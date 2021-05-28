Коронавирус: в Сербии началось производство вакцины "Спутник V"

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 173 млн жителей планеты. Более 3,7 млн заболевших скончались, около 156 млн человек выздоровели. DW следит за событиями субботы, 5 июня (время московское).

++00.25++

В Сербии началось производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Как сообщил в пятницу вечером сербский телерадиоканал РТС, препарат изготавливается на базе сербского института "Торлак". Ожидается, что вакцина станет доступна на прививочных пунктах в Сербии в течение 10 дней. Сербия стала первой страной в Европе, которая начала производство "Спутника V" на собственных мощностях.

В тот же день о готовящемся запуске российской вакцины в Аргентине объявил глава фармацевтической компании Richmond Марсело Рубен Фигейрас.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 4 июня >>>

Смотрите также: