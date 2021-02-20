 Коронавирус: Ирландия откроет рестораны и отели не раньше лета | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 20.02.2021

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Коронавирус

Коронавирус: Ирландия откроет рестораны и отели не раньше лета

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 111 млн человек во всем мире, свыше 2,4 млн скончались. Выздоровели более 86 млн пациентов. DW следит за событиями 21 февраля.

Люди в масках идут мимо закрытого паба в Дублине

Паб в Дублине

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 111 млн жителей планеты. Свыше 2,4 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 86 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 21 февраля (время московское).

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Иран закрыл пункты пропуска на границе с Ираком с целью помешать распространению варианта вируса, обнаруженного в Великобритании. Тегеран считает, что эта мутация проникла в страну из соседнего государства. В 83-миллионном Иране подтверждено 1,56 млн заражений, свыше 59 тысяч пациентов с новой инфекцией умерли, а 1,33 млн выздоровели и выписаны. В Ираке с 39,3 млн жителей число инфицированных достигло 664,7 тысячи, более 13 тысяч больных скончались, 616,5 тысячи выздоровели.

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Ирландия не намерена возобновлять работу отелей и предприятий в сфере гастрономии до наступления лета, сообщил премьер-министр Михол Мартин. Бары, рестораны, кафе и гостиницы были закрыты значительную часть последних 12 месяцев, в конце декабря в стране был введен локдаун. Около 90 процентов новых заражений приходится на мутацию, впервые выявленную в Великобритании. В 5-миллионной Ирландии вирус обнаружен более чем у 214 тысяч человек, 4135 больных скончались. В то же время 197,6 тысячи жителей сделали первую прививку от COVID-19, а 113,2 тысячи получили обе необходимые дозы вакцины.

Хроника пандемии 20 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:40

Дети - главные пострадавшие от локдауна?

Ссылки в интернете

Данные Института имени Роберта Коха о распространении вируса SARS-CoV-2 в Германии

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