Коронавирус: на Мадагаскаре вместо прививок продолжат пить напиток из полыни

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 эта инфекция была выявлена более чем у 123 млн жителей планеты. Свыше 2,7 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 99 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 21 марта (время московское).

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Темпы восстановления международной экономики от последствий пандемии выше, чем ожидалось, заявил заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото. В то же время он указал, что восстановление глобальной экономики идет неравномерными темпами. Так, Китай уже "в значительной степени завершил свое восстановление, вернувшись к докризисным уровням роста, опережая все крупные экономики", в других регионах мира "есть тревожные признаки" роста разрыва между развитыми и развивающимися экономиками.

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Мадагаскар не спешит закупать вакцины для коронавируса, заявил президент страны Андри Радзуэлина. По его словам, он не выступает категорически против прививок, нов настоящий момент страна находится в "наблюдательной фазе", оценивая побочные эффекты вакцинации в других странах. В прошлом году Радзуэлина представил в качестве лекарственного средства от COVID-19 напиток на основе полыни под названием COVID-Organics. Однако проведенные затем исследования ВОЗ не доказали эффективность этого препарата для борьбы с коронавирусом.

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В Дании после прививки вакциной AstraZeneca были госпитализированы двое сотрудников больницы. Позднее один из них скончался, сообщает Reuters со ссылкой на датское Агентство по лекарственным средствам. Прививки были сделаны менее чем за 14 дней до госпитализации. Другие подробности не приводятся.

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