Коронавирус: в Москве скончались более 70 пациентов

Мировое сообщество борется с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 74,4 млн жителей планеты. Свыше 1,65 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 52 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 17 декабря (время московское).

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Руководство концерна Amazon обратилось с просьбой к властям США внести в список приоритетных получателей прививок от коронавируса сотрудников компании, специфика деятельности которых исключают работу на удаленке. В первую очередь речь идет о сотрудниках, занятых в логистике. Всего в этой компании только в США работают 800 000 человек.

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Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 10 095 до 10 171. Об этом сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом. "В Москве скончались 76 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении штаба. Всего в российской столице с начала эпидемии выявлено 708 530 случаев заражения, общее число выздоровевших составило 545 430.

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