Коронавирус: Индия поставит в Украину свою вакцину

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 111 млн жителей планеты. Свыше 2,4 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели около 87 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 21 февраля (время московское).

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Суточный прирост заражений в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 7676 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 386 559 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 145 человек, общее число летальных исходов составило 67 841. Выздоровели более 2,19 млн человек. За последние 7 дней из расчета на 100 тыс. человек зарегистрировано 60,2 случая заражения -это больше, чем днем ранее (57,8). Согласно решению федеральных и земельных властей, ослабление жестких противоэпидемических мер может начаться при снижении этого показателя до 35 случаев. 2 декабря 2020 года он достигал наивысшего значения - 197,6.

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Первая партия вакцины BioNTech/Pfizer прибыла в Малайзию. Следующая поставка ожидается 26 февраля, сообщил министр науки, технологий и инноваций Хайри Джамалуддин. А 27 февраля страна рассчитывает получить препарат от китайской компании Sinovac Biotech. В 32-миллионной Малайзии вирус обнаружен у 280,2 тысячи человек, 1051 больной COVID-19 скончался, почти 245 тысяч выздоровели.

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Индия предоставит Украине первый транш из 500 тыс. вакцин от COVID-19 собственного производства в ближайшее время, чтопозволит начать массовую вакцинацию населения, сообщила пресс-служба посольства Индии. 16 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию для переговоров с производителем вакцин компанией Serum Institute of India и контроля за доставкой первой партии вакцин.

Все желающие в Великобритании получат прививки до августа

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Австралия начала вакцинацию населения. Первую прививку сделали жительнице дома престарелых, пережившей Вторую мировую войну. Масштабная прививочная кампания начнется 22 февраля. В 25-миллионной стране возбудитель COVID-19 выявлен почти у 29 тысяч человек, более 900 из них скончались, свыше 26 тысяч выздоровели.

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В Китае за минувшие сутки подтверждено еще 7 заражений. Во всех случаях речь идет о прибывших из-за границы, уточнила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее сведениям, в целом в стране вирус обнаружен у 89 831 человека, а 4636 пациентов с COVID-19 умерли.

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В Лондоне

Великобритания намерена до конца июля предложить всем совершеннолетним жителям сделать прививку от COVID-19, заверил премьер-министр Борис Джонсон. Планы правительства по ускорению вакцинации предполагают, что такое предложением до 15 апреля поступит всем лицам старше 50 лет. Прививочная кампания в стране началась 8 декабря 2020 года, 17,24 млн жителей получили первую дозу вакцины, а почти 605 тысяч сделали обе требуемые прививки. Вирус в 67-миллионном Соединенном Королевстве обнаружен более чем у 4,1 млн человек, из них около 120 тысяч умерли.

Иран закрыл границу с Ираком

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Немецкие пограничники с 15 февраля не впустили в Германию 4522 человека после введения Берлином контроля на границах с Чехией и отдельными регионами Австрии, сообщает издание Bild am Sonntag. Отказ во въезде вызван отсутствием отрицательного теста на коронавирус.

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Иран закрыл пункты пропуска на границе с Ираком с целью помешать распространению варианта вируса, обнаруженного в Великобритании. Тегеран считает, что эта мутация проникла в страну из соседнего государства. В 83-миллионном Иране подтверждено 1,56 млн заражений, свыше 59 тысяч пациентов с новой инфекцией умерли, а 1,33 млн выздоровели и выписаны. В Ираке с 39,3 млн жителей число инфицированных достигло 664,7 тысячи, более 13 тысяч больных скончались, 616,5 тысячи выздоровели.

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Паб в Дублине

Ирландия не намерена возобновлять работу отелей и предприятий в сфере гастрономии до наступления лета, сообщил премьер-министр Михол Мартин. Бары, рестораны, кафе и гостиницы были закрыты значительную часть последних 12 месяцев, в конце декабря в стране был введен локдаун. Около 90 процентов новых заражений приходится на мутацию, впервые выявленную в Великобритании. В 5-миллионной Ирландии вирус обнаружен более чем у 214 тысяч человек, 4135 больных скончались. В то же время 197,6 тысячи жителей сделали первую прививку от COVID-19, а 113,2 тысячи получили обе необходимые дозы вакцины.

Хроника пандемии 20 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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