вирусологии, сообщают китайские СМИ. Эксперты приступили к работе 28 января, после того как отбыли обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин.

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Медицинский регулятор Мексики, Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Coferpis), одобрил к экстренному применению российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщил замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель.

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Украина имеет четкий поэтапный план вакцинации населения от коронавируса, вакцинация начнется в феврале, в страну поступили первые 117 тыс. доз вакцины BioNTech/Pfizer, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Вакцинация  начнется с медиков, работающих непосредственно с больными COVID-19.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 2 февраля>>>

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    Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов


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