 Коронавирус: Индия поставит в Украину свою вакцину | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 20.02.2021

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Коронавирус

Коронавирус: Индия поставит в Украину свою вакцину

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 111 млн человек во всем мире, свыше 2,4 млн скончались. Выздоровели около 87 млн пациентов. DW следит за событиями 21 февраля.

Производитель индийской вакцины компаниия Serum Institute of India

Производитель индийской вакцины компаниия Serum Institute of India

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 111 млн жителей планеты. Свыше 2,4 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели около 87 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 21 февраля (время московское).

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Суточный прирост заражений в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 7676 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 386 559 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 145 человек, общее число летальных исходов составило 67 841. Выздоровели более 2,19 млн человек. За последние 7 дней из расчета на 100 тыс. человек зарегистрировано 60,2 случая заражения -это больше, чем днем ранее (57,8). Согласно решению федеральных и земельных властей, ослабление жестких противоэпидемических мер может начаться при снижении этого показателя до 35 случаев. 2 декабря 2020 года он достигал наивысшего значения - 197,6.

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Первая партия вакцины BioNTech/Pfizer прибыла в Малайзию. Следующая поставка ожидается 26 февраля, сообщил министр науки, технологий и инноваций Хайри Джамалуддин. А 27 февраля страна рассчитывает получить препарат от китайской компании Sinovac Biotech. В 32-миллионной Малайзии вирус обнаружен у 280,2 тысячи человек, 1051 больной COVID-19 скончался, почти 245 тысяч выздоровели.

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Индия предоставит Украине первый транш из 500 тыс. вакцин от COVID-19 собственного производства в ближайшее время, чтопозволит начать массовую вакцинацию населения, сообщила пресс-служба посольства Индии. 16 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию для переговоров с производителем вакцин компанией Serum Institute of India и контроля за доставкой первой партии вакцин.

Все желающие в Великобритании получат прививки до августа

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Австралия начала вакцинацию населения. Первую прививку сделали жительнице дома престарелых, пережившей Вторую мировую войну. Масштабная прививочная кампания начнется 22 февраля. В 25-миллионной стране возбудитель COVID-19 выявлен почти у 29 тысяч человек, более 900 из них скончались, свыше 26 тысяч выздоровели.

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В Китае за минувшие сутки подтверждено еще 7 заражений. Во всех случаях речь идет о прибывших из-за границы, уточнила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее сведениям, в целом в стране вирус обнаружен у 89 831 человека, а 4636 пациентов с COVID-19 умерли.

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Улица в Лондоне

В Лондоне

Великобритания намерена до конца июля предложить всем совершеннолетним жителям сделать прививку от COVID-19, заверил премьер-министр Борис Джонсон. Планы правительства по ускорению вакцинации предполагают, что такое предложением до 15 апреля поступит всем лицам старше 50 лет. Прививочная кампания в стране началась 8 декабря 2020 года, 17,24 млн жителей получили первую дозу вакцины, а почти 605 тысяч сделали обе требуемые прививки. Вирус в 67-миллионном Соединенном Королевстве обнаружен более чем у 4,1 млн человек, из них около 120 тысяч умерли.

Иран закрыл границу с Ираком

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Немецкие пограничники с 15 февраля не впустили в Германию 4522 человека после введения Берлином контроля на границах с Чехией и отдельными регионами Австрии, сообщает издание Bild am Sonntag. Отказ во въезде вызван отсутствием отрицательного теста на коронавирус.

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Иран закрыл пункты пропуска на границе с Ираком с целью помешать распространению варианта вируса, обнаруженного в Великобритании. Тегеран считает, что эта мутация проникла в страну из соседнего государства. В 83-миллионном Иране подтверждено 1,56 млн заражений, свыше 59 тысяч пациентов с новой инфекцией умерли, а 1,33 млн выздоровели и выписаны. В Ираке с 39,3 млн жителей число инфицированных достигло 664,7 тысячи, более 13 тысяч больных скончались, 616,5 тысячи выздоровели.

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Люди в масках идут мимо закрытого паба в Дублине

Паб в Дублине

Ирландия не намерена возобновлять работу отелей и предприятий в сфере гастрономии до наступления лета, сообщил премьер-министр Михол Мартин. Бары, рестораны, кафе и гостиницы были закрыты значительную часть последних 12 месяцев, в конце декабря в стране был введен локдаун. Около 90 процентов новых заражений приходится на мутацию, впервые выявленную в Великобритании. В 5-миллионной Ирландии вирус обнаружен более чем у 214 тысяч человек, 4135 больных скончались. В то же время 197,6 тысячи жителей сделали первую прививку от COVID-19, а 113,2 тысячи получили обе необходимые дозы вакцины.

Хроника пандемии 20 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Андрей Гурков


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