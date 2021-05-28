 Коронавирус: в Сербии началось производство вакцины ″Спутник V″ | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 04.06.2021

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Коронавирус

Коронавирус: в Сербии началось производство вакцины "Спутник V"

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 173 млн жителей планеты. Более 3,7 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 5 июня.

Флаконы с российской вакциной Спутник V

Российская вакцина "Спутник V"

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 173 млн жителей планеты. Более 3,7 млн заболевших скончались, около 156 млн человек выздоровели. DW следит за событиями субботы, 5 июня (время московское).

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В Сербии началось производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Как сообщил в пятницу вечером сербский телерадиоканал РТС, препарат изготавливается на базе сербского института "Торлак". Ожидается, что вакцина станет доступна на прививочных пунктах в Сербии в течение 10 дней. Сербия стала первой страной в Европе, которая начала производство "Спутника V" на собственных мощностях.

В тот же день о готовящемся запуске российской вакцины в Аргентине объявил глава фармацевтической компании Richmond Марсело Рубен Фигейрас.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 4 июня >>>

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    Автор: Андрей Гурков


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Контекст

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Ссылки в интернете

Данные о распространении нового коронавируса в Германии Института имени Роберта Коха

Оперативные данные о ходе вакцинации в Германии

Аудио- и видеофайлы по теме

„Спутник V“: почему Германия может отказаться от российской вакцины. DW Новости (10.05.2021)  

Вакцинация без очереди в Германии: пилотный проект в Берлине (18.05.2021)  

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